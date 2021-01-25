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Новости Фото Трагедия в Княжичах
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Обвиняемый в организации расстрела правоохранителей в Княжичах Курята занял руководящую должность в полиции Киева, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Полковник полиции Леонид Курята, которого обвиняют в организации умышленного убийства полицейских в Княжичах, получил должность заместителя начальника Днепровского управления полиции Киева.

Соответствующую информацию Национальная полиция предоставила в ответе на запрос издания "Слідство.Інфо", информирует Цензор.НЕТ.

В ответе указано, что Курята служит заместителем начальника Днепровского управления полиции - начальником отдела криминальной полиции столицы.

Обвиняемый в организации расстрела правоохранителей в Княжичах Курята занял руководящую должность в полиции Киева, - СМИ 01

Он руководил спецоперацией 4 декабря 2016 года в Княжичах, где в результате перестрелки погибли пятеро правоохранителей. Позже ему объявили подозрение, в частности, в организации умышленного убийства полицейских. В течение последних нескольких лет дело фактически не расследуют.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трагедия в Княжичах: экс-начальник уголовного розыска Киева Курята возглавил полицию Бахмута

Также Куряту увольняли из полиции после служебного расследования в январе 2017 года. Он обжаловал это решение, и в декабре 2017 года Окружной админсуд Киева восстановил его в должности.

В конце 2018 года тогдашний глава Национальной полиции Сергей Князев отправил Куряту управлять полицией Бахмута.

По данным hromadske, в декабре 2016-го киевская полиция организовала спецоперацию по задержанию банды вероятных грабителей в Княжичах. Во время ее проведения между различными подразделениями полиции началась перестрелка, в результате которой погибли пятеро правоохранителей.

По официальной версии, произошло трагическое недоразумение - спецназовцы КОРДа в упор расстреляли полицейских охраны, потому что не узнали их и не поняли команды руководителя операции. Тогда руководители спецоперации допустили многочисленные нарушения и ошибки. В частности, не сообщили о проведении специальных мероприятий полицию Киевской области и ошиблись домом, который должны были грабить преступники.

Также читайте: Суд начал слушать дело о трагедии в Княжичах

На скамье подсудимых оказались пять человек: Леонид Курята (экс-начальник уголовного розыска), Андрей Курта (бывший инспектор по проведению спецопераций управления КОРД), Роман Мариновский (экс-заместитель начальника отдела криминальной полиции), Игорь Иващенко (начальник УОС), Александр Мелихов (экс-руководитель отдела УОС). Сейчас все обвиняемые остались без меры пресечения, а только с обязательством являться в суд и к следователю по вызову.

Напомним, Броварской суд 10 мая 2019 года начал слушать дело о гибели пятерых полицейских в перестрелке в Княжичах, которая произошла в ночь на 4 декабря 2016 года.

Автор: 

Киевская область (4135) Нацполиция (16463) Курята (3)


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Топ комментарии
+19
Ого,карьера. Убил-повышение.
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25.01.2021 17:24
+14
Сейчас , при нынешних судьях и прокурорах , Оноприенко , как минимум , руководил бы МВД , а Чикотило был бы членом КС .
Страна нуждается в новых героях .
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25.01.2021 17:28
+11
Есть ещё те которые верят в " посадки весной". Или скажем так дибилы у нас к сожалению есть и будут. Правда зелохмандеи это всё к вам уроды грёбанные.
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25.01.2021 17:24
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Ого,карьера. Убил-повышение.
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25.01.2021 17:24 Ответить
Есть ещё те которые верят в " посадки весной". Или скажем так дибилы у нас к сожалению есть и будут. Правда зелохмандеи это всё к вам уроды грёбанные.
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25.01.2021 17:24 Ответить
Так а чим ти кращий? Як на мене - ти звичайний іплан, тільки що не зебільний..
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25.01.2021 17:32 Ответить
+
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25.01.2021 18:25 Ответить
4 декабря 2016 года в Княжичах, где в результате перестрелки погибли пятеро правоохранителей.

в декабре 2017 года Окружной админсуд Киева восстановил его в должности.

Какие лютые "елохмандеи", уже тогда палки в колеса ставили сывочелому победителю коррупции.
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25.01.2021 18:07 Ответить
Вот тут реально пофиг.
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25.01.2021 17:24 Ответить
Значит всё правильно сделал - у зелебобиков это в тренде.
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25.01.2021 17:24 Ответить
Может и правильно, если принять во внимание, что полиция охраны очень часто грабит то, что должна охранять.
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25.01.2021 17:42 Ответить
Сейчас , при нынешних судьях и прокурорах , Оноприенко , как минимум , руководил бы МВД , а Чикотило был бы членом КС .
Страна нуждается в новых героях .
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25.01.2021 17:28 Ответить
На руководящие должности в МВД всегда ставили и ставят персонажей на которых собрана "папочка", независимых, гордых и неуправляемых там никогда не было. Пока не вымажешься в говне, начальником не станешь... И чем больше у тебя грехов, тем на более высокую должность можешь рассчитывать...
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25.01.2021 17:33 Ответить
Каким боком Порошенко до Куряты?
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25.01.2021 17:39 Ответить
При кому була стрілянина у Княжичах а цей курята досі працює ще з підвищенням.То я його підвищив і не притягнув?
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25.01.2021 17:43 Ответить
Ниже написала, когда он был уволен и что происходило дальше.
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25.01.2021 17:44 Ответить
стрілянина відбувалася при авакові - креатурі фронту змін яценюка. Факт підвищення куряти підкреслює участь авакова в тих подіях. Інакше б він відмежувався від підозрюваного і нне підвищив того.
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25.01.2021 21:23 Ответить
а Ріфа тримають під вартою без жодної причини. Тварюки
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25.01.2021 17:31 Ответить
А чому при минулій владі він не сів а продовжував бути поліцаєм,і навіть не звільнений?
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25.01.2021 17:31 Ответить
Яка "минула влада"? Влада вже 11 років фактично не міняється. Петро ким був за Януковіча? Міністром економіки. Зєля жив у Москві. Юля де була? В буцегарні. І сьогодні в опозиції. Минула влада була частково за Ющенка. Але Ющ всіх зрадив.
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25.01.2021 17:36 Ответить
Взагалі то влада 30 років не міняється,як прийшов комуняка кравчук так і досі країну просирає.
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25.01.2021 17:39 Ответить
3,5 роки Юля загалом працювала в кабміні. І це були роки стімкого росту економіки, ВВП, статків українців і інвестицій. Олігархи згадують ті часи з жахом. 3,5 роки - це майже Одна Десята всього часу Незалежності. Як це мало, насправді...
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25.01.2021 17:45 Ответить
Перестань марити.бо юля таке ж лайно як і решта. Єдиний був кандидат,це В.Чорновол і більше шансу в Україні не було бо завели клан олігархів і тепер за олігарха банять.
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25.01.2021 17:58 Ответить
Сколько месяцев был и почему уволился?
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25.01.2021 17:40 Ответить
С ходе служебного расследования в январе 2017 года Куряту уволили с полиции. Однако тот обжаловал решение и Окружной админсуд Киева восстановил его в должности.
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25.01.2021 17:37 Ответить
Хто заважав попрошенку а тепер зеленському розігнати цей гадючий суд? Ніхто,бо він їх цілком влаштовує,от і виходить що вибору у другому турі не було ,обидва лайно.
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25.01.2021 18:05 Ответить
Порошенко мешало действующее законодательство и Конституция. Это Нелох не в курсе какие полномочия у президента и поэтому им команды дает. Что касается судебной системы, то уж точно не Порошенко виноват, что суды первой инстанции так и остались как были и в том же составе. В Верховном к примеру при реформировании от многих совсем уж откровенно дерьмовых судей избавились. Но и то, этим занимался не президент.
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25.01.2021 21:10 Ответить
Менти напружились
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25.01.2021 17:32 Ответить
Ну, теперь Курята за Авакова хоть в огонь, хоть в воду...
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25.01.2021 17:32 Ответить
Скоріше вони обоє подєльники. Чому Аваков відразу після розстрілу гайнув у Канаду "обмінюватись досвідом". Канадійці робили круглі очі, бо його не чекали. І повернувсь, коли зрозумів, що ніяких хвиль нема?
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25.01.2021 17:39 Ответить
+++
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25.01.2021 18:39 Ответить
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25.01.2021 17:35 Ответить
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25.01.2021 17:35 Ответить
Так система под таких и заточена ,без них той системе гаплык .
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25.01.2021 17:40 Ответить
Закономірно...Президент - паяц...Нардепи - педофіли,збоченці,злодіі,казнокради...Міністри - дебіли,самокатчики і ідіоти...І ви хочете,щоб при таких розкладах керівну посаду в правоохороних структурах зайняв хтось кваліфікований,знаючий і порядний?..Тільки бандит,придурок і хабарник...Їх ще важко знайти,тут я погоджуюсь,але якщо походити по тюрмах,зонах,якщо переглянути карні справи то це кадрове питання можна вирішити...
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25.01.2021 17:41 Ответить
Все по Зефрейду.
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25.01.2021 17:42 Ответить
Обвинувачений в організації розстрілу правоохоронців у Княжичах Курята обійняв керівну посаду в поліції Києва, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4930
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25.01.2021 17:54 Ответить
Логично ! За расстрел силовиков Украины, он ещё Героя Роисси получит.
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25.01.2021 17:57 Ответить
такіє люді нам нузни! ато вдруг порох нападьот а ми нє гатови
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25.01.2021 18:03 Ответить
В нормальных странах таких иродов по меньшей мере выгоняют из органов и заносят в черные списки, по которым они в данных странах нигде нормальной работы не найдут, а в Украине при зеленой власти их назначают на новые руководящие должности. Тогда о каком развитии и "процветании" страны может идти речь?
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25.01.2021 18:05 Ответить
Зашибись пошли полковники.
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25.01.2021 18:05 Ответить
жлобы-отморозки - ценные, замаранные кадры для сцыкливых недодиктаторов-аниматоров
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25.01.2021 19:12 Ответить
Рюкзаков превратил полицию на бандитскую малину, все что позитивного сделала Хатия Деканоидзе, Рюкзаков уничтожил. Рюкзаков за свои преступления будет сидеть в одной камере с Венедиктовой и Зеленским!
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25.01.2021 20:36 Ответить
мафия в погонах
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25.01.2021 20:45 Ответить
Аваков краще знає, хто йому потрібен.
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26.01.2021 10:53 Ответить
 
 