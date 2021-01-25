Обвиняемый в организации расстрела правоохранителей в Княжичах Курята занял руководящую должность в полиции Киева, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Полковник полиции Леонид Курята, которого обвиняют в организации умышленного убийства полицейских в Княжичах, получил должность заместителя начальника Днепровского управления полиции Киева.

Соответствующую информацию Национальная полиция предоставила в ответе на запрос издания "Слідство.Інфо", информирует Цензор.НЕТ.

В ответе указано, что Курята служит заместителем начальника Днепровского управления полиции - начальником отдела криминальной полиции столицы.

Он руководил спецоперацией 4 декабря 2016 года в Княжичах, где в результате перестрелки погибли пятеро правоохранителей. Позже ему объявили подозрение, в частности, в организации умышленного убийства полицейских. В течение последних нескольких лет дело фактически не расследуют.

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Также Куряту увольняли из полиции после служебного расследования в январе 2017 года. Он обжаловал это решение, и в декабре 2017 года Окружной админсуд Киева восстановил его в должности.

В конце 2018 года тогдашний глава Национальной полиции Сергей Князев отправил Куряту управлять полицией Бахмута.

По данным hromadske, в декабре 2016-го киевская полиция организовала спецоперацию по задержанию банды вероятных грабителей в Княжичах. Во время ее проведения между различными подразделениями полиции началась перестрелка, в результате которой погибли пятеро правоохранителей.

По официальной версии, произошло трагическое недоразумение - спецназовцы КОРДа в упор расстреляли полицейских охраны, потому что не узнали их и не поняли команды руководителя операции. Тогда руководители спецоперации допустили многочисленные нарушения и ошибки. В частности, не сообщили о проведении специальных мероприятий полицию Киевской области и ошиблись домом, который должны были грабить преступники.

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На скамье подсудимых оказались пять человек: Леонид Курята (экс-начальник уголовного розыска), Андрей Курта (бывший инспектор по проведению спецопераций управления КОРД), Роман Мариновский (экс-заместитель начальника отдела криминальной полиции), Игорь Иващенко (начальник УОС), Александр Мелихов (экс-руководитель отдела УОС). Сейчас все обвиняемые остались без меры пресечения, а только с обязательством являться в суд и к следователю по вызову.

Напомним, Броварской суд 10 мая 2019 года начал слушать дело о гибели пятерых полицейских в перестрелке в Княжичах, которая произошла в ночь на 4 декабря 2016 года.