РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7426 посетителей онлайн
Новости Фото Силовики
1 645 5

На Закарпатье при сбыте наркотиков задержан пограничник, - военная прокуратура. ФОТО

В Закарпатской области правоохранители перекрыли канал сбыта наркотических средств среди пограничников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Спецпрокуратуру в военной и оборонной сфере Западного региона.

На Закарпатье при сбыте наркотиков задержан пограничник, - военная прокуратура 01

Инспектора пограничной службы задержали 27 января 2021 на очередном сбыте наркотического средства - "PVP". За две партии сбыта он выручил 4 тыс грн.

На Закарпатье при сбыте наркотиков задержан пограничник, - военная прокуратура 02
На Закарпатье при сбыте наркотиков задержан пограничник, - военная прокуратура 03

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офицер Нацгвардии задержан в Харькове за торговлю наркотиками, - военная прокуратура. ФОТО

Следственные действия продолжаются. В ходе обысков в служебных помещениях пограничного отряда выявлено и изъято 5 свертков с, вероятно, наркотическим веществом.

Автор: 

наркотики (2144) пограничники (1571) правоохранительные органы (2970) силовики (2798) Военная прокуратура (933) Закарпатская область (2584)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ад - особая милость, которой удостаиваются те, кто упорно ее домогались. (с)
показать весь комментарий
27.01.2021 16:29 Ответить
Странный сосуд, на лампочку похож )))
показать весь комментарий
27.01.2021 16:52 Ответить
Что-то у нас на Закарпатье за последние 1.5-2 года слышком много наркоманов развелось а это или полиция нифига не работает или она же и крышует наркобаронов.
показать весь комментарий
27.01.2021 16:53 Ответить
Напевне, ту "лампочку" в жоппі ховав, распространітєль.
показать весь комментарий
27.01.2021 17:05 Ответить
 
 