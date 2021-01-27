На Закарпатье при сбыте наркотиков задержан пограничник, - военная прокуратура. ФОТО
В Закарпатской области правоохранители перекрыли канал сбыта наркотических средств среди пограничников.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Спецпрокуратуру в военной и оборонной сфере Западного региона.
Инспектора пограничной службы задержали 27 января 2021 на очередном сбыте наркотического средства - "PVP". За две партии сбыта он выручил 4 тыс грн.
Следственные действия продолжаются. В ходе обысков в служебных помещениях пограничного отряда выявлено и изъято 5 свертков с, вероятно, наркотическим веществом.
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Ptyburdukov
показать весь комментарий27.01.2021 16:29 Ответить Мне нравится 2
Сергей Кочетков
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Владимир Сливка
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Ольга Мирна #481827
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