На Закарпатье при сбыте наркотиков задержан пограничник, - военная прокуратура. ФОТО

В Закарпатской области правоохранители перекрыли канал сбыта наркотических средств среди пограничников.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Спецпрокуратуру в военной и оборонной сфере Западного региона.

Инспектора пограничной службы задержали 27 января 2021 на очередном сбыте наркотического средства - "PVP". За две партии сбыта он выручил 4 тыс грн.





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Следственные действия продолжаются. В ходе обысков в служебных помещениях пограничного отряда выявлено и изъято 5 свертков с, вероятно, наркотическим веществом.