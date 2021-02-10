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Мэрия Тель-Авива запустила бесплатную вакцинацию для иностранцев. ФОТОрепортаж

За бесплатной прививкой в очередь выстроились десятки мигрантов и иностранных рабочих.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство AP, десятки соискателей убежища и иностранных рабочих в израильском городе Тель-Авив выстроились в очередь, чтобы получить свою первую дозу вакцины от COVID-19 во вторник, в рамках инициативы по вакцинации иностранных граждан города.

В первый день работы центр вакцинации на юге Тель-Авива, где проживает большая община мигрантов, вакцинировал иностранных рабочих из Филиппин, Молдовы и Нигерии, а также мигрантов из Судана и Эритреи.

Мэрия Тель-Авива запустила бесплатную вакцинацию для иностранцев 01
Мэрия Тель-Авива запустила бесплатную вакцинацию для иностранцев 02

Эйтан Шварц, представитель муниципалитета Тель-Авива, сказал, что правительство обязано "вакцинировать всех в пределах границ страны" и что вскоре оно сделает следующий шаг и начнет "вакцинировать незаконных или не имеющих документов лиц, ищущих убежища".

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Гражданин Индии Гарипелли Сринивас, проработавший в Израиле восемь лет, сказал, что у некоторых иностранных рабочих в Израиле нет денег или страховки, чтобы позволить себе платить за вакцину в частном порядке, поэтому он считает, что кампания по вакцинации была "очень хорошим решением".

С конца декабря 2020 года Израиль настаивает на вакцинации большей части своего населения. На прошлой неделе вакцины стали доступны всем гражданам старше 16 лет. К настоящему времени им было доставлено более 3,5 миллионов первых доз вакцины Pfizer и не менее 2,1 миллиона вторых доз.

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Кампания вакцинации получила признание на международном уровне за свои быстрые темпы, но также вызвала критику за то, что в нее не были включены палестинцы, живущие на оккупированном Западном берегу и в блокированном секторе Газа. Израиль в свою очередь заявляет, что его приоритетом являются собственные граждане.

вакцина (3815) Израиль (1923) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Кто там ближе, Степанова, схематозника этого хронического, ткните рожей в эту информацию.
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10.02.2021 10:01
+2
Интересно, они колют иностранцем тем же шмурдяком, что и своих или похуже? У них наверное просроченная вакцина осталась. )))
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10.02.2021 09:57
+2
Мэрия Тель-Авива запустила бесплатную вакцинацию для иностранцев - Цензор.НЕТ 4967
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10.02.2021 09:59
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Интересно, они колют иностранцем тем же шмурдяком, что и своих или похуже? У них наверное просроченная вакцина осталась. )))
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10.02.2021 09:57 Ответить
Они своих ещё не кололи. Сейчас посмотрят, сколько из этой халявной очереди до выходных доживёт, потом определятся.
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10.02.2021 09:59 Ответить
Израиль - пятая страна, которая официально объявила о массовой вакцинации от COVID-19 после Великобритании, США, Канады, а также России. Последняя использует собственную вакцину «Спутник V» и совмещает массовую вакцинацию с третьим этапом ее клинических исследований; остальные страны используют препарат Pfizer / BioNTech, который такие исследования уже прошел.
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10.02.2021 10:06 Ответить
Кололи
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10.02.2021 10:07 Ответить
Мэрия Тель-Авива запустила бесплатную вакцинацию для иностранцев - Цензор.НЕТ 4967
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10.02.2021 09:59 Ответить
чим - не знаю, але точно не шмурдяковим Спутніком
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10.02.2021 10:05 Ответить
По прибытии в страну делаешь тест, не дёшево но дешевле чем сидеть 2 недели в гостинице...
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10.02.2021 10:19 Ответить
Зараз в авіакасах почнеться стовпотворіння.
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10.02.2021 09:58 Ответить
Цікаво, скільки депутатів не вийде на роботу?
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10.02.2021 10:15 Ответить
Я зауважив в черзі Шустрича(7-й з хвоста)
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10.02.2021 10:18 Ответить
К лету, думаю, во многих странах будет такая возможность, куда и стоит ехать т.к. будешь знать чем тебя вакцинирует. Играть в такие игры с нашим сраным правительством не очень хорошая идея. Это все равно что с каталой играть в карты. Сами друг друга пусть вакцинируют...
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10.02.2021 09:59 Ответить
да-да, ехать = 2 нед. карантина, потом вакцина, еще с 3 нед., потом вторая доза - еще с месяц, а потом приходит хозяин мотеля и вышвыривает вас на улицу.
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10.02.2021 10:04 Ответить
Ну, наверное, что бы Вас не вышвыривали стоит планировать свой бюджет а не ехать на авось?
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10.02.2021 10:07 Ответить
ну если вам улыбается 2 мес. сидеть взаперти, то тут не только бюджет, тут уже:
Мэрия Тель-Авива запустила бесплатную вакцинацию для иностранцев - Цензор.НЕТ 303
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10.02.2021 10:09 Ответить
Послушайте, то что мне нравится или нет это мои личные проблемы... я высказал свою точку зрения и не факт что она Вам подойдёт. Я прекрасно понимаю что очень многие не смогут себе позволить это сделать за границей... у меня такая возможность есть и поэтому я скорее в его так и сделаю, потому что даже частным клиникам я в этом плане не доверяю...
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10.02.2021 10:12 Ответить
Тогда лучше купить справку о вакцинации и не рисковать
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10.02.2021 10:08 Ответить
По прибытии в страну делаешь тест, который избавляет тебя от необходимости сидеть на карантине и платить за гостиницу..
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10.02.2021 10:22 Ответить
Я писал вчера - ну имеешь ты справку, а потом приехал и заболел, тогда тя на бутылку на карантин и справку по коду проверяют.... и неск. таких "справунов" = отмена безвиза, а Путин =
Думаешь на хитрож*пых не найдут полицая?
отнюдь.
как писали - зашли немцы, село освободили от красной чумы, попросили помои на улицу не выливать, а Вася - Да мне все пох, - вылил.... и погиб. И даже после войны заборы были ровные и никто помои не лил на "дорогу"
Не доходит через голову? - это от недостачи свинца в организме
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10.02.2021 10:35 Ответить
Кто там ближе, Степанова, схематозника этого хронического, ткните рожей в эту информацию.
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10.02.2021 10:01 Ответить
Степанов шестёрка клована, которому Богатырёва кашляет
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10.02.2021 10:09 Ответить
«Мы побредём, паломники,
Чувства придавив!..
Хрена ли нам Мнёвники -
Едем, вон, в Тель-Авив!»
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10.02.2021 10:11 Ответить
бо а) влада не постояла за ціною і зарання викупила(пишуть що вдвічі дорожче) партію пфайзерівської вакцини(іншими згордували) б) чарівна річ вибори, бібі знову хоче бути прем*єром, і тому вакцинація успішна ще один йому бонус в) звісно що чудо пфайзерівська вакцина не поширюється на палестинські території( там змушені купляти або спутнік, або китайську) ну і накінець- різниця міє євреями
: в ізраїлі вони дбають про інтереси власної країни та громадян, в нас вони дбають про свої особисті про інтереси ізраїлю та раші...інтересів україни серед цих пріоритетів як немає і не було
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10.02.2021 10:15 Ответить
Хитрые иудейцы отлавливают нелегалов?
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10.02.2021 11:43 Ответить
Сгонят что ли туда.. Что бы здесь шмурдяком не укололи...!?
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10.02.2021 11:50 Ответить
А в нас тільки за ордло переймаються, вже будуть вакцинувати на 3-й черзі.
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10.02.2021 13:06 Ответить
 
 