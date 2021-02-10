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Новости Фото ДТП
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В Полтавской области столкнулись два грузовика, погибли водители. ФОТО

В Полтавской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков, в результате которого погибли водители.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции региона Юрий Сулаев.

По его словам, ДТП произошло накануне около 18:00 на объездной автодороге Кобеляки-Решетиловка-Днепр.

В Полтавской области столкнулись два грузовика, погибли водители 01

"Предварительно установлено, что столкнулись два грузовика. Оба водителя погибли на месте", - сообщил Сулаев.

Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства аварии. Решается вопрос об открытии уголовного производства по части третьей статьи "Нарушение правил безопасности дорожного движения".

В Полтавской области столкнулись два грузовика, погибли водители 02

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ДТП (7673) Полтавская область (1150)


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Печальбеда. Земля пухом мужики, опасная профессия однако.
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10.02.2021 10:00 Ответить
Конечно нарушение - едешь как корова на льду, гибнешь, а потом на тя еще и возбуждаются "деловики".
100млрд. с акцизов только - да всем пофиг, возьмем как денег из фонда по статистике вируса - вирус и так не возразит, да построим дороги такие что водилы сами не захотят по ним ездить(фото "развязки" какой-то тут было - )
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10.02.2021 10:07 Ответить
Это как если б "на фронте возникла перестрелка между двумя автоматами калашникова. Погибли два солдата". Грузовики сами между собой столкнулись?
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10.02.2021 10:15 Ответить
Если бы оба ехали на КрАЗах то остались живы
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10.02.2021 11:04 Ответить
 
 