В Полтавской области столкнулись два грузовика, погибли водители. ФОТО

В Полтавской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовиков, в результате которого погибли водители.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил пресс-секретарь Национальной полиции региона Юрий Сулаев.

По его словам, ДТП произошло накануне около 18:00 на объездной автодороге Кобеляки-Решетиловка-Днепр.

"Предварительно установлено, что столкнулись два грузовика. Оба водителя погибли на месте", - сообщил Сулаев.

Правоохранители выясняют все причины и обстоятельства аварии. Решается вопрос об открытии уголовного производства по части третьей статьи "Нарушение правил безопасности дорожного движения".

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