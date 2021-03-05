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Франция передала Медсилам ВСУ три кислородных концентратора. ФОТО

Сегодня представители Посольства Франции в Украине передали командованию Медицинских сил ВСУ три кислородных концентратора, которые помогают выжить людям с тяжелыми последствиями COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Франция передала Медсилам ВСУ три кислородных концентратора 01

Посол Франции Этьен де Понсен заверил в поддержке Францией Украины в борьбе против пандемии и за сохранение территориальной целостности. Передавая кислородные концентраторы, посол выразил надежду, что и в дальнейшем помощь будет предоставляться украинским военным и гражданским, проживающим на линии соприкосновения в восточных областях Украины.

Франция передала Медсилам ВСУ три кислородных концентратора 02

Как рассказал главный анестезиолог Командования Медсил ВСУ полковник медслужбы Александр Бугай, подаренные Французской Республикой кислородные концентраторы достаточно мощные, способные производить до 10 литров 100-процентного кислорода в минуту. Одним концентратором планируется оснастить реанимобиль,два других - передать в мобильные госпитали на востоке, где есть наибольшая потребность в кислородном оборудовании.

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Франция передала Медсилам ВСУ три кислородных концентратора 03

Автор: 

Франция (3506) ВСУ (6587) Понсен Этьен (55) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Ад скорее замерзнет, но зеленский так и не передаст ни одного. Никуда. Ничего. Никому. И пусть мерзнет.
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05.03.2021 16:34
+1
Дякуємо.
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05.03.2021 16:36
+1
АЖ ТРИ?!
Так тряхнуть мошной надо уметь.
Не разорились ли лягушатники и прочии вишисты?
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05.03.2021 20:24
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Ад скорее замерзнет, но зеленский так и не передаст ни одного. Никуда. Ничего. Никому. И пусть мерзнет.
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05.03.2021 16:34 Ответить
Шото от сивочолого ничего уже не поступает,выборы закончились.
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05.03.2021 21:32 Ответить
"Кисневі концентратори відправилися до Чернівецької міської лікарні №1, що постраждала від пожежі". Это утренние новости. И такие новости если не ежедневно, то через день как минимум.
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05.03.2021 21:41 Ответить
Дякуємо.
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05.03.2021 16:36 Ответить
Ось це слова правильної людини, а не "чому так мало".
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05.03.2021 19:58 Ответить
три,карл,три...шо можно подумать о сексуальной ориентации этого члена great seven?
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05.03.2021 17:06 Ответить
Больше о твоей показывает твой комментарий.
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05.03.2021 19:56 Ответить
из под красного фонаря строчишь,пригожинец?
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05.03.2021 20:00 Ответить
Что слизняк, о своем месте работы пишешь.
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05.03.2021 20:38 Ответить
Сравните с Японией и сразу все станет понятно. От вашей доброты надорвем животы.
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05.03.2021 19:50 Ответить
Нам все должны?
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05.03.2021 19:54 Ответить
Кажись позавчера в Фейсбуке нарвался на рекламу и всю инфу по концентраторам что делают или собирают в Киеве. 13 тыс.гр на одного человека и вроде 27 тыс гр на двоих. Но французам спасибо конечно. Даже мерси---то ли боку или в боку!
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05.03.2021 20:13 Ответить
АЖ ТРИ?!
Так тряхнуть мошной надо уметь.
Не разорились ли лягушатники и прочии вишисты?
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05.03.2021 20:24 Ответить
Представляю какими выражениями ты за подарки благодаришь.
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05.03.2021 20:36 Ответить
Спасибо,Франция!
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05.03.2021 22:37 Ответить
 
 