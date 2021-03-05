Франция передала Медсилам ВСУ три кислородных концентратора. ФОТО
Сегодня представители Посольства Франции в Украине передали командованию Медицинских сил ВСУ три кислородных концентратора, которые помогают выжить людям с тяжелыми последствиями COVID-19.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.
Посол Франции Этьен де Понсен заверил в поддержке Францией Украины в борьбе против пандемии и за сохранение территориальной целостности. Передавая кислородные концентраторы, посол выразил надежду, что и в дальнейшем помощь будет предоставляться украинским военным и гражданским, проживающим на линии соприкосновения в восточных областях Украины.
Как рассказал главный анестезиолог Командования Медсил ВСУ полковник медслужбы Александр Бугай, подаренные Французской Республикой кислородные концентраторы достаточно мощные, способные производить до 10 литров 100-процентного кислорода в минуту. Одним концентратором планируется оснастить реанимобиль,два других - передать в мобильные госпитали на востоке, где есть наибольшая потребность в кислородном оборудовании.
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