Франция передала Медсилам ВСУ три кислородных концентратора. ФОТО

Сегодня представители Посольства Франции в Украине передали командованию Медицинских сил ВСУ три кислородных концентратора, которые помогают выжить людям с тяжелыми последствиями COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Армия Информ.

Посол Франции Этьен де Понсен заверил в поддержке Францией Украины в борьбе против пандемии и за сохранение территориальной целостности. Передавая кислородные концентраторы, посол выразил надежду, что и в дальнейшем помощь будет предоставляться украинским военным и гражданским, проживающим на линии соприкосновения в восточных областях Украины.

Как рассказал главный анестезиолог Командования Медсил ВСУ полковник медслужбы Александр Бугай, подаренные Французской Республикой кислородные концентраторы достаточно мощные, способные производить до 10 литров 100-процентного кислорода в минуту. Одним концентратором планируется оснастить реанимобиль,два других - передать в мобильные госпитали на востоке, где есть наибольшая потребность в кислородном оборудовании.

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