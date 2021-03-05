Франція передала Медсилам ЗСУ три кисневі концентратори. ФОТО

Сьогодні представники Посольства Франції в Україні передали командуванню Медичних сил ЗСУ три кисневі концентратори, які допомагають вижити людям із важкими наслідками COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Посол Франції Етьєн де Понсен запевнив у підтримці Францією України в боротьбі проти пандемії і за збереження територіальної цілісності. Передаючи кисневі концентратори, посол висловив сподівання, що і надалі допомога надаватиметься українським військовим і цивільним, які проживають на лінії зіткнення в східних областях України.



Як розповів головний анестезіолог Командування Медсил ЗСУ полковник медслужби Олександр Бугай, подаровані Французькою Республікою кисневі концентратори досить потужні, здатні виробляти до 10 літрів 100-процентного кисню за хвилину. Одним концентратором планується оснастити реанімобіль, два інші - передати в мобільні госпіталі на сході, де є найбільша потреба в кисневому обладнанні.

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