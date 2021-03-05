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Франція передала Медсилам ЗСУ три кисневі концентратори. ФОТО

Сьогодні представники Посольства Франції в Україні передали командуванню Медичних сил ЗСУ три кисневі концентратори, які допомагають вижити людям із важкими наслідками COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Інформ.

Франція передала Медсилам ЗСУ три кисневі концентратори 01

Посол Франції Етьєн де Понсен запевнив у підтримці Францією України в боротьбі проти пандемії і за збереження територіальної цілісності. Передаючи кисневі концентратори, посол висловив сподівання, що і надалі допомога надаватиметься українським військовим і цивільним, які проживають на лінії зіткнення в східних областях України.

Франція передала Медсилам ЗСУ три кисневі концентратори 02


Як розповів головний анестезіолог Командування Медсил ЗСУ полковник медслужби Олександр Бугай, подаровані Французькою Республікою кисневі концентратори досить потужні, здатні виробляти до 10 літрів 100-процентного кисню за хвилину. Одним концентратором планується оснастити реанімобіль, два інші - передати в мобільні госпіталі на сході, де є найбільша потреба в кисневому обладнанні.

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Франція передала Медсилам ЗСУ три кисневі концентратори 03

Автор: 

Франція (3060) ЗСУ (7544) Понсен Етьєн де (59) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+1
Ад скорее замерзнет, но зеленский так и не передаст ни одного. Никуда. Ничего. Никому. И пусть мерзнет.
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05.03.2021 16:34
+1
Дякуємо.
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05.03.2021 16:36
+1
АЖ ТРИ?!
Так тряхнуть мошной надо уметь.
Не разорились ли лягушатники и прочии вишисты?
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05.03.2021 20:24
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Ад скорее замерзнет, но зеленский так и не передаст ни одного. Никуда. Ничего. Никому. И пусть мерзнет.
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05.03.2021 16:34 Відповісти
Шото от сивочолого ничего уже не поступает,выборы закончились.
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05.03.2021 21:32 Відповісти
"Кисневі концентратори відправилися до Чернівецької міської лікарні №1, що постраждала від пожежі". Это утренние новости. И такие новости если не ежедневно, то через день как минимум.
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05.03.2021 21:41 Відповісти
Дякуємо.
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05.03.2021 16:36 Відповісти
Ось це слова правильної людини, а не "чому так мало".
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05.03.2021 19:58 Відповісти
три,карл,три...шо можно подумать о сексуальной ориентации этого члена great seven?
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05.03.2021 17:06 Відповісти
Больше о твоей показывает твой комментарий.
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05.03.2021 19:56 Відповісти
из под красного фонаря строчишь,пригожинец?
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05.03.2021 20:00 Відповісти
Что слизняк, о своем месте работы пишешь.
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05.03.2021 20:38 Відповісти
Сравните с Японией и сразу все станет понятно. От вашей доброты надорвем животы.
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05.03.2021 19:50 Відповісти
Нам все должны?
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05.03.2021 19:54 Відповісти
Кажись позавчера в Фейсбуке нарвался на рекламу и всю инфу по концентраторам что делают или собирают в Киеве. 13 тыс.гр на одного человека и вроде 27 тыс гр на двоих. Но французам спасибо конечно. Даже мерси---то ли боку или в боку!
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05.03.2021 20:13 Відповісти
АЖ ТРИ?!
Так тряхнуть мошной надо уметь.
Не разорились ли лягушатники и прочии вишисты?
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05.03.2021 20:24 Відповісти
Представляю какими выражениями ты за подарки благодаришь.
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05.03.2021 20:36 Відповісти
Спасибо,Франция!
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05.03.2021 22:37 Відповісти
 
 