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На горе Карачун почтили память украинских добровольцев. ФОТОрепортаж

Сегодня, 10 марта, накануне Дня украинского добровольца, который отмечается 14 марта, на территории мемориала "На горе Карачун" в Донецкой области почтили память погибших украинских героев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

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В мероприятии приняли участие заместитель Командующего ООС генерал-майор Эдуард Москалев, действующие военнослужащие, ветераны российско-украинской войны, военные силовых ведомств, вовлеченных в проведение ООС, общественные активисты и школьники.

На горе Карачун почтили память украинских добровольцев 02
На горе Карачун почтили память украинских добровольцев 03
На горе Карачун почтили память украинских добровольцев 04
На горе Карачун почтили память украинских добровольцев 05
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На горе Карачун почтили память украинских добровольцев 07

Присутствующие почтили память погибших украинских героев и выразили благодарность живым защитникам суверенитета и территориальной целостности Украины. В завершение мероприятия присутствующие возложили цветы к мемориалу, а представитель духовенства - военный капеллан провел поминальную литургию по погибшим героям украинского-российской войны.

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На горе Карачун почтили память украинских добровольцев 09
На горе Карачун почтили память украинских добровольцев 10

В знак мира в нашей стране, школьники выпустили в небо символ мира - голубей.

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На горе Карачун почтили память украинских добровольцев 11

Автор: 

память (1494) Донбасс (26956) добровольцы (1166) операция Объединенных сил (6766)


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ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ
На горі Карачун вшанували пам'ять українських добровольців - Цензор.НЕТ 857
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11.03.2021 00:07 Ответить
Світла пам'ять полеглим Захисникам України.
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11.03.2021 00:35 Ответить
Героям слава!!!
На горі Карачун вшанували пам'ять українських добровольців - Цензор.НЕТ 2618
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11.03.2021 07:47 Ответить
 
 