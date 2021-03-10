На горе Карачун почтили память украинских добровольцев. ФОТОрепортаж

Сегодня, 10 марта, накануне Дня украинского добровольца, который отмечается 14 марта, на территории мемориала "На горе Карачун" в Донецкой области почтили память погибших украинских героев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В мероприятии приняли участие заместитель Командующего ООС генерал-майор Эдуард Москалев, действующие военнослужащие, ветераны российско-украинской войны, военные силовых ведомств, вовлеченных в проведение ООС, общественные активисты и школьники.











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Присутствующие почтили память погибших украинских героев и выразили благодарность живым защитникам суверенитета и территориальной целостности Украины. В завершение мероприятия присутствующие возложили цветы к мемориалу, а представитель духовенства - военный капеллан провел поминальную литургию по погибшим героям украинского-российской войны.







В знак мира в нашей стране, школьники выпустили в небо символ мира - голубей.

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