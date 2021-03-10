На горі Карачун вшанували пам'ять українських добровольців. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 10 березня, напередодні Дня українського добровольця, який відзначається 14 березня, на території меморіалу "На горі Карачун" в Донецькій області вшанували пам'ять загиблих українських героїв.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У заході взяли участь заступник Командувача ООС генерал-майор Едуард Москальов, діючі військовослужбовці, ветерани російсько-української війни, військові силових відомств, залучених до проведення ООС, громадські активісти та школярі.













Присутні вшанували пам'ять загиблих українських героїв і висловили подяку живим захисникам суверенітету і територіальної цілісності України. На завершення заходу присутні поклали квіти до меморіалу, а представник духовенства - військовий капелан відправив поминальну літургію по загиблих героях українсько-російської війни.







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