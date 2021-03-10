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На горі Карачун вшанували пам'ять українських добровольців. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 10 березня, напередодні Дня українського добровольця, який відзначається 14 березня, на території меморіалу "На горі Карачун" в Донецькій області вшанували пам'ять загиблих українських героїв.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

На горі Карачун вшанували память українських добровольців 01

У заході взяли участь заступник Командувача ООС генерал-майор Едуард Москальов, діючі військовослужбовці, ветерани російсько-української війни, військові силових відомств, залучених до проведення ООС, громадські активісти та школярі.

На горі Карачун вшанували память українських добровольців 02
На горі Карачун вшанували память українських добровольців 03
На горі Карачун вшанували память українських добровольців 04
На горі Карачун вшанували память українських добровольців 05
На горі Карачун вшанували память українських добровольців 06
На горі Карачун вшанували память українських добровольців 07

Присутні вшанували пам'ять загиблих українських героїв і висловили подяку живим захисникам суверенітету і територіальної цілісності України. На завершення заходу присутні поклали квіти до меморіалу, а представник духовенства - військовий капелан відправив поминальну літургію по загиблих героях українсько-російської війни.

На горі Карачун вшанували память українських добровольців 08
На горі Карачун вшанували память українських добровольців 09
На горі Карачун вшанували память українських добровольців 10

На знак миру в нашій країні, школярі випустили в небо символ миру - голубів.

На горі Карачун вшанували память українських добровольців 11

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пам’ять (1186) Донбас (22356) добровольці (918) операція Об’єднаних сил (6725)


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На горі Карачун вшанували пам'ять українських добровольців - Цензор.НЕТ 857
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11.03.2021 00:07 Відповісти
Світла пам'ять полеглим Захисникам України.
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11.03.2021 00:35 Відповісти
Героям слава!!!
На горі Карачун вшанували пам'ять українських добровольців - Цензор.НЕТ 2618
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11.03.2021 07:47 Відповісти
 
 