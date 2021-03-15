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Неизвестный повредил памятник Героям Небесной Сотни в Житомире. Полиция устанавливает личность вандала. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Житомире неизвестный повредил памятник Героям Небесной Сотни.

Об этом председатель Житомирского областного совета Владимир Федоренко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В ночь с 14 на 15 марта был совершен недопустимый акт вандализма в отношении памятника Героям Небесной Сотни. Это акт надругательства над памятью нашего народа, тех людей, которые положили свою жизнь в борьбе за европейские ценности. Вандалы осквернили не только памятник, но и саму память", - написал он.

Федоренко уточнил, что в связи с данным фактом он обратился с заявленияем к начальникам ГУ НП области и областного управления УСБУ.

"Обещаю, виновные будут наказаны, и я лично сделаю их "известными", чтобы каждый видел, чья рука поднялась на национальный символ", - добавил председатель облсовета.

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Неизвестный повредил памятник Героям Небесной Сотни в Житомире. Полиция устанавливает личность вандала 01


Неизвестный повредил памятник Героям Небесной Сотни в Житомире. Полиция устанавливает личность вандала 02

Неизвестный повредил памятник Героям Небесной Сотни в Житомире. Полиция устанавливает личность вандала 03

Неизвестный повредил памятник Героям Небесной Сотни в Житомире. Полиция устанавливает личность вандала 04

По данным департамента коммуникаций Нацполиции Житомирской области, с помощью камер видеонаблюдения полицейские установили точное время правонарушения - 8:59. Также на записях снято лицо парня. Сейчас продолжаются мероприятия для установления личности правонарушителя.  

Неизвестный повредил памятник Героям Небесной Сотни в Житомире. Полиция устанавливает личность вандала 05

Автор: 

Житомир (681) памятник (2239) вандализм (601) Небесная Сотня (414)


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Топ комментарии
+25
Видно по фото , що мерзотник ватний !
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15.03.2021 13:17
+16
ватная морда явно лишена признаков интеллекта
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15.03.2021 13:50
+13
Заказ отработал от рашистов , мразь
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15.03.2021 13:32
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Видно по фото , що мерзотник ватний !
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15.03.2021 13:17 Ответить
Заказ отработал от рашистов , мразь
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15.03.2021 13:32 Ответить
ватная морда явно лишена признаков интеллекта
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15.03.2021 13:50 Ответить
Лугандонов на учет нужно ставить.
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15.03.2021 13:54 Ответить
Рязанська морда...
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15.03.2021 14:06 Ответить
Що цікаво. Це адміністративний центр міста Житомира: на майдані Корольова розташовані обласна рада, обладміністрація, міська рада та управління ВДШВ МІністерства оборони. Неподалік відділення поліції. Всі мають спецохорону, камери спостереження (Окрім загальноміських). Невже не затримають злочинців?!
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15.03.2021 14:06 Ответить
Урод.
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15.03.2021 16:26 Ответить
Тупой имбицил...
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15.03.2021 16:35 Ответить
Може воно з Донецька, там таких з відсутньою мораллю багато...
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15.03.2021 20:51 Ответить
Коли вже по закону у всіх меморіалів, пам ятників, і пам яток національного
значення почнуть встановлювати обов язкове відеоспостереження - цей
вандалізм з боку ватно/ сєпарської публіки ніколи не закінчиться, це всі
розуміють
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15.03.2021 20:53 Ответить
мало того, если бы при этом создали центры быстрого реагирования, было бы желание у господина Авакова, но это сомнительно
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15.03.2021 22:15 Ответить
Такое мог сотворить только сын шлюхи подзаборной
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16.03.2021 01:04 Ответить
 
 