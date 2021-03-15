Неизвестный повредил памятник Героям Небесной Сотни в Житомире. Полиция устанавливает личность вандала. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Житомире неизвестный повредил памятник Героям Небесной Сотни.

Об этом председатель Житомирского областного совета Владимир Федоренко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"В ночь с 14 на 15 марта был совершен недопустимый акт вандализма в отношении памятника Героям Небесной Сотни. Это акт надругательства над памятью нашего народа, тех людей, которые положили свою жизнь в борьбе за европейские ценности. Вандалы осквернили не только памятник, но и саму память", - написал он.

Федоренко уточнил, что в связи с данным фактом он обратился с заявленияем к начальникам ГУ НП области и областного управления УСБУ.

"Обещаю, виновные будут наказаны, и я лично сделаю их "известными", чтобы каждый видел, чья рука поднялась на национальный символ", - добавил председатель облсовета.

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По данным департамента коммуникаций Нацполиции Житомирской области, с помощью камер видеонаблюдения полицейские установили точное время правонарушения - 8:59. Также на записях снято лицо парня. Сейчас продолжаются мероприятия для установления личности правонарушителя.