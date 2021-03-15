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10 окружных прокуратур начали работу в Киеве. ФОТО

С 15 марта 2021 года в Киеве начали работу 10 окружных прокуратур. В обновленных ведомствах будут работать прокуроры местных прокуратур, которые успешно прошли три этапа оценки по критериям профессиональной компетентности, этики и добродетели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Руководитель Киевской городской прокуратуры Олег Кипер и его заместители сегодня представили коллективам окружных прокуратур их руководителей. Олег Кипер выразил надежду, что работа новых окружных прокуратур будет эффективной, а ее результаты не просто заметными, но и существенными для жизни столицы.

На сайте Киевской прокуратуры можно ознакомиться с перечнем новых названий ведомств и их адресами.

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Автор: 

Киев (25521) прокуратура (5012)


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Стесняюсь спросить, а они бриллиантовые или уже потенциально золотые !?
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15.03.2021 15:08 Ответить
Региональные, судя по рожам
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15.03.2021 15:13 Ответить
Дармоїдів добавилось.
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15.03.2021 15:15 Ответить
Когда закончиться этот "круговорот одних и тех же представителей "Конче Засп" и "Печерских Липок"" в прокуратуре, судах, таможне...?! Да вас уже даже Европа с Америкой раскусила, шоумено-иммитаторы хреновы! Ваша "этика" и "доброчесность" в басне Крылова "Квартет" популярно изложена !
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15.03.2021 15:22 Ответить
Головні вороги України це мусора, прокурори, номенклатура, олігархат та проросійські колаборанти - без їхнього знищення як соціального стану та поразки в правах тут ніколи нічого не зміниться !!! Крапка
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15.03.2021 15:24 Ответить
а судьи кто ...??? (с)
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16.03.2021 00:58 Ответить
те же яйца, ..... вид с другого ракурса....
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16.03.2021 00:56 Ответить
Спершу були "районні", потім "місцеві", тепер "регіональні", потім будуть "окружні".
А лайно у них те саме.
Прокурворська мерзота яка була, така й лишилась.
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16.03.2021 09:58 Ответить
 
 