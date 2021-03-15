10 окружных прокуратур начали работу в Киеве. ФОТО

С 15 марта 2021 года в Киеве начали работу 10 окружных прокуратур. В обновленных ведомствах будут работать прокуроры местных прокуратур, которые успешно прошли три этапа оценки по критериям профессиональной компетентности, этики и добродетели.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Руководитель Киевской городской прокуратуры Олег Кипер и его заместители сегодня представили коллективам окружных прокуратур их руководителей. Олег Кипер выразил надежду, что работа новых окружных прокуратур будет эффективной, а ее результаты не просто заметными, но и существенными для жизни столицы.

На сайте Киевской прокуратуры можно ознакомиться с перечнем новых названий ведомств и их адресами.

Читайте также: Столичная прокуратура отреагировала на факты нарушений в Киевском СИЗО. ФОТОрепортаж







