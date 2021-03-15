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Украинский культурный фонд дал 861 тыс. грн в качестве покрытия потерь от COVID-19 организатору конкурса красоты, который не имеет сотрудников, - член Союза концертной индустрии Шульженко. ФОТО

Украинский культурный фонд предоставил грант в размере 861 тыс. гривен в качестве покрытия потерь от коронавируса ООО "Миссис открытый мир Украина", которая, согласно обнародованным данным, за 2 года не уплачивала никаких налогов, не несла расходов и не имеет в штате сотрудников.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук член Союза концертной индустрии Украины и Нацсовета Украинской ресторанной ассоциации Максим Шульженко, информирует Цензор.НЕТ.

"Подскажите пожалуйста, а предоставить грант институциональной поддержки в размере 861 тыс. гривен (покрытие потерь от ковида. - Авт.) от Украинского культурного фонда на конкурс красоты, когда деньги идут на психолога, инструктора по столовой, деловому этикету, что прямо отражено в смете, который по закону и постановлению утверждает фонд. Это типа ок?", - отмечает он.

"Когда компания прямо показывает - ноль доходов за два года, ноль расходов, ноль налогов, ноль основных средств, ноль работников. Какие они потери понесли от карантина?", - добавляет он.

Кроме этого он также подчеркивает, что фонд отказывает в предоставлении подобной поддержки другим заявителям.

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Украинский культурный фонд дал 861 тыс. грн в качестве покрытия потерь от COVID-19 организатору конкурса красоты, который не имеет сотрудников, - член Союза концертной индустрии Шульженко 01
Украинский культурный фонд дал 861 тыс. грн в качестве покрытия потерь от COVID-19 организатору конкурса красоты, который не имеет сотрудников, - член Союза концертной индустрии Шульженко 02
Украинский культурный фонд дал 861 тыс. грн в качестве покрытия потерь от COVID-19 организатору конкурса красоты, который не имеет сотрудников, - член Союза концертной индустрии Шульженко 03
Украинский культурный фонд дал 861 тыс. грн в качестве покрытия потерь от COVID-19 организатору конкурса красоты, который не имеет сотрудников, - член Союза концертной индустрии Шульженко 04

Автор: 

компенсации (480) конкурс (1142) культура (841) фонд (142) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Значить, якась зелена конторка. Вони якраз ********** не платити податки, як і їхній шеф Бєня.
На той майже мільйон можна було купити щось для лікарень.
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15.03.2021 15:42
+2
Ми всі Президенти.
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15.03.2021 15:41
+2
зелена конторка + такий щедрий фонд
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15.03.2021 15:47
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Ми всі Президенти.
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15.03.2021 15:41 Ответить
Значить, якась зелена конторка. Вони якраз ********** не платити податки, як і їхній шеф Бєня.
На той майже мільйон можна було купити щось для лікарень.
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15.03.2021 15:42 Ответить
А тут галерея "культурних діячів", які роздають мільйони направо-наліво.

https://ucf.in.ua/fund-team
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15.03.2021 15:46 Ответить
зелена конторка + такий щедрий фонд
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15.03.2021 15:47 Ответить
Нормально так...зеленое стадо отмыло почти лимон гривен...эпоха бедности для кого то закончилась..
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15.03.2021 15:51 Ответить
от этой шарашкиной конторы серьезные толстые дядьки столуются)
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15.03.2021 15:54 Ответить
А Шо так можна було?
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15.03.2021 16:11 Ответить
За грати цих злочинців. Через таких осіб і не має потім грошей на пенсії для людей.
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15.03.2021 16:20 Ответить
Яке їхало, таке і здибало.
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15.03.2021 16:27 Ответить
МРАЗИ
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15.03.2021 21:15 Ответить
 
 