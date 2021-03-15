Украинский культурный фонд дал 861 тыс. грн в качестве покрытия потерь от COVID-19 организатору конкурса красоты, который не имеет сотрудников, - член Союза концертной индустрии Шульженко. ФОТО

Украинский культурный фонд предоставил грант в размере 861 тыс. гривен в качестве покрытия потерь от коронавируса ООО "Миссис открытый мир Украина", которая, согласно обнародованным данным, за 2 года не уплачивала никаких налогов, не несла расходов и не имеет в штате сотрудников.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук член Союза концертной индустрии Украины и Нацсовета Украинской ресторанной ассоциации Максим Шульженко, информирует Цензор.НЕТ.

"Подскажите пожалуйста, а предоставить грант институциональной поддержки в размере 861 тыс. гривен (покрытие потерь от ковида. - Авт.) от Украинского культурного фонда на конкурс красоты, когда деньги идут на психолога, инструктора по столовой, деловому этикету, что прямо отражено в смете, который по закону и постановлению утверждает фонд. Это типа ок?", - отмечает он.

"Когда компания прямо показывает - ноль доходов за два года, ноль расходов, ноль налогов, ноль основных средств, ноль работников. Какие они потери понесли от карантина?", - добавляет он.

Кроме этого он также подчеркивает, что фонд отказывает в предоставлении подобной поддержки другим заявителям.

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