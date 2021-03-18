На Харьковщине взорвали и обокрали банкомат, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Харьковской области незвестные взорвали банкомат и похитили кассеты с деньгами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Сообщение о срабатывании сигнализации банкомата, расположенного в поселке Ковшаровка Купянского района Харьковской области, поступило в полицию 18 марта около 2:20.

На месте происшествия правоохранители обнаружили поврежденный банкомат. Установлено, что злоумышленники сорвали навесной замок и проникли в здание отделения банка. Они привели в действие самодельное взрывное устройство, которое поместили в блок выдачи купюр и завладели кассетами с деньгами.





Сумма убытков в настоящее время устанавливается. В результате взрыва пострадавших нет.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.