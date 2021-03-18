РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13600 посетителей онлайн
Новости Фото Силовики
4 231 13

На Харьковщине взорвали и обокрали банкомат, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Харьковской области незвестные взорвали банкомат и похитили кассеты с деньгами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

На Харьковщине взорвали и обокрали банкомат, - Нацполиция 01

Сообщение о срабатывании сигнализации банкомата, расположенного в поселке Ковшаровка Купянского района Харьковской области, поступило в полицию 18 марта около 2:20.

На месте происшествия правоохранители обнаружили поврежденный банкомат. Установлено, что злоумышленники сорвали навесной замок и проникли в здание отделения банка.  Они привели в действие самодельное взрывное устройство, которое поместили в блок выдачи купюр и завладели кассетами с деньгами.

На Харьковщине взорвали и обокрали банкомат, - Нацполиция 02
На Харьковщине взорвали и обокрали банкомат, - Нацполиция 03

Сумма убытков в настоящее время устанавливается. В результате взрыва пострадавших нет.

На Харьковщине взорвали и обокрали банкомат, - Нацполиция 04

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Автор: 

взрыв (6742) Нацполиция (16463) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Харьковщина (5577) банкомат (119)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+2
так понятно что сотрудники банков наводят...
показать весь комментарий
18.03.2021 17:54
+1
Нехорошо! Беспредел нарастает.
показать весь комментарий
18.03.2021 17:12
+1
Ну людям же деньги нужнее чем железяке ...
показать весь комментарий
18.03.2021 17:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нехорошо! Беспредел нарастает.
показать весь комментарий
18.03.2021 17:12 Ответить
делитанты...
показать весь комментарий
18.03.2021 17:19 Ответить
Ну людям же деньги нужнее чем железяке ...
показать весь комментарий
18.03.2021 17:23 Ответить
Кошмаровка селище нарколиг ще зі шкільної парти пам'ятаю як в 5 класі однокашник Панов накурився дурі
показать весь комментарий
18.03.2021 17:26 Ответить
Поймают!!!! Надо поймать!!
показать весь комментарий
18.03.2021 17:28 Ответить
если посчитать деньги со всех взорванных банкоматов то может сложится впечатление что управляющие отделений сами занимаются этим вопросом, поставить кассеты с краской мы не можем))) наклеить наклейки (кассеты защищены) на банкоматы мы не можем
показать весь комментарий
18.03.2021 17:31 Ответить
так понятно что сотрудники банков наводят...
показать весь комментарий
18.03.2021 17:54 Ответить
Касети з фарбою-вчорашній день.Є інші ефективні способи збереження не тільки грошей,а й самих банкоматів,які теж коштують немало. Питання в тому,що банки самі не хочуть захищати своє майно і гроші.
показать весь комментарий
19.03.2021 03:33 Ответить
та пусть хоть краску поставят, обычный китайский баллончик спрэй)) с датчиком детонации идиоты))
показать весь комментарий
19.03.2021 08:41 Ответить
А я думала, чого білорусам не вистачає... Ось воно, щасливе життя -- свобода і демократія, радуйся душа -- новини зашкалюють, там пограбували, там "замінували", там убили, викрали, викрили, розкрили...
показать весь комментарий
18.03.2021 17:40 Ответить
Ану припиняй тут зраду розганяти і гадити на нашу волю і гідність. Наші пращури козаки теж розбієм та вбивствами жили. Але ж як славетно жили!
показать весь комментарий
19.03.2021 09:31 Ответить
по идее при несанкционированном вскрытии в кассете остаются лишь "чернила".
украсить ящик и получить деньги, практически не реально.

ну может у вас другие системы, безопастности. Охранник например
показать весь комментарий
18.03.2021 17:46 Ответить
Працівники банків "не зацікавлені" в захисті своїх будок з грішми. Проблема банкоматів вирішується досить просто і ефективно,але банкірам це не потрібно. Мабуть там інші цілі і задачі.
показать весь комментарий
19.03.2021 03:26 Ответить
 
 