На Харківщині підірвали й обікрали банкомат, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Харківській області невідомі підірвали банкомат і викрали касети з грошима.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Повідомлення про спрацювання сигналізації банкомату, розташованого у селищі Ковшарівка Куп’янського району, надійшло до поліції 18 березня приблизно о 2:20.

На місці події правоохоронці виявили пошкоджений банкомат. Встановлено, що зловмисники зірвали навісний замок і проникли у будівлю відділення банку. Вони привели в дію саморобний вибуховий пристрій, який помістили в блок видачі купюр, і заволоділи касетами з грошима.





Сума збитків наразі встановлюється. У результаті вибуху постраждалих немає.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.