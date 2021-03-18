УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14318 відвідувачів онлайн
Новини Фото Силовики
4 231 13

На Харківщині підірвали й обікрали банкомат, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Харківській області невідомі підірвали банкомат і викрали касети з грошима.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Харківщині підірвали й обікрали банкомат, - Нацполіція 01

Повідомлення про спрацювання сигналізації банкомату, розташованого у селищі Ковшарівка Куп’янського району, надійшло до поліції 18 березня приблизно о 2:20.

На місці події правоохоронці виявили пошкоджений банкомат. Встановлено, що зловмисники зірвали навісний замок і проникли у будівлю відділення банку. Вони привели в дію саморобний вибуховий пристрій, який помістили в блок видачі купюр, і заволоділи касетами з грошима.

На Харківщині підірвали й обікрали банкомат, - Нацполіція 02
На Харківщині підірвали й обікрали банкомат, - Нацполіція 03

Сума збитків наразі встановлюється. У результаті вибуху постраждалих немає.

На Харківщині підірвали й обікрали банкомат, - Нацполіція 04

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Автор: 

вибух (4455) Нацполіція (15168) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) Харківщина (6054) банкомат (128)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+2
так понятно что сотрудники банков наводят...
показати весь коментар
18.03.2021 17:54
+1
Нехорошо! Беспредел нарастает.
показати весь коментар
18.03.2021 17:12
+1
Ну людям же деньги нужнее чем железяке ...
показати весь коментар
18.03.2021 17:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нехорошо! Беспредел нарастает.
показати весь коментар
18.03.2021 17:12 Відповісти
делитанты...
показати весь коментар
18.03.2021 17:19 Відповісти
Ну людям же деньги нужнее чем железяке ...
показати весь коментар
18.03.2021 17:23 Відповісти
Кошмаровка селище нарколиг ще зі шкільної парти пам'ятаю як в 5 класі однокашник Панов накурився дурі
показати весь коментар
18.03.2021 17:26 Відповісти
Поймают!!!! Надо поймать!!
показати весь коментар
18.03.2021 17:28 Відповісти
если посчитать деньги со всех взорванных банкоматов то может сложится впечатление что управляющие отделений сами занимаются этим вопросом, поставить кассеты с краской мы не можем))) наклеить наклейки (кассеты защищены) на банкоматы мы не можем
показати весь коментар
18.03.2021 17:31 Відповісти
так понятно что сотрудники банков наводят...
показати весь коментар
18.03.2021 17:54 Відповісти
Касети з фарбою-вчорашній день.Є інші ефективні способи збереження не тільки грошей,а й самих банкоматів,які теж коштують немало. Питання в тому,що банки самі не хочуть захищати своє майно і гроші.
показати весь коментар
19.03.2021 03:33 Відповісти
та пусть хоть краску поставят, обычный китайский баллончик спрэй)) с датчиком детонации идиоты))
показати весь коментар
19.03.2021 08:41 Відповісти
А я думала, чого білорусам не вистачає... Ось воно, щасливе життя -- свобода і демократія, радуйся душа -- новини зашкалюють, там пограбували, там "замінували", там убили, викрали, викрили, розкрили...
показати весь коментар
18.03.2021 17:40 Відповісти
Ану припиняй тут зраду розганяти і гадити на нашу волю і гідність. Наші пращури козаки теж розбієм та вбивствами жили. Але ж як славетно жили!
показати весь коментар
19.03.2021 09:31 Відповісти
по идее при несанкционированном вскрытии в кассете остаются лишь "чернила".
украсить ящик и получить деньги, практически не реально.

ну может у вас другие системы, безопастности. Охранник например
показати весь коментар
18.03.2021 17:46 Відповісти
Працівники банків "не зацікавлені" в захисті своїх будок з грішми. Проблема банкоматів вирішується досить просто і ефективно,але банкірам це не потрібно. Мабуть там інші цілі і задачі.
показати весь коментар
19.03.2021 03:26 Відповісти
 
 