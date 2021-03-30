Украинские миротворцы в Конго эвакуировали тяжелораненых местных военных. ФОТО

Военнослужащие украинского национального контингента Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго доставили в госпиталь тяжелораненых военнослужащих подразделений FARDC (Вооруженные Силы ДР Конго).

Об этом сообщает Командование Объединенных сил Вооруженных сил Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"В районе населенного пункта Чаби произошло столкновение между военнослужащими FARDC и незаконными вооруженными формированиями, в результате чего двое военнослужащих FARDC получили огнестрельные ранения", - рассказал командир 18-го отдельного вертолетного отряда полковник Сергей Ващенко.

По его словам, для оказания экстренной медицинской помощи были задействованы два вертолета Ми-8 из состава авиационной группы, базирующейся на аэродроме Бени.

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Экипажи украинских вертолетов доставили тяжело раненых военнослужащих в госпиталь Миссии ООН, после чего вернулись к месту расположения.

Всего с начала очередной ротации Украинские вертолетчики выполнили 11 экстренных медицинских эвакуаций для спасения раненых и тяжелобольных лиц и оказания им неотложной медицинской помощи.







