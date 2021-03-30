РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8451 посетитель онлайн
Новости Фото Агрессия России против Украины
7 554 6

Украинские миротворцы в Конго эвакуировали тяжелораненых местных военных. ФОТО

Военнослужащие украинского национального контингента Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго доставили в госпиталь тяжелораненых военнослужащих подразделений FARDC (Вооруженные Силы ДР Конго).

Об этом сообщает Командование Объединенных сил Вооруженных сил Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"В районе населенного пункта Чаби произошло столкновение между военнослужащими FARDC и незаконными вооруженными формированиями, в результате чего двое военнослужащих FARDC получили огнестрельные ранения", - рассказал командир 18-го отдельного вертолетного отряда полковник Сергей Ващенко.

По его словам, для оказания экстренной медицинской помощи были задействованы два вертолета Ми-8 из состава авиационной группы, базирующейся на аэродроме Бени.

Также на Цензор.НЕТ: Украинские пилоты из Миссии ООН в Конго спасли жизнь марокканского миротворца. ФОТО

Экипажи украинских вертолетов доставили тяжело раненых военнослужащих в госпиталь Миссии ООН, после чего вернулись к месту расположения.

Всего с начала очередной ротации Украинские вертолетчики выполнили 11 экстренных медицинских эвакуаций для спасения раненых и тяжелобольных лиц и оказания им неотложной медицинской помощи.

Украинские миротворцы в Конго эвакуировали тяжелораненых местных военных 01
Украинские миротворцы в Конго эвакуировали тяжелораненых местных военных 02
Украинские миротворцы в Конго эвакуировали тяжелораненых местных военных 03
Украинские миротворцы в Конго эвакуировали тяжелораненых местных военных 04

Автор: 

Конго (79) миротворцы (1168)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
почему украина не отозвала всех военных из-за рубежа? сколько миротворцев оон помогает нам отбиваться от кацапов?
показать весь комментарий
30.03.2021 03:18 Ответить
Саме цікаве в цій новині не військові. Саме цікаве тут - це те, що вертольоти, котрі задіяні в миротворчих операціях ООН "в аренді" за пару тисяч грн штука у ВСУ та Нацгвардії таким собі приватним товариством "Українські вертольоти". І що ця контора навідріз з 2014-го відмовляється повернути арендоване майно.
показать весь комментарий
30.03.2021 06:32 Ответить
Отзывала, когда в 2014 была полномасштабная война. Если будет нужно, опять отзовут.
Украина участвуя в миссиях ООН, получает деньги, опыт и репутацию.
показать весь комментарий
30.03.2021 07:46 Ответить
потому что участие Украины в зарубежных операциях под эгидой ООН ценнее денег. Это престиж, это уважение в мире и это опыт участия в боевых действиях. ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНЫЙ в довоенные времена.
Кстати, контингент там человек 100 максимум - на боеспособность ВСУ это никак не повлияет.
Зато мы снова и снова напоминаем всему миру, что Украина - член ООН с момента основания.
показать весь комментарий
30.03.2021 10:02 Ответить
В миротворческих операция надо участвовать, особенно ООН. Мы внезапно одна из стран-основателей. 250 военнослужащих, 4 вертолёта Ми-24, 4 вертолёта Ми-8 и 57 единиц автомобильной техники. А у нас парадигма не воевать, а разводить.
показать весь комментарий
30.03.2021 06:51 Ответить
Ну да, нигеров, прости меня господи, они спасают а Журавель 3 дня умирал, да тфю на них....
показать весь комментарий
30.03.2021 09:12 Ответить
 
 