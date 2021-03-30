Українські миротворці в Конго евакуювали важкопоранених місцевих військових. ФОТО

Військовослужбовці українського національного контингенту Місії ООН зі стабілізації в Демократичній Республіці Конго доставили в госпіталь важкопоранених військовослужбовців підрозділів FARDC (Збройні Сили ДР Конго).

Про це повідомляє Командування Об'єднаних сил Збройних сил України, інформує Цензор.НЕТ.

"У районі населеного пункту Чабі відбулася сутичка між військовослужбовцями FARDC та незаконними збройними формуваннями, в результаті чого два військовослужбовці FARDC отримали вогнепальні поранення", – розповів командир 18-го окремого вертолітного загону полковник Сергій Ващенко.

За його словами, для надання екстреної медичної допомоги було залучено два вертольоти Мі-8 зі складу авіаційної групи, що базується на аеродромі Бені.

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Екіпажі українських вертольотів доставили важко поранених військовослужбовців у госпіталь Місії ООН, після чого повернулися до місця розташування.

Загалом від початку чергової ротації українські вертолітники виконали 11 екстрених медичних евакуацій з метою порятунку поранених та важкохворих осіб для надання їм невідкладної медичної допомоги.







