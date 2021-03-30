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Українські миротворці в Конго евакуювали важкопоранених місцевих військових. ФОТО

Військовослужбовці українського національного контингенту Місії ООН зі стабілізації в Демократичній Республіці Конго доставили в госпіталь важкопоранених військовослужбовців підрозділів FARDC (Збройні Сили ДР Конго).

Про це повідомляє Командування Об'єднаних сил Збройних сил України, інформує Цензор.НЕТ.

"У районі населеного пункту Чабі відбулася сутичка між військовослужбовцями FARDC та незаконними збройними формуваннями, в результаті чого два військовослужбовці FARDC отримали вогнепальні поранення", – розповів командир 18-го окремого вертолітного загону полковник Сергій Ващенко.

За його словами, для надання екстреної медичної допомоги було залучено два вертольоти Мі-8 зі складу авіаційної групи, що базується на аеродромі Бені.

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Екіпажі українських вертольотів доставили важко поранених військовослужбовців у госпіталь Місії ООН, після чого повернулися до місця розташування.

Загалом від початку чергової ротації українські вертолітники виконали 11 екстрених медичних евакуацій з метою порятунку поранених та важкохворих осіб для надання їм невідкладної медичної допомоги.

Українські миротворці в Конго евакуювали важкопоранених місцевих військових 01
Українські миротворці в Конго евакуювали важкопоранених місцевих військових 02
Українські миротворці в Конго евакуювали важкопоранених місцевих військових 03
Українські миротворці в Конго евакуювали важкопоранених місцевих військових 04

Автор: 

Конго (44) миротворці (842)


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почему украина не отозвала всех военных из-за рубежа? сколько миротворцев оон помогает нам отбиваться от кацапов?
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30.03.2021 03:18 Відповісти
Саме цікаве в цій новині не військові. Саме цікаве тут - це те, що вертольоти, котрі задіяні в миротворчих операціях ООН "в аренді" за пару тисяч грн штука у ВСУ та Нацгвардії таким собі приватним товариством "Українські вертольоти". І що ця контора навідріз з 2014-го відмовляється повернути арендоване майно.
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30.03.2021 06:32 Відповісти
Отзывала, когда в 2014 была полномасштабная война. Если будет нужно, опять отзовут.
Украина участвуя в миссиях ООН, получает деньги, опыт и репутацию.
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30.03.2021 07:46 Відповісти
потому что участие Украины в зарубежных операциях под эгидой ООН ценнее денег. Это престиж, это уважение в мире и это опыт участия в боевых действиях. ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНЫЙ в довоенные времена.
Кстати, контингент там человек 100 максимум - на боеспособность ВСУ это никак не повлияет.
Зато мы снова и снова напоминаем всему миру, что Украина - член ООН с момента основания.
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30.03.2021 10:02 Відповісти
В миротворческих операция надо участвовать, особенно ООН. Мы внезапно одна из стран-основателей. 250 военнослужащих, 4 вертолёта Ми-24, 4 вертолёта Ми-8 и 57 единиц автомобильной техники. А у нас парадигма не воевать, а разводить.
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30.03.2021 06:51 Відповісти
Ну да, нигеров, прости меня господи, они спасают а Журавель 3 дня умирал, да тфю на них....
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30.03.2021 09:12 Відповісти
 
 