После 15 лет ремонта в Житомире открыли стадион "Полесье", - ОГА. ФОТО

Центральный стадион Житомира, также известный как стадион "Полесье", открылся после более чем 15 лет ремонта. На спортивной арене уже состоялся первый матч.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"15 лет - это слишком долгий путь, который пришлось пройти команде и ее болельщикам, чтобы дождаться времени, когда стадион "Полесье" превратится из "памятника коррупции" в настоящий спортивный объект. Нам удалось сделать то, во что многие не верили, и наконец ввести в эксплуатацию этот стадион, а также еще 5 новых спортивных объектов, которые были построены в прошлом году в рамках программы Президента "Большая стройка" на Житомирщине", - заявил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Отметим, глава ОГА сразу после назначения на должность пообещал завершить работы на объекте.

Так, впервые за 16 лет житомирский футбольный клуб "Полесье" сыграл на центральном стадионе города - это произошло на матче 18 тура Чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги. Последний раз команда выходила на поле еще 27 ноября 2004 года на матч против ФК "Газовик-Скала" из города Стрый.

Стоимость реконструкции стадиона оценивается в 167 млн ​​грн.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы Президента Украины "Большая стройка" Кирилл Тимошенко назвал цели правительства по развитию социальной инфраструктуры на 2021 год. По его словам, планируется ремонт, строительство и реконструкция 95 школ, 70 садов, 80 стадионов, 29 бассейнов и 177 приемных отделений во всех регионах Украины.

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