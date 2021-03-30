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После 15 лет ремонта в Житомире открыли стадион "Полесье", - ОГА. ФОТО

Центральный стадион Житомира, также известный как стадион "Полесье", открылся после более чем 15 лет ремонта. На спортивной арене уже состоялся первый матч.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"15 лет - это слишком долгий путь, который пришлось пройти команде и ее болельщикам, чтобы дождаться времени, когда стадион "Полесье" превратится из "памятника коррупции" в настоящий спортивный объект. Нам удалось сделать то, во что многие не верили, и наконец ввести в эксплуатацию этот стадион, а также еще 5 новых спортивных объектов, которые были построены в прошлом году в рамках программы Президента "Большая стройка" на Житомирщине", - заявил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко.

Отметим, глава ОГА сразу после назначения на должность пообещал завершить работы на объекте.

Так, впервые за 16 лет житомирский футбольный клуб "Полесье" сыграл на центральном стадионе города - это произошло на матче 18 тура Чемпионата Украины по футболу среди команд Первой лиги. Последний раз команда выходила на поле еще 27 ноября 2004 года на матч против ФК "Газовик-Скала" из города Стрый.

Стоимость реконструкции стадиона оценивается в 167 млн ​​грн.

Напомним, ранее заместитель главы Офиса Президента, координатор программы Президента Украины "Большая стройка" Кирилл Тимошенко назвал цели правительства по развитию социальной инфраструктуры на 2021 год. По его словам, планируется ремонт, строительство и реконструкция 95 школ, 70 садов, 80 стадионов, 29 бассейнов и 177 приемных отделений во всех регионах Украины.

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После 15 лет ремонта в Житомире открыли стадион Полесье, - ОГА 01
После 15 лет ремонта в Житомире открыли стадион Полесье, - ОГА 02

Автор: 

Житомир (683) ремонт (1180) стадион (185) Бунечко Виталий (46) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+6
По фото так и не понял что ремонтировали 15 лет. Газон каждые пол года пересаживали?
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30.03.2021 17:43
+4
Да люди богатыми станут в ОП
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30.03.2021 17:29
+3
У меня огород под картошку лучше выглядит)
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30.03.2021 17:46
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Да люди богатыми станут в ОП
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30.03.2021 17:29 Ответить
15 лет = 2,5 ВМВ
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30.03.2021 17:32 Ответить
По фото так и не понял что ремонтировали 15 лет. Газон каждые пол года пересаживали?
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30.03.2021 17:43 Ответить
У меня огород под картошку лучше выглядит)
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30.03.2021 17:46 Ответить
оу, моя рідна житомирщина. тож питання наступне: коли добудують міст в с.чижівка новогроад-волинського району??? так так, в рамках великого крадівництва зеленського!!!бо сваї залили бетоном і усьо...а між тим об*їздна грунтова дорога приказала долго жіть(роздовбана), очільника місцевої отг таскає прокуратура(стирили бабки на будівництві),куча сіл відрізано від райцентру, червона зона,транспорт не ходить...лише по ящику двері обісцяни та барига
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30.03.2021 17:48 Ответить
Рад за житомирчан))
на заднем плане такая эклектика.. пряничные дореволюционные домики и жуткие совковые дома в плитке..
Желаю удачи игрокам на этом стадионе!
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30.03.2021 18:26 Ответить
Позорники. 15 років. Хоч не пишіть щоб інші країни не знали
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30.03.2021 18:41 Ответить
167 лямов на ВОТ ЭТО? за такие деньги можно стадион на 20 000 зрителей с нуля отгрохать
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30.03.2021 19:00 Ответить
сразу видно, что фотограф или писарь пресс-службы Житомирской ОДА учился фотографировать в Трускавецкой академии прикладных ноук
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30.03.2021 19:19 Ответить
В сёлах сейчас покруче стадионы есть.
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30.03.2021 19:26 Ответить
у меня в институте стадион лучше был. и думаю намного дешевле
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30.03.2021 19:33 Ответить
Как для колхоза может быть, но как для областного центра - два балла, даже трибун нормальных нет.
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30.03.2021 19:48 Ответить
Что то не видно трибун.
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30.03.2021 20:10 Ответить
Такой стадион подойдет для городка до 50 тыс жителей.
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30.03.2021 20:11 Ответить
Може наша країна робити потужні проєкти, лишень треба воля та бажання. Думаю до 2040 буде і три станції метро у Дніпрі. І десь +- 10 років і міст у Запоріжжі добудують, який злочинна панда януковича вкрала.
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31.03.2021 09:13 Ответить
 
 