Садовый предложил продать название стадиона "Арена Львов" на торгах
Право назвать стадион в свою честь можно раз в 5 лет продавать крупной международной корпорации, считает мэр Львова.
Об этом Андрей Садовый заявил в интервью "Гал-Инфо", сообщает Цензор.НЕТ. Таким образом он прокомментировал недавнее решение депутатов Львовского облсовета назвать стадион в честь Степана Бандеры.
"Я бы название стадиона продавал на коммерческих торгах. Например, на 5 лет продать компании "Adidas", на 5 лет - "Tesla". Или тому, кто ее достроит, с четкой фиксацией цены и времени. И зарабатывать на этом деньги", - рассказал Садовый.
По его словам, поступить таким образом планировали при строительстве стадиона, но после "государство решило заняться этим процессом самостоятельно".
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Напомним, на прошлой неделе депутаты Львовского облсовета обратились к Кабинету министров с просьбой переименовать стадион "Арена Львов" в честь Степана Бандеры. Таким образом они хотели поддержать Тернопольский горсовет, назвавший стадион в честь Романа Шухевича. На сессии Львовского облсовета это обращение не поддержали депутаты фракций "Слуга народа" и "Голос". Депутаты от "Самопомощи" дали только 2 голоса из 9.
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Адідас замість Степана Бандери - да шоб тебе корчі покрутили !!!
галицька ганьба !!!!
Победит Бандера!
«Фольксваген Арена», «Алльянц Арена» - из числа наиболее крупных и известных стадионов Европы.
Зрештою, чому б сам Львів не перейменовувати кожні 5 років?
Це набагато прибутковіше ніж перейменовувати стадіон.
Наприклад, п'ять років вивалювати в лісосмугах та на узбіччях Вінницької області, наступні п'ять-Житомирської і так далі.
В себе нехай називають як хочуть. Яка кому до цього справа?
Пожалійте братів славян.