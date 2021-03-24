Садовый предложил продать название стадиона "Арена Львов" на торгах

Право назвать стадион в свою честь можно раз в 5 лет продавать крупной международной корпорации, считает мэр Львова.

Об этом Андрей Садовый заявил в интервью "Гал-Инфо", сообщает Цензор.НЕТ. Таким образом он прокомментировал недавнее решение депутатов Львовского облсовета назвать стадион в честь Степана Бандеры.

"Я бы название стадиона продавал на коммерческих торгах. Например, на 5 лет продать компании "Adidas", на 5 лет - "Tesla". Или тому, кто ее достроит, с четкой фиксацией цены и времени. И зарабатывать на этом деньги", - рассказал Садовый.

По его словам, поступить таким образом планировали при строительстве стадиона, но после "государство решило заняться этим процессом самостоятельно".

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Напомним, на прошлой неделе депутаты Львовского облсовета обратились к Кабинету министров с просьбой переименовать стадион "Арена Львов" в честь Степана Бандеры. Таким образом они хотели поддержать Тернопольский горсовет, назвавший стадион в честь Романа Шухевича. На сессии Львовского облсовета это обращение не поддержали депутаты фракций "Слуга народа" и "Голос". Депутаты от "Самопомощи" дали только 2 голоса из 9.