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Садовый предложил продать название стадиона "Арена Львов" на торгах

Садовый предложил продать название стадиона

Право назвать стадион в свою честь можно раз в 5 лет продавать крупной международной корпорации, считает мэр Львова.

Об этом Андрей Садовый заявил в интервью "Гал-Инфо", сообщает Цензор.НЕТ. Таким образом он прокомментировал недавнее решение депутатов Львовского облсовета назвать стадион в честь Степана Бандеры.

"Я бы название стадиона продавал на коммерческих торгах. Например, на 5 лет продать компании "Adidas", на 5 лет - "Tesla". Или тому, кто ее достроит, с четкой фиксацией цены и времени. И зарабатывать на этом деньги", - рассказал Садовый.

По его словам, поступить таким образом планировали при строительстве стадиона, но после "государство решило заняться этим процессом самостоятельно".

Читайте на Цензор.НЕТ: Польский город Замостье разрывает общий проект с Тернополем из-за стадиона им. Шухевича. ДОКУМЕНТ

Напомним, на прошлой неделе депутаты Львовского облсовета обратились к Кабинету министров с просьбой переименовать стадион "Арена Львов" в честь Степана Бандеры. Таким образом они хотели поддержать Тернопольский горсовет, назвавший стадион в честь Романа Шухевича. На сессии Львовского облсовета это обращение не поддержали депутаты фракций "Слуга народа" и "Голос". Депутаты от "Самопомощи" дали только 2 голоса из 9.

Автор: 

Львов (4582) Садовый Андрей (651) стадион (185)


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Топ комментарии
+12
им. Грибовицкой свалки..
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24.03.2021 00:08
+12
курва він !!!!!
Адідас замість Степана Бандери - да шоб тебе корчі покрутили !!!
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24.03.2021 00:20
+10
Так Садовый предложит продать и свою маму.
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24.03.2021 00:15
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им. Грибовицкой свалки..
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24.03.2021 00:08 Ответить
Садовой - ссыкло , выбрали импотента , вместо Синютки
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24.03.2021 00:15 Ответить
курва він !!!!!
Адідас замість Степана Бандери - да шоб тебе корчі покрутили !!!
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24.03.2021 00:20 Ответить
ото дійсно вибрали львівяни курву !!!!
галицька ганьба !!!!
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24.03.2021 00:22 Ответить
На торгах продавати назву стадіону... Чи подуріли львів'яни, чи там уже більша половина переселенців, що знову вибрали цього щура-агента.
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24.03.2021 08:56 Ответить
Так Садовый предложит продать и свою маму.
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24.03.2021 00:15 Ответить
скорее всего он продаст Украину .Но не только он.Гнид во власти много
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24.03.2021 06:10 Ответить
во талант. на говне бабло сделает
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24.03.2021 00:27 Ответить
По крайней мере это лучше, чем лишение международного статуса стадиона в Тернополе...
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24.03.2021 00:34 Ответить
Так во всём мире так делают. Со Степана Андреевича уже взять нечего.
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24.03.2021 00:36 Ответить
Выставляй!
Победит Бандера!
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24.03.2021 00:42 Ответить
Не, там гешефта не будет )
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24.03.2021 00:46 Ответить
А если торги выиграет Россия, а на такое дело она не поскупится, то Садовой назовет стадион во Львове им. Сталина?
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24.03.2021 00:45 Ответить
Цьому лиш би продати!
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24.03.2021 00:51 Ответить
Придумано и успешно реализовано до Садового: «Эмирейтс Стэдиум», «Этихад Стэдиум», «Тюрк Телеком Арена», «Сигнал Идуна Парк», «Мерседес-Бенц Арена»,
«Фольксваген Арена», «Алльянц Арена» - из числа наиболее крупных и известных стадионов Европы.
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24.03.2021 02:20 Ответить
А чому тільки стадіон! Можна ж торгувати назвами вулиць, районів.
Зрештою, чому б сам Львів не перейменовувати кожні 5 років?
Це набагато прибутковіше ніж перейменовувати стадіон.
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24.03.2021 05:10 Ответить
с садового станется и трусы свои ношенные на аукцион выставить
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24.03.2021 06:14 Ответить
если бы Садовый и его команда не пилил бюджет давно бы уже построили мусороперерабатывающий завод да и на другие проблемы хватило бы денег
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24.03.2021 06:15 Ответить
Це саботаж, а не тільки крадівництво.
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24.03.2021 08:59 Ответить
Область вивозу сміття теж можна міняти кожні кілька років.

Наприклад, п'ять років вивалювати в лісосмугах та на узбіччях Вінницької області, наступні п'ять-Житомирської і так далі.
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24.03.2021 06:17 Ответить
гениально... на ровном месте... с воздуха!!!
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24.03.2021 07:06 Ответить
Ещё один гигант мысли! Если выиграет Медведчук - будет стадион имени путина, вот весело будет
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24.03.2021 07:39 Ответить
Не розумію - чому стільки лементу стосовно назви цього стадіону......
В себе нехай називають як хочуть. Яка кому до цього справа?
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24.03.2021 07:41 Ответить
Пускай свою фамилию продаст производителю презервативов. Будет на 5 лет Андреем Дюрексом, например.
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24.03.2021 07:56 Ответить
На торгах победил Зоопарк
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24.03.2021 08:01 Ответить
Я розумію, що Степан Андрійович годен того. Проте уявіть, що буде з поляками, які програють Україні. У Львові. Та ще й на стадіоні Бандери. Кількість суіцидів сягне семизначних цифр.
Пожалійте братів славян.
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24.03.2021 08:56 Ответить
Вони туди просто не приїдуть. Погодяться на поразку автоматично.
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24.03.2021 10:32 Ответить
Следуя этой логике можно переименовывать и сам Львов. Но лучше продать на торгах имя автора этой гениальной идеи - Садового.
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24.03.2021 09:35 Ответить
Прекрасна ідея! Пропоную після торгів назвати львівську міськраду "імені Нахер-Садоха" ! Містянам і гостям сподобається. Даю 5 грн.
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24.03.2021 10:10 Ответить
Садовий вже як справжній москаль готовий продати все і будь-кому тільки, щоб не був Степан Бандера!
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24.03.2021 10:20 Ответить
За 15 років мерства можна було побудувати смітттєпереробні заводи по всій львівщині!
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24.03.2021 10:22 Ответить
Вони туди просто не приїдуть. Погодяться на поразку автоматично.
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24.03.2021 10:37 Ответить
Вони туди просто не приїдуть. Погодяться на поразку автоматично.
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24.03.2021 10:38 Ответить
 
 