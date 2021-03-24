Садовий запропонував продати назву стадіону "Арена Львів" на торгах
Право назвати стадіон на свою честь можна раз в 5 років продавати великій міжнародній корпорації, вважає мер Львова.
Про це Андрій Садовий заявив в інтерв'ю "Гал-Інфо", повідомляє Цензор.НЕТ. Таким чином він прокоментував недавнє рішення депутатів Львівської облради назвати стадіон на честь Степана Бандери.
"Я б назву стадіону продавав на комерційних торгах. Наприклад, на 5 років продати компанії "Adidas", на 5 років - "Tesla". Або тому, хто її добудує, з чіткою фіксацією ціни і часу. І заробляти на цьому гроші", - розповів Садовий.
За його словами, вчинити таким чином планували при будівництві стадіону, але потім "держава вирішила зайнятися цим процесом самостійно".
Нагадаємо, минулого тижня депутати Львівської облради звернулися до Кабінету міністрів з проханням перейменувати стадіон "Арена Львів" на честь Степана Бандери. Таким чином вони хотіли підтримати Тернопільську міськраду, яка назвала стадіон на честь Романа Шухевича. На сесії Львівської облради це звернення не підтримали депутати фракцій "Слуга народу" і "Голос". Депутати від "Самопомочі" дали тільки 2 голоси з 9.
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Адідас замість Степана Бандери - да шоб тебе корчі покрутили !!!
галицька ганьба !!!!
Победит Бандера!
«Фольксваген Арена», «Алльянц Арена» - из числа наиболее крупных и известных стадионов Европы.
Зрештою, чому б сам Львів не перейменовувати кожні 5 років?
Це набагато прибутковіше ніж перейменовувати стадіон.
Наприклад, п'ять років вивалювати в лісосмугах та на узбіччях Вінницької області, наступні п'ять-Житомирської і так далі.
В себе нехай називають як хочуть. Яка кому до цього справа?
Пожалійте братів славян.