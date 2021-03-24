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Садовий запропонував продати назву стадіону "Арена Львів" на торгах

Садовий запропонував продати назву стадіону

Право назвати стадіон на свою честь можна раз в 5 років продавати великій міжнародній корпорації, вважає мер Львова.

Про це Андрій Садовий заявив в інтерв'ю "Гал-Інфо", повідомляє Цензор.НЕТ. Таким чином він прокоментував недавнє рішення депутатів Львівської облради назвати стадіон на честь Степана Бандери.

"Я б назву стадіону продавав на комерційних торгах. Наприклад, на 5 років продати компанії "Adidas", на 5 років - "Tesla". Або тому, хто її добудує, з чіткою фіксацією ціни і часу. І заробляти на цьому гроші", - розповів Садовий.

За його словами, вчинити таким чином планували при будівництві стадіону, але потім "держава вирішила зайнятися цим процесом самостійно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інститут нацпам'яті Польщі протестує через стадіон Шухевича в Тернополі: "Ображає пам'ять польських, єврейських і українських жертв українських націоналістів"

Нагадаємо, минулого тижня депутати Львівської облради звернулися до Кабінету міністрів з проханням перейменувати стадіон "Арена Львів" на честь Степана Бандери. Таким чином вони хотіли підтримати Тернопільську міськраду, яка назвала стадіон на честь Романа Шухевича. На сесії Львівської облради це звернення не підтримали депутати фракцій "Слуга народу" і "Голос". Депутати від "Самопомочі" дали тільки 2 голоси з 9.

Автор: 

Львів (3069) Садовий Андрій (536) стадіон (99)


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Топ коментарі
+12
им. Грибовицкой свалки..
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24.03.2021 00:08
+12
курва він !!!!!
Адідас замість Степана Бандери - да шоб тебе корчі покрутили !!!
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24.03.2021 00:20
+10
Так Садовый предложит продать и свою маму.
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24.03.2021 00:15
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им. Грибовицкой свалки..
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24.03.2021 00:08 Відповісти
Садовой - ссыкло , выбрали импотента , вместо Синютки
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24.03.2021 00:15 Відповісти
курва він !!!!!
Адідас замість Степана Бандери - да шоб тебе корчі покрутили !!!
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24.03.2021 00:20 Відповісти
ото дійсно вибрали львівяни курву !!!!
галицька ганьба !!!!
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24.03.2021 00:22 Відповісти
На торгах продавати назву стадіону... Чи подуріли львів'яни, чи там уже більша половина переселенців, що знову вибрали цього щура-агента.
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24.03.2021 08:56 Відповісти
Так Садовый предложит продать и свою маму.
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24.03.2021 00:15 Відповісти
скорее всего он продаст Украину .Но не только он.Гнид во власти много
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24.03.2021 06:10 Відповісти
во талант. на говне бабло сделает
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24.03.2021 00:27 Відповісти
По крайней мере это лучше, чем лишение международного статуса стадиона в Тернополе...
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24.03.2021 00:34 Відповісти
Так во всём мире так делают. Со Степана Андреевича уже взять нечего.
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24.03.2021 00:36 Відповісти
Выставляй!
Победит Бандера!
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24.03.2021 00:42 Відповісти
Не, там гешефта не будет )
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24.03.2021 00:46 Відповісти
А если торги выиграет Россия, а на такое дело она не поскупится, то Садовой назовет стадион во Львове им. Сталина?
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24.03.2021 00:45 Відповісти
Цьому лиш би продати!
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24.03.2021 00:51 Відповісти
Придумано и успешно реализовано до Садового: «Эмирейтс Стэдиум», «Этихад Стэдиум», «Тюрк Телеком Арена», «Сигнал Идуна Парк», «Мерседес-Бенц Арена»,
«Фольксваген Арена», «Алльянц Арена» - из числа наиболее крупных и известных стадионов Европы.
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24.03.2021 02:20 Відповісти
А чому тільки стадіон! Можна ж торгувати назвами вулиць, районів.
Зрештою, чому б сам Львів не перейменовувати кожні 5 років?
Це набагато прибутковіше ніж перейменовувати стадіон.
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24.03.2021 05:10 Відповісти
с садового станется и трусы свои ношенные на аукцион выставить
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24.03.2021 06:14 Відповісти
если бы Садовый и его команда не пилил бюджет давно бы уже построили мусороперерабатывающий завод да и на другие проблемы хватило бы денег
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24.03.2021 06:15 Відповісти
Це саботаж, а не тільки крадівництво.
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24.03.2021 08:59 Відповісти
Область вивозу сміття теж можна міняти кожні кілька років.

Наприклад, п'ять років вивалювати в лісосмугах та на узбіччях Вінницької області, наступні п'ять-Житомирської і так далі.
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24.03.2021 06:17 Відповісти
гениально... на ровном месте... с воздуха!!!
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24.03.2021 07:06 Відповісти
Ещё один гигант мысли! Если выиграет Медведчук - будет стадион имени путина, вот весело будет
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24.03.2021 07:39 Відповісти
Не розумію - чому стільки лементу стосовно назви цього стадіону......
В себе нехай називають як хочуть. Яка кому до цього справа?
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24.03.2021 07:41 Відповісти
Пускай свою фамилию продаст производителю презервативов. Будет на 5 лет Андреем Дюрексом, например.
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24.03.2021 07:56 Відповісти
На торгах победил Зоопарк
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24.03.2021 08:01 Відповісти
Я розумію, що Степан Андрійович годен того. Проте уявіть, що буде з поляками, які програють Україні. У Львові. Та ще й на стадіоні Бандери. Кількість суіцидів сягне семизначних цифр.
Пожалійте братів славян.
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24.03.2021 08:56 Відповісти
Вони туди просто не приїдуть. Погодяться на поразку автоматично.
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24.03.2021 10:32 Відповісти
Следуя этой логике можно переименовывать и сам Львов. Но лучше продать на торгах имя автора этой гениальной идеи - Садового.
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24.03.2021 09:35 Відповісти
Прекрасна ідея! Пропоную після торгів назвати львівську міськраду "імені Нахер-Садоха" ! Містянам і гостям сподобається. Даю 5 грн.
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24.03.2021 10:10 Відповісти
Садовий вже як справжній москаль готовий продати все і будь-кому тільки, щоб не був Степан Бандера!
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24.03.2021 10:20 Відповісти
За 15 років мерства можна було побудувати смітттєпереробні заводи по всій львівщині!
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24.03.2021 10:22 Відповісти
Вони туди просто не приїдуть. Погодяться на поразку автоматично.
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24.03.2021 10:37 Відповісти
Вони туди просто не приїдуть. Погодяться на поразку автоматично.
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24.03.2021 10:38 Відповісти
 
 