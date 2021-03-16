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Львовский облсовет предлагает назвать "Арену Львов" в честь Бандеры

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Львовский облсовет предлагает назвать

Львовский областной совет поддержал обращение к Кабинету министров и Министерству молодежи и спорта Украины с просьбой присвоить стадиону "Арена Львов" имя лидера украинских националистов Степана Бандеры.

Решение поддержали 68 депутатов, семеро не голосовали, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио. Свобода.

Напомним, 5 марта сессия Тернопольского городского совета решила присвоить городскому стадиону название "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Институт нацпамяти Польши протестует из-за стадиона Шухевича в Тернополе: "Оскорбляет память польских, еврейских и украинских жертв украинских националистов"

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя Героя Украины, главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича и потребовал немедленной отмены этого решения. Мэр Тернополя Сергей Надал ответил на это, что семья Шухевича во время второй мировой войны спасла еврейскую девочку. Спикер МИД Украины Олег Николенко подчеркнул, что дипломатам следует работать над укреплением дружбы и взаимного уважения между украинским и израильским народами, а не наоборот.

10 марта стало известно, что польский город Замостье разрывает общий проект с Тернополем из-за стадиона им. Шухевича.
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Топ комментарии
+39
Львівська облрада пропонує назвати "Арену Львів" на честь Бандери - Цензор.НЕТ 7679
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16.03.2021 15:14
+28
Прийде час, коли один скаже: Слава Україні! а мільйони відповідатимуть: Героям Слава! (С.А.Бандера)
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16.03.2021 15:10
+23
Львівська облрада пропонує назвати "Арену Львів" на честь Бандери - Цензор.НЕТ 5711
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16.03.2021 15:11
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Е-е-еее... Ви впевнені, що в школах, вишах і військових частинах не будуть ходити й топтатися? Ще й як будуть. І тваринки там теж бігають, роблять пись-пись і навіть сир-сир. А на даху ще й голуби гніздяться і інтенсивно гидять
У такому випадку вже краще атомні електростанції називати, або якісь інші об'єкти, де майже стерильно і більше машинерії, аніж людей...
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16.03.2021 19:46 Ответить
Львівська облрада пропонує назвати "Арену Львів" на честь Бандери - Цензор.НЕТ 600
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16.03.2021 21:18 Ответить
Львівська облрада пропонує назвати "Арену Львів" на честь Бандери - Цензор.НЕТ 8461
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16.03.2021 22:34 Ответить
Львівська облрада пропонує назвати "Арену Львів" на честь Бандери - Цензор.НЕТ 9970
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16.03.2021 19:43 Ответить
А що зробив середньовічний король Данії Гаральд I Синьозубий для розвитку технології бездротового зв'язку Bluetooth? Львівська облрада пропонує назвати "Арену Львів" на честь Бандери - Цензор.НЕТ 5719
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16.03.2021 22:58 Ответить
Є аналогія - у футболі м'яч буцають, немов москаля )))0))0)))
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17.03.2021 00:19 Ответить
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