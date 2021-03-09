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Посольство Израиля требует отменить присвоение стадиону в Тернополе имени Шухевича

Посольство Израиля требует отменить присвоение стадиону в Тернополе имени Шухевича

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил решение Тернопольского горсовета присвоить городскому стадиону имя главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

Об этом говорится в сообщении посольства Израиля в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя печально известного гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения", - написал посол.

Напоминаем, 5 марта 2021 г. сессией Тернопольского городского совета было принято решение о присвоении названия городскому стадиону "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша и Израиль выразили протест по поводу открытия памятника Шухевичу в Ивано-Франковске. ДОКУМЕНТ

Посольство Израиля требует отменить присвоение стадиону в Тернополе имени Шухевича 01

Автор: 

Израиль (1918) Тернополь (769) Шухевич (249) Лион Джоэль (15)


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Топ комментарии
+75
На данном кадре из видеохроники Сталин и Риббентропп (осуждённый трибуналом) выпивают за советско-германское партнёрство. Сталин пьёт водку, а Риббентропп - шампанское.
У меня вопрос к правительству Израиля:
когда вы поставите вопрос к руководству России о невозможности почитания Сталина, запятнанного в сотрудничестве с нацистами.
Ведь, 4 дня назад к могиле Сталина шли тысячи людей и поклонялись его памяти.
Почему Израиль молчит?
Посольство Израиля требует отменить присвоение стадиону в Тернополе имени Шухевича - Цензор.НЕТ 9129
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09.03.2021 16:33
+58
От мені цікаво чого в справи України вмішуються то кацапи, то... Ізраїль? Якого вам тут треба? Шо за народ... Україна - незалежна держава і що їй треба сама вирішує і не потребує наглих наказів і рекомендацій. Сидіть собі в Їзраїлі і вирішуйте свої справи з Палестиною, з якою ви воюєте десятиліттями.
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09.03.2021 16:43
+54
Перебьются израильтяне, и не один ещё раз. Пусть привыкают !
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09.03.2021 16:28
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А не окуел ли израиль?
А может лучше сделать полный список жидов которые морили голодом Украину? Что не признаете голодомор до сих пор? А он был в разы похлеще газовых камер.
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09.03.2021 18:24 Ответить
Внутрішньо окуповану Україну , усраільськими агентами, хоче ще й ззовні окупувать ворожа країна. 😨
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09.03.2021 18:29 Ответить
А що за типово іудейська морда по центру першого ряду на фото?...
А чи не посол це Джоель Ліон в молодості?
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09.03.2021 18:30 Ответить
Є пропозиція присвоїти стадіону в Тернополі ім"я Моше Даяна або Голди Меїр. Можливо краще буде це зробити в Бердичеві , Дубно або в Одесі. Пане посол! Займайтеся своїми справами. Чому ви лізете з своїми лопатами в чужий город? Ви лише налаштуєте проти себе і своєї держави жителів цього регіону.
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09.03.2021 18:42 Ответить
Саме в Бердичеві, чі Деражні! Хай вони своє хайло заткнуть!
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09.03.2021 18:54 Ответить
А украинцам пох, что думают обрезанные о украинских национальных героях. Валите нах с вашим мнением и соотечественника заберите с собой. Слава Украине, слава УПА, слава Шухевичу!
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09.03.2021 18:44 Ответить
Надо в ответ потребовать переименования аэропорта Бен Гуриона в капо Бухенвальда Ицке Гольдана, который, служа фашистам бил , унижал евреев и отправлял их в печи крематория! В Тель- Авиве должен был бытьт аэропорт пособнику фашистов Ицке Гольдану!
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09.03.2021 18:51 Ответить
Так євреям краще мовчати щодо національних героїв інших держав та втручатися в їхню внутрішню політику, бо в них стілки скелетів в шафах, що якщо всі почнуть їх витягати, то тісно їм стане знову на цьому світі.
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10.03.2021 09:23 Ответить
Пусть себе требует.Нам на их требования глубоко пох
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09.03.2021 19:01 Ответить
В Бабиному Яру серед знищених 150 тис. військовополонених та громадян було менше 34 тис., хоч і це трагедія. Але головне в тому, що саме організатором масового знищення людей, в тому числі і євреїв, був Вадім Майковський, напівєврей.В 1941-43 роках під час Бабиного Яру він був начальником поліції Києва і допомагав нацистам загоняти євреїв в Бабин Яр. " (Протоколи совєтскіх мудрецов" Краснодар 2001 год стр.350.)
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09.03.2021 19:05 Ответить
До сих пор не обнаружено никаких следов уничтожения людей, а тем более, таких огромных масс в Бабьем Яру.
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09.03.2021 23:45 Ответить
ви спочатку визнайте голодомор в україні, а потім можна про щось говорити
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09.03.2021 19:11 Ответить
Якщо вони визнають голодомор , то доведеться визнавать, що саме руками маланців , це все було і зроблено. Пейсаті на це не підуть! Викручуються покручі , і не визнають !😈
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09.03.2021 20:10 Ответить
Все правильно робив Шухевич і його побратими. І за це йому вічна Слава і вічна Пам"ять. А кому не подобається - хай пиндзують на "історічєскую". Там їх уже чекає море "вдячних" арабських народів. Лише цього разу воно перед ними не розступиться.
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09.03.2021 19:31 Ответить
22 березня 1942 року. Львів. Доставлено на вул.Замарстиновську 160 чол. В акції прймали участь 22 українських поліцаїв, 12 німецьких і 40 із єврейської служби порядка.. В цей час доставлено в школу по вул.Собеського 512 євреїв. В акції прймали участь 10 шуцполіцаїв, українських поліцаїв - 20 чол і з єврейської служби порядка - 40 чол. Із доповіді начальника української поліції Львова майора Ритула начальнику німецької поліції: 25 березня 1942 року. українськими і єврейськими поліцаями в табори для знищення було відправлено 2254 чол. єврейського населення.Чому у вину вкладаєте все лише українцям?
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09.03.2021 19:32 Ответить
Ну посол этот известный совок и дурак. Не надо обобщать со всеми израильтянами.
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09.03.2021 19:32 Ответить
ЦЕ називається -дурний дурний а шкварки любить!!!
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09.03.2021 19:46 Ответить
надо потребовать в обмен на отказ от названия стадиона именем Шухевича, чтобы Израиль назвал свой новый стадион где-нибудь в Тель-Авиве именем того, кто подписал больше всего расстрельных списков... ну, типа Кагановича...
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09.03.2021 19:44 Ответить
А Шухевич когось розстріляв чи підписав якісь списки? Він разом з дружиною врятував єврейську дівчинку. "
З вересня 1942 по лютий 1943 дружина головного командира УПА Романа Шухевича Наталія переховувала у своєму будинку від переслідування нацистами сусідську єврейську дівчинку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3 Ірину Райхенберг (в іншій транскрипції Райсинберг, Райтенберг), якій на той час було 7 роківhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%85%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-55 [55] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%85%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-56 [56] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%85%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-novyn-57 [57] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%85%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-58 [58] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%85%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-59 [59] .
У спогадах Юрій, син Романа Шухевича, згадує події вересня 1942 року у Львові - вулицю, що тоді мала польську назву Королеви Ядвіги і була синагога, власники крамниці з тканинами родина Райхенберг (імовірно ім'я подружжя Вольф та Ружа) жили неподалік, їх старшу доньку Ірму німецькі солдати у 42-му застрелили на вулиці, тому молодша Ірина, на прохання її матері, почала жити в сім'ї Шухевичів.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%85%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-59 [59] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%85%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-60 [60] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%85%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-61 [61]
Після арешту Наталії Шухевич в 1943 році гестапо Роману Шухевичу вдалося переправити дівчинку в сирітський притулок при жіночому греко-католицькому монастирі Василіанок в Пилипові, поблизу містечка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2 Куликів за 30 кілометрів від Львова, де Ірина перебувала до кінця війни, переживши німецьку окупацію і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82 Голокост .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%85%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-62 [62] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%85%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-63 [63]
Роман Шухевич, використовуючи свої можливості, допоміг з виготовленням для дівчинки нових документів на ім'я українки Ірини Василівни Рижко.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%85%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-64 [64] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%85%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-65 [65] Рік народження дівчинки було змінено з 1936 на 1937. Відповідно до нових документів Ірина значилася дочкою загиблого радянського офіцера.
Вже у 1956 році Ірина надіслала настоятельниці монастиря лист зі своєю фотографією. Врятована жінка мешкала в Україні, була одружена та взяла прізвище чоловіка, померла 2007 року в Києві у віці 72 років.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%85%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-59 [59] В Києві мешкає її син Володимир.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%85%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-66 [66] Юрій Шухевич зустрічався з ним, вже після смерті його матері, зокрема Володимир був присутнім і на брифінгу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D1%88%D0%B1%D0%B5%D0%B9%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D0%B9%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Мойсея Фішбейна 3 листопада 2008 року.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%85%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-67 [67]
Прізвища Райхенберг міститься в базі даних жертв нацистів меморіалу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4-%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC «Яд-Вашем» в Ізраїлі, серед загиблих у Львові в 1942 році.
За даними гестапо представники ОУН і УПА неодноразово допомагали переховуватися євреям і виготовляли для них документи, зокрема тим, хто надавав підтримку або співпрацював з ОУН і УПА." (Вікіпедія)
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09.03.2021 20:08 Ответить
так може паралельно закриємо і паломство в УМАНЬ???
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09.03.2021 19:45 Ответить
Бендера ,Шухевич герои Украины!!!Слава Украине!!!
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09.03.2021 19:46 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!!!
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09.03.2021 19:47 Ответить
Використовуючи таке набуття національного історичного досвіду, як хуцпа, декому не варто забувати, що в національному історичному досвіді українців були хмельниччина і гайдамаччина.
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09.03.2021 20:00 Ответить
Еврейское государство переняло обращение с людьми, по моему мнению.
В 2019 году при поездке на экскурсию меня с женой и дочкой 6 часов продержали на границе под дующими в голову вентиляторами и не пустили без объяснения причин. После этого я лечил ухо 3 месяца. Как офицер Украины могу сказать, что евреи хорошие ученики рейха...
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09.03.2021 20:10 Ответить
Не пускать пейсатых в Умань,так они скоро стадион в Тель-Авиве именем Шухевича назовут.
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09.03.2021 20:19 Ответить
дорогу до поховання цадика назвати вулицею Шухевича!!!
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09.03.2021 22:39 Ответить
Посольство Ізраїля рухається у всім відомому напрямку.
Задовбали вже вказувати.
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09.03.2021 20:32 Ответить
Если они еще намекнут про санкции, Штаты их всегда поддержат!
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09.03.2021 20:38 Ответить
Санкції за що ?
Там зараз у =животворящого= з Ізраїлем не так просто через Іран.
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09.03.2021 20:55 Ответить
Это просьбы можно игнорировать или не замечать. А вот требования следует рассматривать и реагировать...К примеру, требования к Бацьке освободить оппозиционеров обернулось для него санкциями!
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09.03.2021 21:07 Ответить
Ну, Ви порівняли: ув*язнення людей з назвою стадіону.
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09.03.2021 21:25 Ответить
За проспект Бандери (ліньки шукати) вони теж =трєбовалі= ?

Там гарно написали про місто Хмельницький.
Хай євреї порядки встановлюють у себе вдома.
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09.03.2021 21:28 Ответить
Поэтому я и написал, что требования без санкций ничего не стоят...
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09.03.2021 21:32 Ответить
Вони ще не зовсім клепку загубили: розуміють, що про жодні "санкції" мови бути не може.
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09.03.2021 21:51 Ответить
В цьому році в вересні 80-ті роковини розстрілів в Бабиному Яру. Готуються нові танці під музику "сім-сорок" на кістках українців. Євреї руками українців міфологізують історію...
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09.03.2021 20:34 Ответить
Джоэль Лион усраільське *уйло !😆
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09.03.2021 20:35 Ответить
Посольство Ізраїлю вимагає скасувати присвоєння стадіону в Тернополі імені Шухевича - Цензор.НЕТ 4000
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09.03.2021 20:42 Ответить
А чому всі так збудилися? Подивіться скільки в нас євреїв при владі.Хіба вони прилетіли з іншої планети? А Ізраїль нам не друг точно.Ну хіба що окремим особам.
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09.03.2021 20:45 Ответить
Вони і самі собі не друзі, як виявилось.
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09.03.2021 20:52 Ответить
https://censor.net/ru/user/126283 Та в них є істинні євреї,а є ні.Але до нас в них завжди претензії.
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09.03.2021 21:00 Ответить
Пусть сначала государство Израиль признает голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. И приструнят своего посла, который очевидно на кремлевской зарплате
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09.03.2021 20:52 Ответить
Требуем присвоить центральной площади Тель-Авива имя Ясера Арафата - борца за освобождение палестинского народа 😁
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09.03.2021 21:04 Ответить
Есть предложение к Государству Израиль: поменяйте нам посла! А этого отправьте куда-нибудь в Африку: там нет ни Бандер ни Шухевичей...
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09.03.2021 21:13 Ответить
Срати на думку цього дегенерата . У багатьох містах є вулиці Шухевича . І це чудово . Так вирішив український народ .
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09.03.2021 21:22 Ответить
Це внутрішня справа України.І що саме головне це хамство і не вдячність за те що дружина шухевича помагала спасати євреїв та переховувала в себе в дома сусідську 7 річну єврейську дитину Ірину Райхенберг. Хто це така можете знайти в базі Яд-Вашем Ізраїля.Треба щоб Ізраїль цього рашиста наказав за розпалення ворожнечі та дії проти спільних інтересів наших країн.
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09.03.2021 21:24 Ответить
Стадо 73 привело Україну до катастрофи. Зебіли - ви цього ще не бачите? При Порошенко ніхто не вказував, що нам робити, яких героїв славити. Дебіли за допомогою коломоя вибрали себе подібне ніщо..
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09.03.2021 21:29 Ответить
Переш за все ми враховуємо зроблене заради України.
От чим цей посол може похизуватись ? Порівняймо зі здобутками Шухевича.
Нехай посол помовкує в тряпицю. Вони навіть Ісуса не визнають. Ми ж мовчимо.
Холокост вони отримали за його вбивство.
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09.03.2021 21:54 Ответить
расия тоже против, что какбы намекает
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09.03.2021 22:28 Ответить
ну так взялись за руки і стройними шагами...
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09.03.2021 22:46 Ответить
Ой вей, а то шо, хасисів не пустите восени в Умань, Біллі Джоель?
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09.03.2021 22:45 Ответить
Ну будь у зебуина хоть немного самоуважения, то этот жид уже паковал бы чемоданы вместе со своими сотрудниками и готовился к отбытию в Израиль!
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09.03.2021 23:02 Ответить
Зебуин и сам жид. Как он может против своих вякать. Может и сам туда лыжи навострил.
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10.03.2021 13:03 Ответить
Жду искрометного ответа от Харькова!
Они недавно словакию уделали !

Верю в их очередной перл, что они уделают и пейсатых тоже.
Харьков, на вас смотрит вся страна!
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09.03.2021 23:57 Ответить
Мало хто звертає увагу на те,що на фото,яке запостив брехливий маланський покидьок,сидять люди у німецькій формі БЕЗ знаків військових звань. І головне-БЕЗ шеврона нацистського орла на грудях чи рукаві. Мало хто знає,що це означає ТЕ,що люди ці не склали присягу на вірність Рейху та особисто Гітлеру і на службі Німеччині не перебувають. На відміну від власівців та російських кізяків,які присягу цю склали,отримавши відповідного шеврона. Фото в мережі вдосталь.
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10.03.2021 01:15 Ответить
И где реакция украинского посольства? Или пока золото и кокс суть да дело это все что нужно дипломатии? В своей стране- наш выбор как и чего называть. Какое дело зарубежного государства? Не пойму чья мы колония,доят все,а как защищать, то сами. Товарищи из Израиля,если вы претендуете на звание метрополии то вы опоздали.
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10.03.2021 01:46 Ответить
З усією повагою до єврейського народу, але посольство Ізраїлю йде НАХ...!
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10.03.2021 07:51 Ответить
Пошліть рлдалі шльому, ми самі знаємо що робити у своїй хаті.
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10.03.2021 09:39 Ответить
Не хватало ещё , что-бы недобитые жиды из Израиля, ёщё командовали в нашей Украине!! Не нравится ? Вон на хрен в свою безлюдную пустыню!! Как -нибудь - проживём и без дружбы с обрезанными! Подумаешь, выдуманная, искусственная страна-..Израиль !! Две тысячи лет их гоняли, как проклятых, по всему миру, а теперь они надумали качать свои права в Украине!!
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10.03.2021 11:26 Ответить
Виписати требоватєлю квиток до Тель-Авіва в один кінець.
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10.03.2021 12:56 Ответить
У себя в своем Израиле пусть называют что хотят и как хотят, а у нас пусть не лезут своим жидовским носом в наши дела.
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10.03.2021 13:00 Ответить
Такое впечатления что евреи себе решили что Украина это их колония ?! С двойным паспортом половина евреев присутствует у власти, а у высшей власти и того одни евреи за происхождением... Что не скажут- сразу кричат АНТИСЕМЕТИЗМ ! А то что во Вторую Мировую Войну украинцев погибло только в Украине больше чем всех євреев по всему миру вместе взятых они якобы не знают... ПОЗОР ТАКОМУ ПОСЛУ! ЕГО НУЖНО ВЫДВОРИТЬ С УКРАИНЫ !!
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10.03.2021 14:35 Ответить
Израиль само государство- паразит! И существует на незаконно захваченных землях Синайского полуострова!! Сначала Израиль пусть вернёт Палестине и Египту незаконно захваченные земли, признает голодомор в Украине, а потом уже звездит о шухевиче!! Чего стоят только жиды -палачи СССР, особенно сифилитик Ленин со своей бандой коммунистов! А Евреев -карателей, сотрудничавших с фашистами существовало намного больше чем шухевичей! А банкиры , кредитовавшие фюрера -были сплошными жидами!! Так , что засуньте свои еврейские языки в жопу и молчите!!
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10.03.2021 15:13 Ответить
Израильский посол или неук или провокатор
Шухевич служил в вермахте, а не в СС
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10.03.2021 22:17 Ответить
Тернопольский горсовет осуждает оккупацию Израилем Голланских высот и западного берега Иердана!
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10.03.2021 22:25 Ответить
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