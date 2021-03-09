Посольство Израиля требует отменить присвоение стадиону в Тернополе имени Шухевича

Посол Израиля в Украине Джоэль Лион осудил решение Тернопольского горсовета присвоить городскому стадиону имя главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

Об этом говорится в сообщении посольства Израиля в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы решительно осуждаем решение Тернопольского городского совета присвоить городскому стадиону имя печально известного гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича и требуем немедленной отмены этого решения", - написал посол.

Напоминаем, 5 марта 2021 г. сессией Тернопольского городского совета было принято решение о присвоении названия городскому стадиону "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Польша и Израиль выразили протест по поводу открытия памятника Шухевичу в Ивано-Франковске. ДОКУМЕНТ