Посольство Ізраїлю вимагає скасувати присвоєння стадіону в Тернополі імені Шухевича

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон засудив рішення Тернопільської міськради присвоїти міському стадіону ім'я головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича.

Про це йдеться в повідомленні посольства Ізраїлю в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми рішуче засуджуємо рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я сумнозвісного гауптмана SS Schutzmannschaft 201 Романа Шухевича і вимагаємо негайного скасування цього рішення", - написав посол.

Нагадуємо, 5 березня 2021 р. сесією Тернопільської міської ради було ухвалено рішення про присвоєння назви міському стадіону "Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича".

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