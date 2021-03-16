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Львівська облрада пропонує назвати "Арену Львів" на честь Бандери

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Львівська облрада пропонує назвати

Львівська обласна рада підтримала звернення до Кабінету міністрів і Міністерства молоді та спорту України з проханням присвоїти стадіону "Арена Львів" ім'я лідера українських націоналістів Степана Бандери.

Рішення підтримали 68 депутатів, семеро не голосували, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Нагадуємо, 5 березня 2021 р. сесією Тернопільської міської ради було ухвалено рішення про присвоєння назви міському стадіону "Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича".

Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон засудив рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я Героя України, головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича і зажадав негайного скасування цього рішення. Мер Тернополя Сергій Надал відповів на це, що сім'я Шухевича під час другої світової війни врятувала єврейську дівчинку.Речник МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що дипломатам слід працювати над зміцненням дружби і взаємної поваги між українським і ізраїльським народами, а не навпаки.

10 березня стало відомо, що польське місто Замостя розриває спільний проєкт з Тернополем через стадіон ім. Шухевича.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інститут нацпам'яті Польщі протестує через стадіон Шухевича в Тернополі: "Ображає пам'ять польських, єврейських і українських жертв українських націоналістів"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+39
Львівська облрада пропонує назвати "Арену Львів" на честь Бандери - Цензор.НЕТ 7679
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16.03.2021 15:14
+28
Прийде час, коли один скаже: Слава Україні! а мільйони відповідатимуть: Героям Слава! (С.А.Бандера)
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16.03.2021 15:10
+23
Львівська облрада пропонує назвати "Арену Львів" на честь Бандери - Цензор.НЕТ 5711
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16.03.2021 15:11
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Е-е-еее... Ви впевнені, що в школах, вишах і військових частинах не будуть ходити й топтатися? Ще й як будуть. І тваринки там теж бігають, роблять пись-пись і навіть сир-сир. А на даху ще й голуби гніздяться і інтенсивно гидять
У такому випадку вже краще атомні електростанції називати, або якісь інші об'єкти, де майже стерильно і більше машинерії, аніж людей...
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16.03.2021 19:46 Відповісти
Львівська облрада пропонує назвати "Арену Львів" на честь Бандери - Цензор.НЕТ 600
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16.03.2021 21:18 Відповісти
Львівська облрада пропонує назвати "Арену Львів" на честь Бандери - Цензор.НЕТ 8461
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16.03.2021 22:34 Відповісти
Львівська облрада пропонує назвати "Арену Львів" на честь Бандери - Цензор.НЕТ 9970
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16.03.2021 19:43 Відповісти
А що зробив середньовічний король Данії Гаральд I Синьозубий для розвитку технології бездротового зв'язку Bluetooth? Львівська облрада пропонує назвати "Арену Львів" на честь Бандери - Цензор.НЕТ 5719
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16.03.2021 22:58 Відповісти
Є аналогія - у футболі м'яч буцають, немов москаля )))0))0)))
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17.03.2021 00:19 Відповісти
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