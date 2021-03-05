Тернопільська міськрада присвоїла міському стадіону ім'я командувача УПА Романа Шухевича

Тернопільська міська рада у п'ятницю, 5 березня, вирішила перейменувати міський стадіон. Стадіону присвоїли ім'я головнокомандувача Української повстанської армії (УПА) Романа Шухевича.

Про це повідомила пресслужба Тернопільської міськради, передає Цензор.НЕТ.

Таке рішення міська влада приурочила до роковин загибелі Шухевича. Відтепер стадіон буде називатися: "Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича".

"Дуже символічним є те, що саме сьогодні ми приймаємо важливе рішення про присвоєння центральному стадіону назви "Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича". Головнокомандувач УПА був добрим спортсменом та лідером у багатьох видах спорту", - пояснив міський голова Сергій Надал.

Ініціативу міського голови про перейменування стадіону підтримали всі депутати міськради.

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