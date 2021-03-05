Тернопільська міськрада присвоїла міському стадіону ім'я командувача УПА Романа Шухевича
Тернопільська міська рада у п'ятницю, 5 березня, вирішила перейменувати міський стадіон. Стадіону присвоїли ім'я головнокомандувача Української повстанської армії (УПА) Романа Шухевича.
Про це повідомила пресслужба Тернопільської міськради, передає Цензор.НЕТ.
Таке рішення міська влада приурочила до роковин загибелі Шухевича. Відтепер стадіон буде називатися: "Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича".
"Дуже символічним є те, що саме сьогодні ми приймаємо важливе рішення про присвоєння центральному стадіону назви "Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича". Головнокомандувач УПА був добрим спортсменом та лідером у багатьох видах спорту", - пояснив міський голова Сергій Надал.
Ініціативу міського голови про перейменування стадіону підтримали всі депутати міськради.
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А то у ватки лютий батхерт.
Кохай вату до раночку!
Чому ж тоді в УПА існували навіть повністю єврейські з'єднання???
З вересня 1942 по лютий 1943 Наталія Шухевич, дружина головного командира УПА Романа Шухевича, переховувала в своєму будинку від переслідування нацистами сусідську єврейську дівчинку Ірину Райхенберг (в іншій транскрипції Райсинберг, Райтенберг), якій у той час було 7 років.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-novyn-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-4 [4]
В спогадах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%85%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрій , син Романа Шухевича, згадує, що на початку війни сім'я Шухевичів мешкала у Львові, на вулиці Королеви Ядвіги, де їх сусідами була єврейська сім'я Вольфа і Ружі Райхенберг, які володіли магазином тканин. Їхню старшу дочку Ірму Райхенберг німці застрелили на вулиці в 1942 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-6 [6] , а молодша Ірина почала жити в сім'ї Шухевичів, вона готувалася піти до школи.
Роман Шухевич, використовуючи свої можливості, допоміг з виготовленням для дівчинки нових документів на ім'я українки Ірини Василівни Рижкоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-7 [7] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-8 [8] . Рік народження дівчинки було змінено з 1936 на 1937 . Відповідно до нових документів Ірина значилася дочкою загиблого радянського офіцера.
Після арешту Наталії Шухевич в 1943 році Гестапо Роману Шухевичу вдалося переправити дівчинку в сирітський притулок при жіночому греко-католицькому монастирі Василіанок в Пилипові, поблизу містечка Куликів, що за 30 кілометрів від Львова, де Ірина і перебувала до кінця війни, переживши німецьку окупацію і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82 Голокост .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-9 [9] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-10 [10]
У 1956 році Ірина надіслала настоятельниці монастиря лист зі своєю фотографією. Врятована жінка мешкала в Україні і померла 2007 року в Києві у віці 72 років. В Києві мешкає її син Володимирhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-novyn-3 [3] . Юрій Шухевич зустрічався з ним, вже після смерті його матері.
Прізвище Райхенберг міститься в базі даних жертв нацистів меморіалу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4-%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC Яд-Вашем в Ізраїлі
До речі, а чого так слова жид боїшся? В Польщі то звичне слово, без будь-якого криміналу. Та й в Україні воно не заборонене.
а те, що зараз підніметься срач зліва і справа від України, то нехай поцілують себе в одне місце. Ми - УКРАЇНЦІ, в своїй країні, що зветься УКРАЇНОЮ, маємо право шанувати своїх героїв, минулого і теперішнього! це наш обов'язок перед світлою пам'яттю цих людей!!!!
Тернополь- поздравляю!!! Уважуха!!!
PS "отруєною парасолькою", кажеш ... НІ, все-таки здай тест на ПЛР.
____________ШУХЕВИЧ РОМАН ОСИПОВИЧ.___________
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"Ми всі - воїни УПА і всі підпільники в тому числі і я - розуміємо, що рано чи пізно нам доведеться загинути в святій боротьбі з грубою силою окупантів. Але, запевняю вас, - ми не будемо боятися вмирати, бо, вмираючи, будемо виходити з того, що станемо добривом для української землі. Ця наша рідна земля потребує ще багато добрив, щоб в майбутньому виросла на ній нова українська генерація, яка завершить те, що нам не судилося закінчити "... Так зусиль щоб її завершити! Слава Україні!"
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МУДРОГО,
- НЕ ОДУРИТИ!
ЧЕСНОГО,
- НЕ КУПИТИ!
МУЖНЬОГО,
- НЕ ЗЛАМАТИ!
ГЕНЕРАЛ-ХОРУНЖИЙ РОМАН ШУХЕВИЧ !