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Новини
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Тернопільська міськрада присвоїла міському стадіону ім'я командувача УПА Романа Шухевича

Тернопільська міськрада присвоїла міському стадіону ім'я командувача УПА Романа Шухевича

Тернопільська міська рада у п'ятницю, 5 березня, вирішила перейменувати міський стадіон. Стадіону присвоїли ім'я головнокомандувача Української повстанської армії (УПА) Романа Шухевича.

Про це повідомила пресслужба Тернопільської міськради, передає Цензор.НЕТ.

Таке рішення міська влада приурочила до роковин загибелі Шухевича. Відтепер стадіон буде називатися: "Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича".

"Дуже символічним є те, що саме сьогодні ми приймаємо важливе рішення про присвоєння центральному стадіону назви "Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича". Головнокомандувач УПА був добрим спортсменом та лідером у багатьох видах спорту", - пояснив міський голова Сергій Надал.

Ініціативу міського голови про перейменування стадіону підтримали всі депутати міськради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Патріоти в Дніпрі відновили зіпсоване вандалами графіті із Шухевичем

Автор: 

стадіон (99) Тернопіль (401) Шухевич (76)


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Топ коментарі
+23
Ух! А я думаю- що воно за заграва за вікном!
А то у ватки лютий батхерт.
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05.03.2021 17:00
+19
Слава Роману Шухевичу !
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05.03.2021 17:04
+14
Героям Слава!!!
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05.03.2021 17:08
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Ух! А я думаю- що воно за заграва за вікном!
А то у ватки лютий батхерт.
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05.03.2021 17:00 Відповісти
У ватки почнеться реальний батхерт коли у нас почнуться справжні реформи.
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05.03.2021 17:13 Відповісти
ФМТ ви найкращі! 👍
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05.03.2021 17:01 Відповісти
Ой, Романе, Романечку,
Кохай вату до раночку!
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05.03.2021 17:02 Відповісти
Всяко лучше , чем динамо или юные надежды .
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05.03.2021 17:03 Відповісти
Гарна новина.
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05.03.2021 17:03 Відповісти
Они работают . К чему сарказм ?
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05.03.2021 17:05 Відповісти
Вони працюють,Українці ПРАЦЮЮТЬ,а "работают" раби на росіянії.
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05.03.2021 17:07 Відповісти
У Польщі кажуть, що працюють нормальні, а работають "професіональні".
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05.03.2021 18:12 Відповісти
Слава Роману Шухевичу !
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05.03.2021 17:04 Відповісти
Героям Слава!!!
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05.03.2021 17:08 Відповісти
ХО-РО-ШО ...
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05.03.2021 17:05 Відповісти
До речі, кривавий диктатор Сралін пережив Шухевича рівно на три роки.
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05.03.2021 17:06 Відповісти
і відкинув копита якраз в цей день 68 років тому...
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05.03.2021 17:09 Відповісти
Теперь стадион будет называться: "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича --Теперь стадион будет называться: гарно би будо : "Тернопольский городской стадион имени героя України Романа Шухевича
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05.03.2021 17:07 Відповісти
Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича на проспекті Степана Бандери.
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05.03.2021 17:15 Відповісти
Тернопільський міський стадіон імені героя України Романа Шухевича на проспекті героя України Степана Бандери ?
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05.03.2021 17:42 Відповісти
Саме так!
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05.03.2021 18:03 Відповісти
Неоднозначное решение. С поляками на ровном месте ссоримся.
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05.03.2021 17:08 Відповісти
А шо там у Польщі заборонили славити Армію Крайову,яка Українців вирізала?
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05.03.2021 17:09 Відповісти
Не знаю, я не лезу в это дерьмо. Я лишь констатирую факт, что такое разжигание исторических срачей наших отношений точно не улучшит, а лишь ухудшит. А от их ухудшения, Украина в любом случае потеряет больше.
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05.03.2021 17:16 Відповісти
Треба раз і назавжди визначитись з Поляками,у них свої герої,у нас свої.
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05.03.2021 17:20 Відповісти
Тут дело не только в поляках, но и в других народах, которые так или иначе оказались замешаны во всей этой кровавой бойне. Поляки и Степан Бандеру считается террористом. Но он, в отличие от Шухевича, никакого участия в массовых убийствах Евреев не принимал. Более того, насколько я знаю, он в своих работах писал, что любой инородец, которому близка идея независимой Украины, и который готов её защищать -- это его побратим. В то время, как участие Шухевича в уничтожении Еврейского народа -- доказанный факт. То есть, отношение Евреев к Шухевичу и Бандере кардинально разное, хотя для украинского народа они герои оба.
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05.03.2021 17:28 Відповісти
Чоловіче, де є докази участі Романа Шухевича в розправах над євреями????? Чому на нюрберзькому процесі ніхто не був осуджений, навіть заочно????
Чому ж тоді в УПА існували навіть повністю єврейські з'єднання???
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05.03.2021 17:43 Відповісти
Насколько я знаю, Яд ва-Шем и лично Йозеф Лапид проводили научное исследование о причастности батальона Нахтигаль к Львовскому погрому 1941 года. Ну это лет 10 назад было, уже не помню детали.
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05.03.2021 17:48 Відповісти
Біографія[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3&veaction=edit&section=1 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3&action=edit&section=1 ред. код ]
З вересня 1942 по лютий 1943 Наталія Шухевич, дружина головного командира УПА Романа Шухевича, переховувала в своєму будинку від переслідування нацистами сусідську єврейську дівчинку Ірину Райхенберг (в іншій транскрипції Райсинберг, Райтенберг), якій у той час було 7 років.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-1 [1] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-2 [2] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-novyn-3 [3] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-4 [4]
В спогадах https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%85%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9-%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрій , син Романа Шухевича, згадує, що на початку війни сім'я Шухевичів мешкала у Львові, на вулиці Королеви Ядвіги, де їх сусідами була єврейська сім'я Вольфа і Ружі Райхенберг, які володіли магазином тканин. Їхню старшу дочку Ірму Райхенберг німці застрелили на вулиці в 1942 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-5 [5] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-6 [6] , а молодша Ірина почала жити в сім'ї Шухевичів, вона готувалася піти до школи.
Роман Шухевич, використовуючи свої можливості, допоміг з виготовленням для дівчинки нових документів на ім'я українки Ірини Василівни Рижкоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-7 [7] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-8 [8] . Рік народження дівчинки було змінено з 1936 на 1937 . Відповідно до нових документів Ірина значилася дочкою загиблого радянського офіцера.
Після арешту Наталії Шухевич в 1943 році Гестапо Роману Шухевичу вдалося переправити дівчинку в сирітський притулок при жіночому греко-католицькому монастирі Василіанок в Пилипові, поблизу містечка Куликів, що за 30 кілометрів від Львова, де Ірина і перебувала до кінця війни, переживши німецьку окупацію і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82 Голокост .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-9 [9] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-10 [10]
У 1956 році Ірина надіслала настоятельниці монастиря лист зі своєю фотографією. Врятована жінка мешкала в Україні і померла 2007 року в Києві у віці 72 років. В Києві мешкає її син Володимирhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D1%85%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3#cite_note-novyn-3 [3] . Юрій Шухевич зустрічався з ним, вже після смерті його матері.
Прізвище Райхенберг міститься в базі даних жертв нацистів меморіалу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4-%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BC Яд-Вашем в Ізраїлі
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05.03.2021 17:53 Відповісти
Вас не змущает тот факт , що евреі ЗЕ і коломойский роблят геноцид українському народі ?
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05.03.2021 17:46 Відповісти
Смущает конечно, но что я могу с этим сделать-то. Я ж не могу отвечать за то, что делают другие представители моего Народа от его имени.
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05.03.2021 17:54 Відповісти
А потім знову вай-вай буде, погроми, холокост? Скільки разів вас історія вже наказувала, але ви ніяк то не запам`ятаєте. Правда, таке враження, що у вас якісь касти. Одні творять зло, а інші від того страждають. В принципі, так у всіх і всюди, але у вас то дуже вже яскраво видно.

До речі, а чого так слова жид боїшся? В Польщі то звичне слово, без будь-якого криміналу. Та й в Україні воно не заборонене.
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05.03.2021 18:11 Відповісти
Слово жид в Польщі -- це назва юдеїв. Літературна, і була раніше така ж в Україні і Росії. Після революції, в якій перемогли більшовики з жидівським корінням, стали їх називати "євреями".
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05.03.2021 18:43 Відповісти
У контрреволюції в Росії був лозунг : "Бей жидов, спасай Россию!"
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05.03.2021 18:45 Відповісти
А я про що? І в Україні то офіційна назва, без будь-якої образи чи криміналу. То в декого на нього просто хвора реакція. Ну так то їх проблеми, думаю. Психіатрія їм на допомогу.
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05.03.2021 18:45 Відповісти
Ата иегуди? Ата мэдабэр иври?
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05.03.2021 19:51 Відповісти
Ма нишма?
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05.03.2021 19:52 Відповісти
Я ж не могу отвечать за то, что делают другие представители моего Народа от его имени. /Проблема в недостаточной информированности украинцев. Евреи депутаты и олигархи которые на слуху и на виду - предатели и воры. Рабинович предложил отправить делегацию на парад 9 мая в Москву./ В разгар коронавируса "слуга народа" Радуцкий оставил Украину без марлевых масок.- Спекуляцию Радуцкого, который совершил преступление против государства, расследует СБУ. / Украденные из Привата деньги нашлись в офшорах Зеленского / Кауфман проиграл суд государству на 3,4 миллиарда, но не платит в бюджет благодаря связям с ОП.И получил от Зеленского под контроль Одесскую область и завод "Антонов". Украинцы не знают что на каждого плохого депутата-еврея есть 10 хороших депутатов-евреев а на каждого плохого олигарха-еврея есть 10 хороших олигархов-евреев.Украинцам нужна такая информация.
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05.03.2021 19:55 Відповісти
А что, слово "еврей" уже следует писать с большой буквы? Не знал...
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05.03.2021 18:02 Відповісти
підтримую... ми в себе вдома маємо право називати так, як нам заманеться!!!
а те, що зараз підніметься срач зліва і справа від України, то нехай поцілують себе в одне місце. Ми - УКРАЇНЦІ, в своїй країні, що зветься УКРАЇНОЮ, маємо право шанувати своїх героїв, минулого і теперішнього! це наш обов'язок перед світлою пам'яттю цих людей!!!!
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05.03.2021 17:17 Відповісти
Кацап, а ти тут чого? Тут не подають і бояри не наливають.
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05.03.2021 17:16 Відповісти
Какая разница с Харьковом!!!! Последствия от вони совка будут еще долго!!!!
Тернополь- поздравляю!!! Уважуха!!!
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05.03.2021 17:09 Відповісти
Цікаво, хто з ворогів України першить подасть заяву в суд про скасування рішення про присвоєння стадіону імені Романа Шухевича: дубінський чи буданський? Чи може сам портнов особисто?
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05.03.2021 17:12 Відповісти
Браво!
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05.03.2021 17:15 Відповісти
еще бы лавру в почаеве у маскалей отобрали....
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05.03.2021 17:20 Відповісти
все лавры и монастыри!... упц мп вне закона!
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05.03.2021 17:28 Відповісти
І в Києві необхідно викурити москалів з Лаври.
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05.03.2021 18:31 Відповісти
Тернопільська міськрада присвоїла міському стадіону ім'я командувача УПА Романа Шухевича - Цензор.НЕТ 7283
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05.03.2021 17:23 Відповісти
Так,на мою думку Шухевич єдиний націоналіст,вартий шани,пам"ятників і пам"яті.Мужній,сміливий,своїх не кидав і загинув як воїн,в бою.Всі інші,починаючи від ідеолога Донцова,який чи то циган,чи то болгарин,чи то єврей,чи то все на купу (але точно не українець) до малорослого Бандери,що розколов ОУН,набаламутив і втік за кордон (де був заколотий отруєною парасолькою) не варті мізинця Шухевича.Не маю на увазі рядової партизанки,але з верхівки він один...
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05.03.2021 17:33 Відповісти
малорослого Бандери..........втік за кордон (де був заколотий отруєною парасолькою) -И он тоже? Как болгарский журналист?
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05.03.2021 18:41 Відповісти
Провірся на КОВІД - у тебе втрата нюху: не відчуваєш, як смердить московським гівном від твоїх висерів.
PS "отруєною парасолькою", кажеш ... НІ, все-таки здай тест на ПЛР.
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05.03.2021 20:14 Відповісти
Хто памятая минуле в тих е майбутне, красавци
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05.03.2021 17:35 Відповісти
Обе Скабеевы сегодня обоссут колготки.
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05.03.2021 17:36 Відповісти
А чому б не продовжити назву наприклад : Авангард Шухевича . ? )
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05.03.2021 17:50 Відповісти
Тем временем - львовский горсовет присвоил звание почетного гражданина города, гражданке, которая сдала Шухевича МГБ.
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05.03.2021 18:13 Відповісти
Мер Львова ще та московська гнида.
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05.03.2021 18:35 Відповісти
*****))) садомазовьій...
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05.03.2021 20:55 Відповісти
Вподобайка!
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05.03.2021 19:42 Відповісти
-
____________ШУХЕВИЧ РОМАН ОСИПОВИЧ.___________

"Ми всі - воїни УПА і всі підпільники в тому числі і я - розуміємо, що рано чи пізно нам доведеться загинути в святій боротьбі з грубою силою окупантів. Але, запевняю вас, - ми не будемо боятися вмирати, бо, вмираючи, будемо виходити з того, що станемо добривом для української землі. Ця наша рідна земля потребує ще багато добрив, щоб в майбутньому виросла на ній нова українська генерація, яка завершить те, що нам не судилося закінчити "... Так зусиль щоб її завершити! Слава Україні!"
-
МУДРОГО,
- НЕ ОДУРИТИ!
ЧЕСНОГО,
- НЕ КУПИТИ!
МУЖНЬОГО,
- НЕ ЗЛАМАТИ!
ГЕНЕРАЛ-ХОРУНЖИЙ РОМАН ШУХЕВИЧ !
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05.03.2021 20:06 Відповісти
 
 