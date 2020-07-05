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Патріоти в Дніпрі відновили зіпсоване вандалами графіті із Шухевичем

Патріоти в Дніпрі відновили зіпсоване вандалами графіті із Шухевичем

У Дніпрі відновили зіпсоване невідомими графіті з портретом Романа Шухевича.

Про це "Радіо Свобода" повідомив голова громадської організації "Товариство майбутнього" Кирило Дороленко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, графіті відновили патріотично налаштовані дніпряни. Водночас триває пошук тих, хто зіпсував малюнок.

Патріоти в Дніпрі відновили зіпсоване вандалами графіті із Шухевичем 01

Дивіться також: Пам'ять Шухевича вшанували в Івано-Франківську. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, днями до дня народження Романа Шухевича в Дніпрі на набережній активісти створили графіті з портретом Романа Шухевича. Через кілька днів невідомі замалювали  його синьою фарбою і написали "Ворог України".

Творці вирішили відновити малюнок і оголосили про грошову винагороду за інформацію, яка дозволить знайти тих, хто зіпсував портрет.

У листопаді 2015 року в Дніпрі на виконання "законів про декомунізацію" змінили назви 259 об'єктів топоніміки. Тоді в місті з'явилася вулиця Романа Шухевича. Пропозиція про перейменування однієї з центральних вулиць міста на вулицю Степана Бандери так і залишилася пропозицією.

Автор: 

графіті (31) Дніпро (3282) Шухевич (76) вандалізм (430)


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Топ коментарі
+14
Молодці. Я ще бачила як харківські патріоти навалювали баннер на набережній навпроти офісу опжз " слава Україні"
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05.07.2020 12:46
+10
Рашизди спочатку затерли менший , але хлопці знайщли негідників і провчили.
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05.07.2020 12:49
+9
Зеб, к другим граффити претензий не было, значит в этом месте их никто не запрещал.
А то, что ты произносишь "патриоты" ёрничая, то ты, скорее, - козломордый, а не зеб.
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05.07.2020 13:03
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В общем ясно, что разрисовывать тебе не принадлежащие стенки патриотично, потому нужно это дело расширить, ввести в закон право не только на стенах рисовать, но и на чужих машинах и вообще на любых поверхностях, а также законом запретить их отмывать, если патриотичного содержания. Степень патриотичности должна устанавливать комиссия из патриотов.
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05.07.2020 12:45 Відповісти
Зеб, ты зелёнкой глаза залил, если не видишь, что вся стена в граффити и справа и слева?
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05.07.2020 12:49 Відповісти
Вижу! Это утешает, это говорит о том, что патриотов много!
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05.07.2020 13:00 Відповісти
Зеб, к другим граффити претензий не было, значит в этом месте их никто не запрещал.
А то, что ты произносишь "патриоты" ёрничая, то ты, скорее, - козломордый, а не зеб.
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05.07.2020 13:03 Відповісти
Да и еще раз ДА! Рисовать на стенках у нас никто нигде не запрещал, потому все города разрисованы!
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05.07.2020 14:46 Відповісти
почему тебя волнуют разрисованые стены, а не "пятая колона" ?
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05.07.2020 16:15 Відповісти
Потому что она не разрисованная, как и все остальные 28.
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05.07.2020 16:33 Відповісти
а разницу между "смыто" и "испорчено" ты понимаешь?
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05.07.2020 14:55 Відповісти
после "смыто" восстановлен исходный вид стены?
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05.07.2020 15:00 Відповісти
да ты просто занимаешься демагогией! тогда спрошу: чья стена? тот, который "смывал", смывал со своей стены? или портил на несвоей стене не им созданное?...разницу между красным и коричневым ты замечаешь?
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05.07.2020 16:04 Відповісти
Стена народная, закон ее запрещает размалевывать, стало быть патриоты, уважающие свое государство, ее должны очистить, защитить от повреждений, найти и передать полиции тех, кто пакостит, а потом идти на работу или службу и вкалывать на благо Нации, подметая дворы или заклеивая конверты в Налоговой службе, а не хулиганить.
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05.07.2020 16:37 Відповісти
Молодці. Я ще бачила як харківські патріоти навалювали баннер на набережній навпроти офісу опжз " слава Україні"
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05.07.2020 12:46 Відповісти
Рашизди спочатку затерли менший , але хлопці знайщли негідників і провчили.
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05.07.2020 12:49 Відповісти
https://mobile.twitter.com/herooftheday10
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05.07.2020 12:51 Відповісти
https://mobile.twitter.com/herooftheday10
https://mobile.twitter.com/herooftheday10
https://mobile.twitter.com/herooftheday10
https://mobile.twitter.com/herooftheday10 ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
https://mobile.twitter.com/herooftheday10
https://mobile.twitter.com/herooftheday10
https://mobile.twitter.com/herooftheday10

@herooftheday10


Україна понад усе!! Харків

нх вату
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05.07.2020 12:55 Відповісти
https://twitter.com/herooftheday10/status/1279516678888534017

Посилання на відео.
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05.07.2020 15:16 Відповісти
пруфи є?
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05.07.2020 16:18 Відповісти
Ватоцефалов в Днепре хватает.
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05.07.2020 12:46 Відповісти
та вже НАБАГАТО менше після того як бєнє Порошенко підсрачника дав
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05.07.2020 13:51 Відповісти
Патриоты в Днепре восстановили испорченное вандалами граффити с Шухевичем - Цензор.НЕТ 5771
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05.07.2020 12:46 Відповісти
Если быть объективным, то на этой стене может любой мазюкать что хочет. Поэтому какие притензии к замазавшим?
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05.07.2020 12:48 Відповісти
Так и в суд никто не подает. Ватных дегенератов просто настигнет карма.
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05.07.2020 12:52 Відповісти
лишнехромасомно-скрепный и законтаченно-апущенный биоматериал закопают любой ценой, при любых раскладах и Гетьманах.
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05.07.2020 12:51 Відповісти
А проголосуют за Блазня, т.к. Гетмана не разглядят.
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05.07.2020 12:54 Відповісти
за )(уйло уже проголосовали.......
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05.07.2020 12:55 Відповісти
Потому, что есть "националисты", которые не поставили своевременно на место нацкорпус и нацжен...
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05.07.2020 13:01 Відповісти
свыночолому гетьману светит казенный дом, забуть свыночолого - сбитый летчик.
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05.07.2020 13:30 Відповісти
Я что-то перестал понимать, если на украинском написано - "Враг Украины", то кто патриоты и на Цензоре - тоже?
Может конфликты по языковым вопросам провоцирует гэбня?
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05.07.2020 12:52 Відповісти
Для того и создают кучу "патриотов", чтобы любому подошло на вкус, но, главное, чтобы конечной целью была политика паРаши...
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05.07.2020 12:58 Відповісти
а інші фєдєрасти чи ж-камуняки чи фашисти
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05.07.2020 13:53 Відповісти
вот нет покоя пятой колонне
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05.07.2020 12:57 Відповісти
так восстанавливать можно до бесконечности .. а нужно всего то поймать этих кацапов на горячем, подвесить за яйца на дереве и на этом с вандализмом будет покончено ..
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05.07.2020 13:07 Відповісти
о как просто
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05.07.2020 13:12 Відповісти
А вы по-другому понимаете?
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05.07.2020 16:26 Відповісти
Навіщо така екзотика? Позбавити їх права голосу, як в Прибалтиці. Як нелояльних до України.
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05.07.2020 13:25 Відповісти
Абсолютно не верно на мой взгляд.
Ваш метод подойдет для приезжих из-за поребрика гастролеров. Но скорее всего это сделал местный. Так, что это проблема в патриотическом воспитании, а точнее в антипатриотическом. Это сделали люди, готовые, пусть на мелкие и безопасные, но все же ДЕЙСТВИЯ. И они благодатная почва для вражеской пропаганды. А это серьезная проблема. А "подвешиванием", вы простои загоните их в тень, и сделаете более радикальными, но не решите проблему.
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05.07.2020 13:35 Відповісти
і не мрій!Як "підвішування" не допоможе.. то просто пообривають їх тим "воїнам"пукіна щоб кожний відрізняв їх від людей по-голосу
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05.07.2020 13:56 Відповісти
А відіоспостереження? Встановили?
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05.07.2020 13:22 Відповісти
зелебобики, окопы Пороха будут с неоккупированной путлером украинской стороны, напротив будут окопы путлера и оккупированная им часть Украины, вы в какие окопы прыгнете???
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05.07.2020 13:24 Відповісти
Я окупант. Мій дід воював проти гітлерівців у Другій Світовій війні.
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05.07.2020 13:37 Відповісти
Ти знов за своє? Я вже давав тобі відповідь. ЧА була окупантом і для литовців.
Адольфас Раманаускас (Ванагас) (1918-1957) - керівник Руху боротьби за свободу Литви, головнокомандувач литовських партизанських загонів, редактор багатьох підпільних газет.

Патріоти в Дніпрі відновили зіпсоване вандалами графіті із Шухевичем - Цензор.НЕТ 7670
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05.07.2020 14:06 Відповісти
Хіба не можна бути знов за своє?
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05.07.2020 18:52 Відповісти
Максиме,ти народився в Україні тому ти громадянин України,відповідно до конституції зі всіми правами та обов'язками.Якщо твій дід після 45го.служив в НКВС,МДБ, то так дійсно твій родич окупант.Якщо дід воював у складі ЧА (як і мій)демобілізувався у 45.То він заручник обставин,якому випала доля проживати в окупаціїї антилюдських режимів.
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05.07.2020 15:43 Відповісти
Мій дід воював у складі ЧА. Послідовники Шухевича називають мого діда окупантом. Значить я себе теж буду вважати окупантом.
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05.07.2020 18:54 Відповісти
Якщо так сам вважаєш то так тому і бути,право твоє.Де ти чув, щоб послідовники Шухевича називали Українців які воювали проти германії окупантами,багато бійців ЧА пристали до лав УПА після фронту.Погодся,всі крім Українців для нас окупанти.Навіть ті кого запрошують на державні посади,мають спочатку отримати громадянство.
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05.07.2020 19:40 Відповісти
Ти ніби не в Україні живеш. Я багато разів чув що прихильники УПА називають тих хто воював проти гітлерівців у складі ЧУ окупантами.
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05.07.2020 23:00 Відповісти
Я проживаю в м.Вараш Рівненської обл.Я багато раз чув як називали радянську владу,окупаційною.Хто служив в рядах НКВС та МДБ на території післявоєнної України називали окупантами,но щоб бійців ЧА,не чув.Як міг бути мій дід окупантом,якщо в 44 пішов на фронт в Білорусь та повернувся у 45 з германії.Твій дід,що продовжував службу після 45 на території Ураїни?З якої ти місцевості?І головне,мало хто що сказав,головне ким ти сам себе вважаєш.
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06.07.2020 00:37 Відповісти
Я зі Львова. Мій дід продовжував службу після 1945 року на території Німеччини. Твого діда послідовники Шухевича також називають окупантом, незалежно від того де він служив.
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06.07.2020 03:31 Відповісти
Звичайно, головне ким я сам себе вважаю. Але ставлення тих хто навколо теж має значення. Наприклад, я не можу 9 травня без охорони поліції покласти квіти до могил ветеранів ЧА.
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06.07.2020 03:36 Відповісти
як ти окупант то напєйся-помий яйця- і чекай своєї черги. а те що твій дід воював не робить"янголом" а ні тебе а ні його
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05.07.2020 13:58 Відповісти
Так Дніпро лідер при голосуванні за клоуна--найбільше голосів по Україні..
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05.07.2020 14:19 Відповісти
То не вандали. То кацапи і кацапоязичниє прихильники "рускага міра".
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05.07.2020 14:28 Відповісти
Патріоти в Дніпрі відновили зіпсоване вандалами графіті із Шухевичем - Цензор.НЕТ 9839
МУДРОГО,
- НЕ ОДУРИТИ!
ЧЕСНОГО,
- НЕ КУПИТИ!
МУЖНЬОГО,
- НЕ ЗЛАМАТИ!
ГЕНЕРАЛ-ХОРУНЖИЙ РОМАН ШУХЕВИЧ !
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05.07.2020 17:21 Відповісти
Патріоти в Дніпрі відновили зіпсоване вандалами графіті із Шухевичем - Цензор.НЕТ 6830
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05.07.2020 17:29 Відповісти
 
 