Патріоти в Дніпрі відновили зіпсоване вандалами графіті із Шухевичем

У Дніпрі відновили зіпсоване невідомими графіті з портретом Романа Шухевича.

Про це "Радіо Свобода" повідомив голова громадської організації "Товариство майбутнього" Кирило Дороленко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, графіті відновили патріотично налаштовані дніпряни. Водночас триває пошук тих, хто зіпсував малюнок.

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Нагадаємо, днями до дня народження Романа Шухевича в Дніпрі на набережній активісти створили графіті з портретом Романа Шухевича. Через кілька днів невідомі замалювали його синьою фарбою і написали "Ворог України".

Творці вирішили відновити малюнок і оголосили про грошову винагороду за інформацію, яка дозволить знайти тих, хто зіпсував портрет.

У листопаді 2015 року в Дніпрі на виконання "законів про декомунізацію" змінили назви 259 об'єктів топоніміки. Тоді в місті з'явилася вулиця Романа Шухевича. Пропозиція про перейменування однієї з центральних вулиць міста на вулицю Степана Бандери так і залишилася пропозицією.