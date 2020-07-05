Патріоти в Дніпрі відновили зіпсоване вандалами графіті із Шухевичем
У Дніпрі відновили зіпсоване невідомими графіті з портретом Романа Шухевича.
Про це "Радіо Свобода" повідомив голова громадської організації "Товариство майбутнього" Кирило Дороленко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, графіті відновили патріотично налаштовані дніпряни. Водночас триває пошук тих, хто зіпсував малюнок.
Нагадаємо, днями до дня народження Романа Шухевича в Дніпрі на набережній активісти створили графіті з портретом Романа Шухевича. Через кілька днів невідомі замалювали його синьою фарбою і написали "Ворог України".
Творці вирішили відновити малюнок і оголосили про грошову винагороду за інформацію, яка дозволить знайти тих, хто зіпсував портрет.
У листопаді 2015 року в Дніпрі на виконання "законів про декомунізацію" змінили назви 259 об'єктів топоніміки. Тоді в місті з'явилася вулиця Романа Шухевича. Пропозиція про перейменування однієї з центральних вулиць міста на вулицю Степана Бандери так і залишилася пропозицією.
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А то, что ты произносишь "патриоты" ёрничая, то ты, скорее, - козломордый, а не зеб.
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Україна понад усе!! Харків
нх вату
Посилання на відео.
Может конфликты по языковым вопросам провоцирует гэбня?
Ваш метод подойдет для приезжих из-за поребрика гастролеров. Но скорее всего это сделал местный. Так, что это проблема в патриотическом воспитании, а точнее в антипатриотическом. Это сделали люди, готовые, пусть на мелкие и безопасные, но все же ДЕЙСТВИЯ. И они благодатная почва для вражеской пропаганды. А это серьезная проблема. А "подвешиванием", вы простои загоните их в тень, и сделаете более радикальными, но не решите проблему.
Адольфас Раманаускас (Ванагас) (1918-1957) - керівник Руху боротьби за свободу Литви, головнокомандувач литовських партизанських загонів, редактор багатьох підпільних газет.
МУДРОГО,
- НЕ ОДУРИТИ!
ЧЕСНОГО,
- НЕ КУПИТИ!
МУЖНЬОГО,
- НЕ ЗЛАМАТИ!
ГЕНЕРАЛ-ХОРУНЖИЙ РОМАН ШУХЕВИЧ !