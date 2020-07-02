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Графіті з Шухевичем у Дніпрі зіпсували через день після появи. ФОТО

Графіті з Шухевичем у Дніпрі зіпсували через день після появи. ФОТО

У Дніпрі невідомі замалювали синьою фарбою графіті з Романом Шухевичем, яке з'явилося напередодні, і написали на ньому "Ворог України".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Як розповів один з ініціаторів створення об’єкта, представник громадської організації "Суспільство майбутнього" Андрій Куліш, творці вирішили відновити малюнок.

Він також повідомив, що керівництво організації оголосило про грошову винагороду за інформацію, яка дасть можливість знайти тих, хто зіпсував графіті.

"Що б українське ми не зробили в місті, воно завжди паплюжиться. Постать Романа Шухевича оббріхана... Ми вважаємо, що треба знайти того, хто це зробив, і вже потім вирішувати, як діяти", – сказав Куліш.

Графіті з Шухевичем у Дніпрі зіпсували через день після появи 01Графіті з Шухевичем у Дніпрі зіпсували через день після появи 02

Напередодні на Січеславській набережній у Дніпрі з’явилося графіті із портретом головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича. Його створили громадські активісти до дня народження відомого українського політичного діяча, головнокомандувача УПА.

У листопаді 2015 року в Дніпрі на виконання "законів про декомунізацію" змінили назви 259 об’єктів топоніміки. Тоді в місті з'явилась вулиця Романа Шухевича. Пропозиція ж щодо перейменування однієї з центральних вулиць міста на вулицю Степана Бандери такі й залишилась пропозицією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вандали знову зіпсували відновлені графіті часів Революції Гідності на вул. Грушевського в Києві, - Нацполіція

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графіті (31) Дніпро (3282) історія (1071) УПА (138) Шухевич (76) вандалізм (430)


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Топ коментарі
+38
Але не пригадаю, щоб до зюзеправління хтось псував патріотичні графіті Дніпра...
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02.07.2020 23:10
+27
Зловити і поламати руки тому хто це зробив.
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02.07.2020 23:07
+26
Сумно, що в нашому місті десь є така тихушна, підла криптобавовна.
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02.07.2020 23:08
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передивився свій примірник "УПА, 1942-1952" Мірчука - на жаль.
що ж, бажання розгледіти український свідомий Донбас зіграло зі мною злий жарт.
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03.07.2020 18:39 Відповісти
Що ж, буває...
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03.07.2020 19:10 Відповісти
тому й боролися.
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02.07.2020 23:58 Відповісти
От скажіть чесно, договорняк сталіна з гітлером про поділ Європи ви називаєте отриманням незалежності?
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03.07.2020 00:05 Відповісти
"а звідки взялися піденні області України?" Господь Бог сотворив. Пишуть, на третій день.
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03.07.2020 01:22 Відповісти
ЗУНР була визнана свого часу.
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03.07.2020 00:06 Відповісти
Чуєш, лівобережний, хоч в курсі що ваші хвальоні молодогвардеці це насправді бандерівці?
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02.07.2020 23:52 Відповісти
Ніщо не зупинить ідею Час якої настав! Слава Героям УПА!
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02.07.2020 23:43 Відповісти
А какой они совершили подвиг?
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03.07.2020 00:19 Відповісти
Вермахт воевал за третий рейх - где третий рейх ?? А? нету ...саветы воевали за коммунизм и СССР ... где СССР ? нету .... УПА воевали за Независимое государство УКРАИНА - Украина есть! .....и кто теперь победитель ...тот кто воевал за ІДЕЮ ЧАС ЯКОЇ НАСТАВ
- каллорадам єтого не понять ....как и тупым софкам.
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03.07.2020 00:58 Відповісти
Ты пропустил одну мелочь - Украина получила независимость в 1991 году по итогам референдума!
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03.07.2020 01:04 Відповісти
1918 год. могу еще Киевскую Русь показать ....
Графіті з Шухевичем у Дніпрі зіпсували через день після появи - Цензор.НЕТ 7339
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03.07.2020 01:06 Відповісти
Тема подвига - не раскрыта!
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03.07.2020 01:12 Відповісти
УПА воевали за свою землю и украинцев - это и есть подвиг .... а за что воюешь на цензоре ты - это какая то безсмысленная рабская *****.
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03.07.2020 01:13 Відповісти
Для тех, кто в танке напоминаю - Украина стала независимой в 1991 году!
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03.07.2020 01:20 Відповісти
как и расия , молдова , беларусь , киргизия литва таджикистан естония грузия и т.д. .... и что с того ???

Украинцы были независимы ВСЕГДА ... это для тех кто в скафандре ...
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03.07.2020 01:25 Відповісти
да, теперь их называют "рускіє" ...твои ватные братушки
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03.07.2020 01:42 Відповісти
Для идиота повторяю. За Украіну ще запорожці голови клали. Пора б тобі знати, що в 1920 році була УНР- Украінська Народна республіка. Те, що вона не змогла виистояти в боротьбі з Московією, не означає, що Украіни не було до 1991 року. Зараз Украіна є а бороотьба з загарбником продовжується.
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03.07.2020 09:09 Відповісти
Русофашистов как чертей святая вода раздражают настоящие украинские герои. Нужно ловить москалей на живца и тихонько прикапывать в посадках
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02.07.2020 23:44 Відповісти
Украинцы не знают своей истории. Государству плевать а все телеканалы - олигархические.
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02.07.2020 23:50 Відповісти
Потому что нет государства в прямом смысле этого слова. Есть симулякр наподобие УССР.
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03.07.2020 00:27 Відповісти
https://ibigdan.livejournal.com/25254139.html «Миротворець» опублікував докази роботи Портнова на спецслужби Росії
Як був викритий російський агент "Казбек".

В процесі дослідження дампу електронної пошти радника суркова-путіна Бориса Рапопорта в поле зору співробітників Центру "Миротворець" потрапило його листування з особою, яка називає себе Рашидович Казбек (e-mail: [email protected]).

Масштаби підривної антиукраїнської дїяльностї цього "Казбека" в інтересах Кремля..
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02.07.2020 23:53 Відповісти
почему он до сих пор на свободе и в Украине этот "Казбек"? Это был риторический вопрос
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03.07.2020 00:43 Відповісти
Интересно, почему на "Миротворце" ничего не написано про агента КГБ "Тридоля"?
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03.07.2020 00:59 Відповісти
потому что страну захватили враги, которых вы приводите к власти с упорной настойчивостью на выборах
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02.07.2020 23:53 Відповісти
Чемодан вокзал раша , козломордия
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03.07.2020 00:09 Відповісти
забув написати про те, що українська мова на "восточных территориях" не потрібна.
що ви там "руськие".
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03.07.2020 00:10 Відповісти
Думка російських найманців дуже всіх цікавить.
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03.07.2020 00:05 Відповісти
так не є й так не було, а тим більше не буде.

просто там де насрано совком - треба чистити.
от в тебе насрано та не чищене.
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03.07.2020 00:07 Відповісти
Вы не украинец , а кацапское чмо
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03.07.2020 00:10 Відповісти
Відіоспостереження і потім вандалам ватним руки переламати.
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03.07.2020 00:05 Відповісти
та шо це таке? Як толковий комєнт, так іван суліма. Маладєц!
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03.07.2020 05:46 Відповісти
мабуть, влюбльонность проходить
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03.07.2020 05:48 Відповісти
Надо камеры стаиться рядом, шоб гавнюков фиксировать
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03.07.2020 00:05 Відповісти
У москалів дивний підхід історії, бачити тільки щось приємне. Всі наприклад знають доктора Смерть Менгеле, такий сякий поганець. А якщо спитати де той лікар починав свою кар'єру і на кому проводив перші досліди? В "славному" НКВС, вчителем його був Майнаровський і перші жертви це радянські люди, за що Майнаровський отримав орден.
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03.07.2020 00:21 Відповісти
"Майрановський"...
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03.07.2020 07:14 Відповісти
В расцвет своего могущества Вермахт насчитывает 10 мил. человек в одних только русских там было 1 мил. Тогда возникает вопрос что это за война такая была? Может Гражданская (ирония)? А русня все про одну украинскую дивизию Галичина торoчит в количестве 12-15 тыс человек.
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03.07.2020 00:21 Відповісти
А я вважаю, що таке, непогане за задумом і виконанням, графіті, мабуть, спеціально розмістили так, щоб будь-який місцевий ******* його швиденько зіпсував. Ще б на якихось воротах чи десь на стіні будинку (1-2 поверх) його намалювали. Ганьба! Зробили, щоб обгадити і командувача, і самих себе. Або робіть як слід, або не ганьбіться. Чи може нема в Дніпрі 9-15 поверхових будинків з торцевими стінами? Є. Чогось іншого там нема.
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03.07.2020 00:22 Відповісти
кернес, в твойом гадюшнікє токо ***** малювати - ото ваш хєрой
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03.07.2020 05:59 Відповісти
Це не тебе сраним віником на тому тижні по Харкову нацкорпус ганяв?
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03.07.2020 08:51 Відповісти
ибо нефиг со своим уставом лезть в чужой монастырь
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03.07.2020 00:37 Відповісти
так и сиди себе в своей фашистской раше, и вон из украинского Крыма и Донбасса!
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03.07.2020 00:38 Відповісти
У нас в Украине один устав.
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03.07.2020 01:30 Відповісти
Надо сделать граффити с Гитлером - авось понравится ?
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03.07.2020 00:53 Відповісти
У евреев крыша поедет и начнутся инфаркты
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03.07.2020 02:38 Відповісти
С какого перепуга? Гитлер - еще один наглядный пример, как заканчивают приверженцы "окончательного решения...".
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03.07.2020 12:01 Відповісти
замалювало і підпис свій залишило - "ворог України"
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03.07.2020 05:45 Відповісти
шоп усім ворогам України міски всохли і ручки покорчило
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03.07.2020 05:54 Відповісти
-
Перед втечею в 1941р. з вже окупованої України - УНР з Києва окупаційної кремлівської сталінської армії, спеціальні групи карателів НКВС підірвали в Києві все вокзали, електростанції, склади, мости .... і ін. Тільки в одній будівлі кривавих катів окупантів НКВД на Інститутській було розстріляно понад 1000 киян. Окупаційна кремлівська комуно-фашистська влада в окупованій українській державі УНР в Києві, підірвала тільки 940 багатоповерхових будинків і безліч приватних, в результаті чого загинуло більше 2 тисяч киян а понад 50 тисяч залишилися без даху над головою. І просто приголомшлива вартість цінностей, викрадених і вивезених проклятими кремлівськими окупантами кривавими комуно - фашистами сталіна з Києва до приходу німців. І це на суму понад $ 500.000.000 (п'ятсот мільйонів дол) .в 1941 році - сьогодні відповідають сумі понад 5 млрд доларів). Ясна річ, цінності прокляті криваві московськi окупанти назад так і не повернули. А для чого сталінські окупанти повністю підірвали майже весь Київ разом з музеями, банками, палацами, церквами і жителями. А того що криваві кремлівські загарбники ката Сталіна вже не сподівалися що заново окупують Україну, і не вірили що повернуться назад щоб знову зробити з України як і раніше безправну колонію урср.
Ну і яка армія була тоді страшніша і більше кривава окупаційна кремлівська - червона чи наша рідна народна Українська УПА або навіть дивізія "Галичина"?
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03.07.2020 07:12 Відповісти
То вони підписалися: "ворог України".
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03.07.2020 08:46 Відповісти
Що повилазили тобі, чи читати не вмієш?
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03.07.2020 09:35 Відповісти
ну шо- будемо далі терпіти знущання кремлівських зелядей над Україною?! Чи може повернемо справжнього Гетьмана назад, шо б встиг ще хоч шось врятувати?!
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03.07.2020 09:28 Відповісти
Один гетьман ничего не решит, он физически не сможет за каждым гоняться . Нужно самим идти и ловить этих и головы отрывать.
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03.07.2020 20:08 Відповісти
-
З 2017 - 2019 р. кожен охочий міг вільно подивитися особливо секретні архіви кривавих радянських окупаційних спецслужб кремлівських комуно - фашистів. Тоді закінчилася повна ревізія архівів секретних документів кривавих катів КДБ і передача цих документів історикам Українського інституту національної пам'яті.
Всі українські силові структури активно працювали над передачею всіх секретних архівів історикам. Таким чином в Україні створився величезний всеукраїнський Архів національної пам'яті. Всі українські силові і оборонні структури провели масштабну ревізію своїх архівів, і передали документи репресивних окупаційних органів кривавої тюрми народів ссср 1917-1991 р. І навіть побіжне ознайомлення з цими секретними документами викликає жах в тому, як криваві кремлівські комуно - фашисти окупанти після захоплення української незалежної держави УНР мільйонами знищували українців розстрілами, штучним голодом, депортаціями, репресіями і геноцидом народу в урср окупаційна назва колонії завойованої кремлем суверенної держави УНР. У УІНП підкріплено доказами що звинувачення у військових злочинах членів дивізії СС Галичина ніде і ніколи не були доведені. А "за відсутності будь-яких доказів про участь у злочинах, вони не можуть бути обвинуваченими ....А тепер УІНП як і владу тимчасово захопили прокремлівські антиукраїнські сили продажні слуги - холуї кремля прокляті ЗЕбіли - капітулянти. Які почали злочинно спотворювати архівні дані про історію України та мужню боротьбу Українського народу за незалежність Української держави.
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03.07.2020 10:25 Відповісти
Смішно бо тролі Українською написали ,наче патріот так вчинить.
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03.07.2020 15:09 Відповісти
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