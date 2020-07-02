Графіті з Шухевичем у Дніпрі зіпсували через день після появи. ФОТО

У Дніпрі невідомі замалювали синьою фарбою графіті з Романом Шухевичем, яке з'явилося напередодні, і написали на ньому "Ворог України".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радіо Свобода".

Як розповів один з ініціаторів створення об’єкта, представник громадської організації "Суспільство майбутнього" Андрій Куліш, творці вирішили відновити малюнок.

Він також повідомив, що керівництво організації оголосило про грошову винагороду за інформацію, яка дасть можливість знайти тих, хто зіпсував графіті.

"Що б українське ми не зробили в місті, воно завжди паплюжиться. Постать Романа Шухевича оббріхана... Ми вважаємо, що треба знайти того, хто це зробив, і вже потім вирішувати, як діяти", – сказав Куліш.

Напередодні на Січеславській набережній у Дніпрі з’явилося графіті із портретом головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича. Його створили громадські активісти до дня народження відомого українського політичного діяча, головнокомандувача УПА.

У листопаді 2015 року в Дніпрі на виконання "законів про декомунізацію" змінили назви 259 об’єктів топоніміки. Тоді в місті з'явилась вулиця Романа Шухевича. Пропозиція ж щодо перейменування однієї з центральних вулиць міста на вулицю Степана Бандери такі й залишилась пропозицією.

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