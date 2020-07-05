Патриоты в Днепре восстановили испорченное вандалами граффити с Шухевичем

В Днепре восстановили испорченное неизвестными граффити с портретом Романа Шухевича.

Об этом "Радіо Свобода" сообщил председатель общественной организации "Общество будущего" Кирилл Дороленко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, граффити восстановили патриотически настроенные днепряне. Вместе с тем, продолжается поиск тех, кто испортил рисунок.

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Напомним, на днях ко дню рождения Романа Шухевича в Днепре на набережной активисты создали граффити с портретом Романа Шухевича. Через несколько дней неизвестные закрасили его синей краской и написали "Враг Украины".

Создатели решили восстановить рисунок и объявили о денежном вознаграждении за информацию, которая позволит найти тех, кто испортил портрет.

В ноябре 2015 года в Днепре во исполнение "законов о декоммунизации" изменили названия 259 объектов топонимики. Тогда в городе появилась улица Романа Шухевича. Предложение о переименовании одной из центральных улиц города в улицу Степана Бандеры так и осталась предложением.