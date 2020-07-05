Патриоты в Днепре восстановили испорченное вандалами граффити с Шухевичем
В Днепре восстановили испорченное неизвестными граффити с портретом Романа Шухевича.
Об этом "Радіо Свобода" сообщил председатель общественной организации "Общество будущего" Кирилл Дороленко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, граффити восстановили патриотически настроенные днепряне. Вместе с тем, продолжается поиск тех, кто испортил рисунок.
Напомним, на днях ко дню рождения Романа Шухевича в Днепре на набережной активисты создали граффити с портретом Романа Шухевича. Через несколько дней неизвестные закрасили его синей краской и написали "Враг Украины".
Создатели решили восстановить рисунок и объявили о денежном вознаграждении за информацию, которая позволит найти тех, кто испортил портрет.
В ноябре 2015 года в Днепре во исполнение "законов о декоммунизации" изменили названия 259 объектов топонимики. Тогда в городе появилась улица Романа Шухевича. Предложение о переименовании одной из центральных улиц города в улицу Степана Бандеры так и осталась предложением.
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А то, что ты произносишь "патриоты" ёрничая, то ты, скорее, - козломордый, а не зеб.
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Україна понад усе!! Харків
нх вату
Посилання на відео.
Может конфликты по языковым вопросам провоцирует гэбня?
Ваш метод подойдет для приезжих из-за поребрика гастролеров. Но скорее всего это сделал местный. Так, что это проблема в патриотическом воспитании, а точнее в антипатриотическом. Это сделали люди, готовые, пусть на мелкие и безопасные, но все же ДЕЙСТВИЯ. И они благодатная почва для вражеской пропаганды. А это серьезная проблема. А "подвешиванием", вы простои загоните их в тень, и сделаете более радикальными, но не решите проблему.
Адольфас Раманаускас (Ванагас) (1918-1957) - керівник Руху боротьби за свободу Литви, головнокомандувач литовських партизанських загонів, редактор багатьох підпільних газет.
МУДРОГО,
- НЕ ОДУРИТИ!
ЧЕСНОГО,
- НЕ КУПИТИ!
МУЖНЬОГО,
- НЕ ЗЛАМАТИ!
ГЕНЕРАЛ-ХОРУНЖИЙ РОМАН ШУХЕВИЧ !