Полицейский требовал от одесской веб-модели ежемесячной "дани" в $600. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Оперуполномоченный Управления стратегических расследований требовал у женщины деньги за то, чтобы не привлекать ее к ответственности за распространение порнографической продукции. Теперь ему грозит от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

"К противоправным действиям причастен 25-летний бывший оперуполномоченный Управления стратегических расследований в Одесской области. Неправомерную выгоду он потребовал у женщины, которая работала веб-моделью, за непривлечение к ответственности за изготовление и распространение соответствующей порнографической продукции в сети Интернет", - сказано в сообщение.

Деньги женщина должна была каждый месяц переводить на банковские карты родных или знакомых полицейского.

Силовика задержали после получения очередного "перевода".

"Сейчас бывший полицейский помещен в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения. Готовится вручения ему подозрения. В случае доказательства вины задержанному грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества", - добавили в Департаменте.









