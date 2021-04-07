Полицейский требовал от одесской веб-модели ежемесячной "дани" в $600. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Оперуполномоченный Управления стратегических расследований требовал у женщины деньги за то, чтобы не привлекать ее к ответственности за распространение порнографической продукции. Теперь ему грозит от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
"К противоправным действиям причастен 25-летний бывший оперуполномоченный Управления стратегических расследований в Одесской области. Неправомерную выгоду он потребовал у женщины, которая работала веб-моделью, за непривлечение к ответственности за изготовление и распространение соответствующей порнографической продукции в сети Интернет", - сказано в сообщение.
Деньги женщина должна была каждый месяц переводить на банковские карты родных или знакомых полицейского.
Силовика задержали после получения очередного "перевода".
Читайте на Цензор.НЕТ: Полиции не понравились интимные фото 27-летней львовянки: отдают под суд за порнографию. ФОТОрепортаж
"Сейчас бывший полицейский помещен в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения. Готовится вручения ему подозрения. В случае доказательства вины задержанному грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества", - добавили в Департаменте.
хоча у нас це дуже важкий злочин торгувати своїм тілом, ну доки не під кришею кривоохоронів звісно.
а так почитаєш місцевих моралістів і монашок, то аж дивуєшся як вони дітей роблять )
Вот и вэб...
Что до мусорка, то ему самое место в петушиной.
А на фотках нал
Ничего личного, просто БИЗНЕС(
Но про легализацию даже и речи нет. Абсурд? Нет. Просто ментам и власти выгоден такой расклад и с такой "преступностью" они не спешат бороться. Только с теми кто "работает" в обход их "кассы".
Девушки, перед тем как транслировать свою письку онлайн, изучите техническую сторону вопроса.
Что-то не лепится. Мы видим кэш, а не банковскую карту. Сдается мне, что барышня пожаловалась на Департамент стратегических расследований в Департамент внутренней безопасности которому платила за крышу и те приняли нарушителя конвенции со всей ментовской ненавистью и беспредельно подброшенным налом.