Полицейский требовал от одесской веб-модели ежемесячной "дани" в $600. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Оперуполномоченный Управления стратегических расследований требовал у женщины деньги за то, чтобы не привлекать ее к ответственности за распространение порнографической продукции. Теперь ему грозит от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

"К противоправным действиям причастен 25-летний бывший оперуполномоченный Управления стратегических расследований в Одесской области. Неправомерную выгоду он потребовал у женщины, которая работала веб-моделью, за непривлечение к ответственности за изготовление и распространение соответствующей порнографической продукции в сети Интернет", - сказано в сообщение.

Деньги женщина должна была каждый месяц переводить на банковские карты родных или знакомых полицейского.

Силовика задержали после получения очередного "перевода".

"Сейчас бывший полицейский помещен в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения. Готовится вручения ему подозрения. В случае доказательства вины задержанному грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества", - добавили в Департаменте.

Полицейский требовал от одесской веб-модели ежемесячной дани в $600 01
Полицейский требовал от одесской веб-модели ежемесячной дани в $600 02
Полицейский требовал от одесской веб-модели ежемесячной дани в $600 03
Полицейский требовал от одесской веб-модели ежемесячной дани в $600 04
Полицейский требовал от одесской веб-модели ежемесячной дани в $600 05

+29
дистанційно дівчина працює
хоча у нас це дуже важкий злочин торгувати своїм тілом, ну доки не під кришею кривоохоронів звісно.
а так почитаєш місцевих моралістів і монашок, то аж дивуєшся як вони дітей роблять )
07.04.2021 16:10 Ответить
07.04.2021 16:10 Ответить
+29
Нас обманули. Где фото веб-модели?
07.04.2021 16:12 Ответить
07.04.2021 16:12 Ответить
+29
Мусора ганяются не за убийцами, ворами и насильниками, а за девками, которые показывают сиськи на камеру. И когда же этот епаный совковый треш закончится! Если легализировать порнографию, проституцию и легкие наркотики, то окажется что мусора вообще ничего не раскрывают.
07.04.2021 16:21 Ответить
07.04.2021 16:21 Ответить
Теперь это называется "веб-модель"=)
07.04.2021 16:06 Ответить
07.04.2021 16:06 Ответить
дистанційно дівчина працює
хоча у нас це дуже важкий злочин торгувати своїм тілом, ну доки не під кришею кривоохоронів звісно.
а так почитаєш місцевих моралістів і монашок, то аж дивуєшся як вони дітей роблять )
07.04.2021 16:10 Ответить
07.04.2021 16:10 Ответить
А ведь мог, полицейский, взять ее в жены и вместе в видосиках участвовать, больше б денег заработали, глупый дурашка
07.04.2021 16:26 Ответить
07.04.2021 16:26 Ответить
Ну в тебе і фантазія! Це б якійсь порно-хоррор вийшов...
07.04.2021 19:32 Ответить
07.04.2021 19:32 Ответить
Зброя, щоб веб модель мотивувати?
07.04.2021 16:39 Ответить
07.04.2021 16:39 Ответить
а что делать, если в настоящие модели не берут и в Эмираты сниматься нагишом не зовут?
Вот и вэб...
07.04.2021 16:33 Ответить
07.04.2021 16:33 Ответить
Это может называться как угодно, главное это то, что это её тело и её право. как им распоряжаться. И никто не имеет права запрещать человеку распоряжаться своим телом. А моралисты пусть сидят молча.
Что до мусорка, то ему самое место в петушиной.
07.04.2021 17:28 Ответить
07.04.2021 17:28 Ответить
ну если это участие в порно-индустрии, которая у нас не легализирована, а значит не обложена налогами, то ай-яй-яй, надо немножко получить люлей
07.04.2021 17:42 Ответить
07.04.2021 17:42 Ответить
Как то я баловался с програмкой по расспознованию лиц году так в 17м. Зашел на сайт рунеток. Выбрал первую симпатичную деваху и чекнул ее. Пишу в чат, представился майором народной милиции днр. Сказал ей ее ФИО, горловскую прописку, как парня зовут и имена родителей, которых всех чекнул в одноклассниках. Через 5 минут аккаунт был удален Но поржал я тогда на славу с того выражения лица, и когда был отключен звук в чате и яростные звонки с телефона
07.04.2021 16:07 Ответить
07.04.2021 16:07 Ответить
И сказал, что сейчас к тебе дорогая приедут сотрудники и рассплатишься на месте, ведь нечего тут писку пиндосам показывать в нашей молодой республике
07.04.2021 16:09 Ответить
07.04.2021 16:09 Ответить
Не позвонил крышеватель с тем ФИО?
07.04.2021 16:37 Ответить
07.04.2021 16:37 Ответить
красава, вот что значит человек изучил предмет!
08.04.2021 09:43 Ответить
08.04.2021 09:43 Ответить
Борця за мораль пов'язали...
07.04.2021 16:08 Ответить
07.04.2021 16:08 Ответить
Он ещё и стратегический борец
показать весь комментарий
07.04.2021 16:37 Ответить
а она взяла и стратегу не дала ! ха!
07.04.2021 17:10 Ответить
07.04.2021 17:10 Ответить
видеошалаве плюс в карму за мусора...
07.04.2021 16:08 Ответить
07.04.2021 16:08 Ответить
Да ,бабки эти скоты любят очень ....ЧИРИКом по рогам недоноску ...
07.04.2021 16:09 Ответить
07.04.2021 16:09 Ответить
Правильно, зачем заниматься ОПГ, когда можно вэб-моделей доить? "Бизнесмены" в погонах БЛД
07.04.2021 16:10 Ответить
07.04.2021 16:10 Ответить
Так перевод же?!
А на фотках нал
07.04.2021 16:12 Ответить
07.04.2021 16:12 Ответить
Нас обманули. Где фото веб-модели?
07.04.2021 16:12 Ответить
07.04.2021 16:12 Ответить
Так как он бывший мусор и красная зона ему не светит пойдет на черную и его будут там ***** в жопу от пяти ло десяти лет
07.04.2021 16:12 Ответить
07.04.2021 16:12 Ответить
Нажаль світить...
07.04.2021 16:13 Ответить
07.04.2021 16:13 Ответить
такие строгие наказания только за то что с марухи дань сбивал?
07.04.2021 16:14 Ответить
07.04.2021 16:14 Ответить
шо ты мелешь ? какая зона ? какая жопа ? ****** ржу
07.04.2021 16:42 Ответить
07.04.2021 16:42 Ответить
это он наслушался сказок про старые советские зоны и их воровские "законы" и "понятия".
07.04.2021 16:58 Ответить
07.04.2021 16:58 Ответить
та он действительно думает шо его посадят ? ахаха! *** , откуда такие лезут вот скажи?
07.04.2021 17:07 Ответить
07.04.2021 17:07 Ответить
до чего же интеллиге*тный комент, просто удиветельно при таком "нике"
07.04.2021 17:25 Ответить
07.04.2021 17:25 Ответить
на красной зоне не опускают, я думаю и не опускали никогда. И почему ты думаешь что его посадят? Сейчас ценник объявят, посидит месяц на домашнем аресте пока бабло не соберет, расчитается и все, свободен
08.04.2021 09:47 Ответить
08.04.2021 09:47 Ответить
крышевание проституциии как красиво обозвали, неправомерная выгода от веб-модели))))
07.04.2021 16:13 Ответить
07.04.2021 16:13 Ответить
Мусора ганяются не за убийцами, ворами и насильниками, а за девками, которые показывают сиськи на камеру. И когда же этот епаный совковый треш закончится! Если легализировать порнографию, проституцию и легкие наркотики, то окажется что мусора вообще ничего не раскрывают.
07.04.2021 16:21 Ответить
07.04.2021 16:21 Ответить
Как правило мусора и совершают большинство тяжких преступлений,поэтому и не раскрывают
07.04.2021 16:23 Ответить
07.04.2021 16:23 Ответить
Вы правы абсолютно и вероятно под прикрытием долбаного начальства и крышей судов
07.04.2021 19:45 Ответить
07.04.2021 19:45 Ответить
Тогда в мусарню никто не пойдет работать. Скажут в Форе на охране больше платят.
07.04.2021 16:24 Ответить
07.04.2021 16:24 Ответить
Мусора мне лично больше вреда принесли чем кто либо на этой планете
07.04.2021 19:46 Ответить
07.04.2021 19:46 Ответить
Тсссс! НА цензоре непринято такое писать ! Тут за такое могут забанить! Ибо честь мундира - святое !
08.04.2021 11:51 Ответить
08.04.2021 11:51 Ответить
Честь и достоинство это свойства, которые являются производными от общественные явлений вспомните Пукача "Подчиненный запомнил его слова: "Да я собственное дерьмо буду есть, лишь бы генералом стать"". Это показательное признание
08.04.2021 14:51 Ответить
08.04.2021 14:51 Ответить
они там все равно не народу служат - а идут бабло зарабатывать
08.04.2021 15:31 Ответить
08.04.2021 15:31 Ответить
При совке вообще за обмен валюты срок давали. Нихрена себе преступление. Так и сейчас. Дикая страна.
08.04.2021 09:14 Ответить
08.04.2021 09:14 Ответить
Модель нашла другую крышу мусорскую
07.04.2021 16:21 Ответить
07.04.2021 16:21 Ответить
похарчевался и хватит.
07.04.2021 16:22 Ответить
07.04.2021 16:22 Ответить
Вспомнился старый анекдот, когда ГАИшник спрашивает у барышни откуда у нее деньги на Лексус. Она ему отвечает что она мин....ица. Тот говорит: "Аааа, так ты со....ешь?" Она ему: "Нет, дорогой мой, со...ешь ты, а я мин...ица!"
07.04.2021 16:23 Ответить
07.04.2021 16:23 Ответить
Что вообще за дурацкая статья ? Если совершеннолетняя пусть свою жопу показывает за деньги кому хочет ! А то целые отделы мусаров существуют чтоб ловить этих эксбиционисток! Да еще и взятки берут чтоб ослепнуть !
07.04.2021 16:23 Ответить
07.04.2021 16:23 Ответить
100%
07.04.2021 16:38 Ответить
07.04.2021 16:38 Ответить
так они год "следят", потом арестовывают и вместо денег в страну = куча "трудяг" намутила себе погоны новые(плати им больше теперь), вместо денег - хрен, да еще и "преступницу" содержать в тюрьме. ну очень "умно" так делать прям гении).
07.04.2021 17:27 Ответить
07.04.2021 17:27 Ответить
И заметь те, мы им еще и платим из своих налогов.
07.04.2021 17:30 Ответить
07.04.2021 17:30 Ответить
Государство удручено фактом, что дамы не платят налогов! ЗЕлям не хватает на авиарейсы! А легализлвать не хотят, все пойдет в кассу, а не в карман(!
Ничего личного, просто БИЗНЕС(
07.04.2021 17:31 Ответить
07.04.2021 17:31 Ответить
Коли мусор захоче побачити злочинця, він повинев просто в дзеркало подивитись. Давно потрібна легалізація. Проти тільки мосора.
07.04.2021 16:29 Ответить
07.04.2021 16:29 Ответить
Менты защищают шлюх от других ментов? Это что-то новое)))
07.04.2021 16:31 Ответить
07.04.2021 16:31 Ответить
та ну ладно
07.04.2021 16:45 Ответить
07.04.2021 16:45 Ответить
Зоркий сокол.
07.04.2021 16:32 Ответить
07.04.2021 16:32 Ответить
просто крыша у веб модели уже была занята ... )))))
07.04.2021 16:36 Ответить
07.04.2021 16:36 Ответить
начальник крышевал?
07.04.2021 19:47 Ответить
07.04.2021 19:47 Ответить
А.С.А.В
07.04.2021 16:44 Ответить
07.04.2021 16:44 Ответить
Model-view-controller
07.04.2021 16:45 Ответить
07.04.2021 16:45 Ответить
А сколько таких случаев по всей стране, когда молча платят? Тонны теневых коррупционных денег крутятся в этом бизнесе ежемесячно. А могли бы быть в гос. бюджете. Куча сайтов свободно работает годами, куча борделей есть в любом городе, куча объявлений висят на каждом столбе и тд
Но про легализацию даже и речи нет. Абсурд? Нет. Просто ментам и власти выгоден такой расклад и с такой "преступностью" они не спешат бороться. Только с теми кто "работает" в обход их "кассы".
07.04.2021 16:47 Ответить
07.04.2021 16:47 Ответить
А сколько случаев продажи детей на органы, тонны денег мимо бюджета. Надо легализировать.
07.04.2021 19:14 Ответить
07.04.2021 19:14 Ответить
А причём здесь это? Не утрируйте. Если речь идёт о продажи на органы живых детей, то это уже убийство или нанесение тяжких увечий человеку(помимо прочего). А если об органах скончавшегося человека, то использовать его органы не запрещается законом при соблюдении определённых условий.
07.04.2021 19:25 Ответить
07.04.2021 19:25 Ответить
Хорошо известно, что веб-модели живут здоровой и счастливой семейной жизнью и рожают много жизнеспособных детей.
07.04.2021 19:38 Ответить
07.04.2021 19:38 Ответить
скорей всего, что и живут. В наше время нет понятия "раз не девственница, значит не подходит в роли жены". Мужики сейчас всеядны и не брезгуют любой "пищей". Буквальны хороводы водят толпами. Так что, они пока студентки подзарабатывают, а потом и замуж без проблем выходят. Там же работают в основном или студентки ещё, или матери-одиночки от безденежья. В общем и те, и те не от благополучной жизни.
07.04.2021 19:58 Ответить
07.04.2021 19:58 Ответить
Толпами арабы и негры занимают место белых дегенератов.
07.04.2021 20:14 Ответить
07.04.2021 20:14 Ответить
Да, среди них тоже есть кто принимает участие в хороводах. Потому что точно такие же дегенераты как и белые. Но среди них, дегенератов на много меньше чем среди белых. Всё таки у них остались ещё понятия, что нельзя есть с помойки. Лучше искать "чистую" пищу, чем многократно поеденную.
07.04.2021 20:23 Ответить
07.04.2021 20:23 Ответить
Чем отличается непосредственное убийство от психо-социального разрушения, растянутого на десятилетия?
08.04.2021 03:10 Ответить
08.04.2021 03:10 Ответить
Наивный 25-летний юноша с погонами летехи не понял, что она обилечивается, как-минимум майором=)
07.04.2021 16:51 Ответить
07.04.2021 16:51 Ответить
600$ в месяц? Это всё из-за технической безграмотности. За половину этой суммы можно нанять админа, который настроит и покажет как пользоваться всякими VPN, так что у киберпилиции жопа рэпнет её искать (да никто и не будет заниматься такими мелочами).
Девушки, перед тем как транслировать свою письку онлайн, изучите техническую сторону вопроса.
07.04.2021 17:00 Ответить
07.04.2021 17:00 Ответить
они писькой ведь работают, а не головой, так шо изучать техническую сторону могут только вундеркинды
07.04.2021 17:45 Ответить
07.04.2021 17:45 Ответить
Я им и не предлагаю изучать основы сетей и порчих линухов. Для этого есть профильные специалисты, к которым и надо обращаться
07.04.2021 17:49 Ответить
07.04.2021 17:49 Ответить
"Нова" лягавка -Сутенери,бандюки,вбивці й шантажисти Добавити сміттю зарплату й видати зброю
07.04.2021 17:54 Ответить
07.04.2021 17:54 Ответить
Есть стратеги, которые наладили схему по 5000 у.е. зарабатывать с помощью судов, но суды немного как бы чтобы скрыть свой умысел уменьшают до 700 у.е., а то там статья больше
07.04.2021 19:43 Ответить
07.04.2021 19:43 Ответить
Судя по всему она платила еще кому то. Как говорится офисы не договорились с данью
07.04.2021 21:57 Ответить
07.04.2021 21:57 Ответить
Деньги женщина должна была каждый месяц переводить на банковские карты родных или знакомых полицейского. Силовика задержали после получения очередного "перевода".Источник: https://censor.net/ru/p3258271
Что-то не лепится. Мы видим кэш, а не банковскую карту. Сдается мне, что барышня пожаловалась на Департамент стратегических расследований в Департамент внутренней безопасности которому платила за крышу и те приняли нарушителя конвенции со всей ментовской ненавистью и беспредельно подброшенным налом.
08.04.2021 02:02 Ответить
08.04.2021 02:02 Ответить
Тоесть родные и знакомые стратегического мусора - соучастники, хотя его стратегическое начальство так не посчитает, возможно по причине того, что все это знало
08.04.2021 10:02 Ответить
08.04.2021 10:02 Ответить
Рекетир))
08.04.2021 03:05 Ответить
08.04.2021 03:05 Ответить
 
 