Поліцейський вимагав від одеської вебмоделі щомісячної "данини" $600. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Оперуповноважений Управління стратегічних розслідувань вимагав у жінки гроші за те, щоб не притягувати її до відповідальності за поширення порнографічної продукції. Тепер йому загрожує від 5 до 10 років із конфіскацією майна.
Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
"До протиправних дій причетний 25-річний колишній оперуповноважений Управління стратегічних розслідувань в Одеській області. Неправомірної вигоди він зажадав у жінки, яка працювала вебмоделлю, за непритягнення до відповідальності за виготовлення і поширення відповідної порнографічної продукції в мережі інтернет", - сказано в повідомлення.
Гроші жінка мала щомісяця переказувати на банківські картки рідних або знайомих поліцейського.
Силовика затримали після одержання чергового "переказу".
"Зараз колишнього поліцейського поміщено в ізолятор тимчасового утримання до обрання запобіжного заходу. Готується вручення йому підозри. У разі доведення провини затриманому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна", - додали в Департаменті.
хоча у нас це дуже важкий злочин торгувати своїм тілом, ну доки не під кришею кривоохоронів звісно.
а так почитаєш місцевих моралістів і монашок, то аж дивуєшся як вони дітей роблять )
Вот и вэб...
Что до мусорка, то ему самое место в петушиной.
А на фотках нал
Ничего личного, просто БИЗНЕС(
Но про легализацию даже и речи нет. Абсурд? Нет. Просто ментам и власти выгоден такой расклад и с такой "преступностью" они не спешат бороться. Только с теми кто "работает" в обход их "кассы".
Девушки, перед тем как транслировать свою письку онлайн, изучите техническую сторону вопроса.
Что-то не лепится. Мы видим кэш, а не банковскую карту. Сдается мне, что барышня пожаловалась на Департамент стратегических расследований в Департамент внутренней безопасности которому платила за крышу и те приняли нарушителя конвенции со всей ментовской ненавистью и беспредельно подброшенным налом.