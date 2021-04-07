УКР
Поліцейський вимагав від одеської вебмоделі щомісячної "данини" $600. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Оперуповноважений Управління стратегічних розслідувань вимагав у жінки гроші за те, щоб не притягувати її до відповідальності за поширення порнографічної продукції. Тепер йому загрожує від 5 до 10 років із конфіскацією майна.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"До протиправних дій причетний 25-річний колишній оперуповноважений Управління стратегічних розслідувань в Одеській області. Неправомірної вигоди він зажадав у жінки, яка працювала вебмоделлю, за непритягнення до відповідальності за виготовлення і поширення відповідної порнографічної продукції в мережі інтернет", - сказано в повідомлення.

Гроші жінка мала щомісяця переказувати на банківські картки рідних або знайомих поліцейського.

Силовика затримали після одержання чергового "переказу".

"Зараз колишнього поліцейського поміщено в ізолятор тимчасового утримання до обрання запобіжного заходу. Готується вручення йому підозри. У разі доведення провини затриманому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна", - додали в Департаменті.

Поліцейський вимагав від одеської вебмоделі щомісячної данини $600 01
Поліцейський вимагав від одеської вебмоделі щомісячної данини $600 02
Поліцейський вимагав від одеської вебмоделі щомісячної данини $600 03
Поліцейський вимагав від одеської вебмоделі щомісячної данини $600 04
Поліцейський вимагав від одеської вебмоделі щомісячної данини $600 05

здирство (284) Одеса (5601) Нацполіція (15438) порнографія (116)
+29
дистанційно дівчина працює
хоча у нас це дуже важкий злочин торгувати своїм тілом, ну доки не під кришею кривоохоронів звісно.
а так почитаєш місцевих моралістів і монашок, то аж дивуєшся як вони дітей роблять )
07.04.2021 16:10
+29
Нас обманули. Где фото веб-модели?
07.04.2021 16:12
+29
Мусора ганяются не за убийцами, ворами и насильниками, а за девками, которые показывают сиськи на камеру. И когда же этот епаный совковый треш закончится! Если легализировать порнографию, проституцию и легкие наркотики, то окажется что мусора вообще ничего не раскрывают.
07.04.2021 16:21
Теперь это называется "веб-модель"=)
07.04.2021 16:06
дистанційно дівчина працює
хоча у нас це дуже важкий злочин торгувати своїм тілом, ну доки не під кришею кривоохоронів звісно.
а так почитаєш місцевих моралістів і монашок, то аж дивуєшся як вони дітей роблять )
07.04.2021 16:10
А ведь мог, полицейский, взять ее в жены и вместе в видосиках участвовать, больше б денег заработали, глупый дурашка
07.04.2021 16:26
Ну в тебе і фантазія! Це б якійсь порно-хоррор вийшов...
07.04.2021 19:32
Зброя, щоб веб модель мотивувати?
07.04.2021 16:39
а что делать, если в настоящие модели не берут и в Эмираты сниматься нагишом не зовут?
Вот и вэб...
07.04.2021 16:33
Это может называться как угодно, главное это то, что это её тело и её право. как им распоряжаться. И никто не имеет права запрещать человеку распоряжаться своим телом. А моралисты пусть сидят молча.
Что до мусорка, то ему самое место в петушиной.
07.04.2021 17:28
ну если это участие в порно-индустрии, которая у нас не легализирована, а значит не обложена налогами, то ай-яй-яй, надо немножко получить люлей
07.04.2021 17:42
Как то я баловался с програмкой по расспознованию лиц году так в 17м. Зашел на сайт рунеток. Выбрал первую симпатичную деваху и чекнул ее. Пишу в чат, представился майором народной милиции днр. Сказал ей ее ФИО, горловскую прописку, как парня зовут и имена родителей, которых всех чекнул в одноклассниках. Через 5 минут аккаунт был удален Но поржал я тогда на славу с того выражения лица, и когда был отключен звук в чате и яростные звонки с телефона
07.04.2021 16:07
И сказал, что сейчас к тебе дорогая приедут сотрудники и рассплатишься на месте, ведь нечего тут писку пиндосам показывать в нашей молодой республике
07.04.2021 16:09
Не позвонил крышеватель с тем ФИО?
07.04.2021 16:37
красава, вот что значит человек изучил предмет!
08.04.2021 09:43
Борця за мораль пов'язали...
07.04.2021 16:08
Он ещё и стратегический борец
07.04.2021 16:37
а она взяла и стратегу не дала ! ха!
07.04.2021 17:10
видеошалаве плюс в карму за мусора...
07.04.2021 16:08
Да ,бабки эти скоты любят очень ....ЧИРИКом по рогам недоноску ...
07.04.2021 16:09
Правильно, зачем заниматься ОПГ, когда можно вэб-моделей доить? "Бизнесмены" в погонах БЛД
07.04.2021 16:10
Так перевод же?!
А на фотках нал
07.04.2021 16:12
Нас обманули. Где фото веб-модели?
07.04.2021 16:12
Так как он бывший мусор и красная зона ему не светит пойдет на черную и его будут там ***** в жопу от пяти ло десяти лет
07.04.2021 16:12
Нажаль світить...
07.04.2021 16:13
такие строгие наказания только за то что с марухи дань сбивал?
07.04.2021 16:14
шо ты мелешь ? какая зона ? какая жопа ? ****** ржу
07.04.2021 16:42
это он наслушался сказок про старые советские зоны и их воровские "законы" и "понятия".
07.04.2021 16:58
та он действительно думает шо его посадят ? ахаха! *** , откуда такие лезут вот скажи?
07.04.2021 17:07
до чего же интеллиге*тный комент, просто удиветельно при таком "нике"
07.04.2021 17:25
на красной зоне не опускают, я думаю и не опускали никогда. И почему ты думаешь что его посадят? Сейчас ценник объявят, посидит месяц на домашнем аресте пока бабло не соберет, расчитается и все, свободен
08.04.2021 09:47
крышевание проституциии как красиво обозвали, неправомерная выгода от веб-модели))))
07.04.2021 16:13
Мусора ганяются не за убийцами, ворами и насильниками, а за девками, которые показывают сиськи на камеру. И когда же этот епаный совковый треш закончится! Если легализировать порнографию, проституцию и легкие наркотики, то окажется что мусора вообще ничего не раскрывают.
07.04.2021 16:21
Как правило мусора и совершают большинство тяжких преступлений,поэтому и не раскрывают
07.04.2021 16:23
Вы правы абсолютно и вероятно под прикрытием долбаного начальства и крышей судов
07.04.2021 19:45
Тогда в мусарню никто не пойдет работать. Скажут в Форе на охране больше платят.
07.04.2021 16:24
Мусора мне лично больше вреда принесли чем кто либо на этой планете
07.04.2021 19:46
Тсссс! НА цензоре непринято такое писать ! Тут за такое могут забанить! Ибо честь мундира - святое !
08.04.2021 11:51
Честь и достоинство это свойства, которые являются производными от общественные явлений вспомните Пукача "Подчиненный запомнил его слова: "Да я собственное дерьмо буду есть, лишь бы генералом стать"". Это показательное признание
08.04.2021 14:51
они там все равно не народу служат - а идут бабло зарабатывать
08.04.2021 15:31
При совке вообще за обмен валюты срок давали. Нихрена себе преступление. Так и сейчас. Дикая страна.
08.04.2021 09:14
Модель нашла другую крышу мусорскую
07.04.2021 16:21
похарчевался и хватит.
07.04.2021 16:22
Вспомнился старый анекдот, когда ГАИшник спрашивает у барышни откуда у нее деньги на Лексус. Она ему отвечает что она мин....ица. Тот говорит: "Аааа, так ты со....ешь?" Она ему: "Нет, дорогой мой, со...ешь ты, а я мин...ица!"
07.04.2021 16:23
Что вообще за дурацкая статья ? Если совершеннолетняя пусть свою жопу показывает за деньги кому хочет ! А то целые отделы мусаров существуют чтоб ловить этих эксбиционисток! Да еще и взятки берут чтоб ослепнуть !
07.04.2021 16:23
100%
07.04.2021 16:38
так они год "следят", потом арестовывают и вместо денег в страну = куча "трудяг" намутила себе погоны новые(плати им больше теперь), вместо денег - хрен, да еще и "преступницу" содержать в тюрьме. ну очень "умно" так делать прям гении).
07.04.2021 17:27
И заметь те, мы им еще и платим из своих налогов.
07.04.2021 17:30
Государство удручено фактом, что дамы не платят налогов! ЗЕлям не хватает на авиарейсы! А легализлвать не хотят, все пойдет в кассу, а не в карман(!
Ничего личного, просто БИЗНЕС(
07.04.2021 17:31
Коли мусор захоче побачити злочинця, він повинев просто в дзеркало подивитись. Давно потрібна легалізація. Проти тільки мосора.
07.04.2021 16:29
Менты защищают шлюх от других ментов? Это что-то новое)))
07.04.2021 16:31
та ну ладно
07.04.2021 16:45
Зоркий сокол.
07.04.2021 16:32
просто крыша у веб модели уже была занята ... )))))
07.04.2021 16:36
начальник крышевал?
07.04.2021 19:47
А.С.А.В
07.04.2021 16:44
Model-view-controller
07.04.2021 16:45
А сколько таких случаев по всей стране, когда молча платят? Тонны теневых коррупционных денег крутятся в этом бизнесе ежемесячно. А могли бы быть в гос. бюджете. Куча сайтов свободно работает годами, куча борделей есть в любом городе, куча объявлений висят на каждом столбе и тд
Но про легализацию даже и речи нет. Абсурд? Нет. Просто ментам и власти выгоден такой расклад и с такой "преступностью" они не спешат бороться. Только с теми кто "работает" в обход их "кассы".
07.04.2021 16:47
А сколько случаев продажи детей на органы, тонны денег мимо бюджета. Надо легализировать.
07.04.2021 19:14
А причём здесь это? Не утрируйте. Если речь идёт о продажи на органы живых детей, то это уже убийство или нанесение тяжких увечий человеку(помимо прочего). А если об органах скончавшегося человека, то использовать его органы не запрещается законом при соблюдении определённых условий.
07.04.2021 19:25
Хорошо известно, что веб-модели живут здоровой и счастливой семейной жизнью и рожают много жизнеспособных детей.
07.04.2021 19:38
скорей всего, что и живут. В наше время нет понятия "раз не девственница, значит не подходит в роли жены". Мужики сейчас всеядны и не брезгуют любой "пищей". Буквальны хороводы водят толпами. Так что, они пока студентки подзарабатывают, а потом и замуж без проблем выходят. Там же работают в основном или студентки ещё, или матери-одиночки от безденежья. В общем и те, и те не от благополучной жизни.
07.04.2021 19:58
Толпами арабы и негры занимают место белых дегенератов.
07.04.2021 20:14
Да, среди них тоже есть кто принимает участие в хороводах. Потому что точно такие же дегенераты как и белые. Но среди них, дегенератов на много меньше чем среди белых. Всё таки у них остались ещё понятия, что нельзя есть с помойки. Лучше искать "чистую" пищу, чем многократно поеденную.
07.04.2021 20:23
Чем отличается непосредственное убийство от психо-социального разрушения, растянутого на десятилетия?
08.04.2021 03:10
Наивный 25-летний юноша с погонами летехи не понял, что она обилечивается, как-минимум майором=)
07.04.2021 16:51
600$ в месяц? Это всё из-за технической безграмотности. За половину этой суммы можно нанять админа, который настроит и покажет как пользоваться всякими VPN, так что у киберпилиции жопа рэпнет её искать (да никто и не будет заниматься такими мелочами).
Девушки, перед тем как транслировать свою письку онлайн, изучите техническую сторону вопроса.
07.04.2021 17:00
они писькой ведь работают, а не головой, так шо изучать техническую сторону могут только вундеркинды
07.04.2021 17:45
Я им и не предлагаю изучать основы сетей и порчих линухов. Для этого есть профильные специалисты, к которым и надо обращаться
07.04.2021 17:49
"Нова" лягавка -Сутенери,бандюки,вбивці й шантажисти Добавити сміттю зарплату й видати зброю
07.04.2021 17:54
Есть стратеги, которые наладили схему по 5000 у.е. зарабатывать с помощью судов, но суды немного как бы чтобы скрыть свой умысел уменьшают до 700 у.е., а то там статья больше
07.04.2021 19:43
Судя по всему она платила еще кому то. Как говорится офисы не договорились с данью
07.04.2021 21:57
Деньги женщина должна была каждый месяц переводить на банковские карты родных или знакомых полицейского. Силовика задержали после получения очередного "перевода".Источник: https://censor.net/ru/p3258271
Что-то не лепится. Мы видим кэш, а не банковскую карту. Сдается мне, что барышня пожаловалась на Департамент стратегических расследований в Департамент внутренней безопасности которому платила за крышу и те приняли нарушителя конвенции со всей ментовской ненавистью и беспредельно подброшенным налом.
08.04.2021 02:02
Тоесть родные и знакомые стратегического мусора - соучастники, хотя его стратегическое начальство так не посчитает, возможно по причине того, что все это знало
08.04.2021 10:02
Рекетир))
08.04.2021 03:05
 
 