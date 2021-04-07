Поліцейський вимагав від одеської вебмоделі щомісячної "данини" $600. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Оперуповноважений Управління стратегічних розслідувань вимагав у жінки гроші за те, щоб не притягувати її до відповідальності за поширення порнографічної продукції. Тепер йому загрожує від 5 до 10 років із конфіскацією майна.

Про це повідомляє Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"До протиправних дій причетний 25-річний колишній оперуповноважений Управління стратегічних розслідувань в Одеській області. Неправомірної вигоди він зажадав у жінки, яка працювала вебмоделлю, за непритягнення до відповідальності за виготовлення і поширення відповідної порнографічної продукції в мережі інтернет", - сказано в повідомлення.

Гроші жінка мала щомісяця переказувати на банківські картки рідних або знайомих поліцейського.

Силовика затримали після одержання чергового "переказу".

"Зараз колишнього поліцейського поміщено в ізолятор тимчасового утримання до обрання запобіжного заходу. Готується вручення йому підозри. У разі доведення провини затриманому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна", - додали в Департаменті.









