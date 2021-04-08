С погибшим в зоне ООС воином 58-й ОМПБр Владимиром Шпаком простились в Чернигове. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Чернигове сегодня простились с погибшим на Донбассе командиром противотанкового взвода 58-й отдельной мотопехотной бригады, старшим лейтенантом Владимиром Шпаком.

Отпевание погибшего состоялось в Екатерининской церкви, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Проститься с военнослужащим пришли несколько сотен человек – побратимы, родные и близкие погибшего, руководство области и города, представители общественности.

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Командующий войсками оперативного командования "Север", генерал-майор Валерий Залужный во время церемонии прощания отметил, что Шпак во время обстрела должен был находиться на командном пункте, но он был рядом с солдатами.

"Мы потеряли настоящего офицера", - сказал он.

Похоронили погибшего военнослужащего на "Аллее героев-участников ООС (АТО)" на городском кладбище "Яцево".

В Чернигове 8 апреля, согласно распоряжению городского головы Владислава Атрошенко, объявлено Днем траура. В знак скорби по погибшему приспущен Государственный флаг Украины с черной лентой на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций города. Также запрещается звучание развлекательной музыки на рынках, в других учреждениях и в общественном транспорте.

Шпак погиб в районе населенного пункта Невельское Донецкой области во время вражеского обстрела 6 апреля. В ВСУ пошел служить в 2018 году.



















































Фото: Служба по связям с общественностью оперативного командования "Север", УНИАН