Хомчак вакцинировался от COVID-19 в зоне ООС. ФОТО

В районе ООС Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак вакцинировался от COVID-19.

Об этом сообщил пресс-центр ОС, информирует Цензор.НЕТ.

"В ходе рабочей поездки в район проведения ООС Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак вместе с военнослужащими одной из бригад сделал прививку от COVID-19 в военном госпитале", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что таким образом Хомчак собственным примером подтвердил необходимость иммунизации - "единственного способа остановить пандемию и вернуться к привычной жизни".

По состоянию на 8 апреля, первую дозу вакцины Oxford/AstraZeneca (Covishield) получили 31 555 военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

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