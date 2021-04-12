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Наемники РФ с целью компроментации ВСУ провели дистанцинное минирование запрещенными минами ПОМ-2 гражданского сектора Зайцево, - ОТГ "Север". ФОТОрепортаж

Командование российско-оккупационных войск пытаясь скомпрометировать Вооруженные Силы Украины проводит дистанционное минирование гражданского сектора в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук оперативно-тактической группировки "Север".

Наемники РФ с целью компроментации ВСУ провели дистанцинное минирование запрещенными минами ПОМ-2 гражданского сектора Зайцево, - ОТГ Север 01

"Сегодня 12 апреля оккупанты коварно осуществили дистанционное минирование гражданского сектора населенного пункта Зайцево запрещенными Оттавской конвенцией противопехотными минами ПОМ-2 под видом действий украинских военных", - говорится в сообщении.

Наемники РФ с целью компроментации ВСУ провели дистанцинное минирование запрещенными минами ПОМ-2 гражданского сектора Зайцево, - ОТГ Север 02
Наемники РФ с целью компроментации ВСУ провели дистанцинное минирование запрещенными минами ПОМ-2 гражданского сектора Зайцево, - ОТГ Север 03

Особенность этих боеприпасов заключается в том, что их невозможно обезвредить без подрыва. Украина, согласно упомянутой Конвенции, к 2011 году под международным наблюдением уничтожила эти мины. А Россия, наоборот отказалась подписать и ратифицировать Оттавскую конвенцию - эти мины до сих пор находятся на вооружении ВС РФ, подчеркивают в ОТГ "Север".

Наемники РФ с целью компроментации ВСУ провели дистанцинное минирование запрещенными минами ПОМ-2 гражданского сектора Зайцево, - ОТГ Север 04

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Автор: 

минирование (1446) Донбасс (26957) наемники рф (2091) операция Объединенных сил (6766) Зайцево (39)


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Топ комментарии
+26
Немає підлішої країни, ніж па рашка.
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12.04.2021 20:21
+12
В московии нет людей , там варвари , дикари , горилле и конченое быдло . Аминь 🙏
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12.04.2021 20:27
+12
Немає з ким домоввлятись. Всі москалі однакові. Вони радше прагнуть бачити нас мертвими, аніж вільними.
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12.04.2021 21:10
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Немає підлішої країни, ніж па рашка.
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12.04.2021 20:21 Ответить
Морально-етичні формулювання не не надто змістовні, коли виголошені на адресу країни. А поза тим, щодо військових суперників. Надурити ворога - це військова чеснота. Якщо тільки не містить військового злочину.
Пан Рейган надав влучне визначення: Імперія зла. Тобто країна, що містить зло, об'єднує зло і несе зло. На мою думку ним і варто послуговуватися.
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12.04.2021 20:37 Ответить
Росєяни не послуговуються чеснотами. Вони абсолютно безчесні.
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12.04.2021 20:43 Ответить
Все ж москалі - різні. Там багато таких, кому "нема різниці". Не випадково Зеленський сподівається домовитись. А ще багато тих, хто послуговується етикою оточеної фортеці, на кшталт "навколо самі вороги". Безчесність до ворогів, це військова хитрість. Вона дає перевагу, тож зсередини це сприймається як чеснота. І більшість х них є апологетами Імперії. Яка або зростає, або вмирає. На їх погляд, все що веде до розширення імперії є чесним.
Тому зовні ми вважаємо все це проявами зла. На противагу нашому добру.
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12.04.2021 21:05 Ответить
Немає з ким домоввлятись. Всі москалі однакові. Вони радше прагнуть бачити нас мертвими, аніж вільними.
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12.04.2021 21:10 Ответить
Маєте право на таку думку. Так само і на помилку.)
Я не вважаю там усіх однаковими. Проте, з огляду на те, що я вважаю злом усю цю націю, як культурно-історичну спільність, яка несе зло світу, і зокрема нам, - я сам прагну бачити їх мертвими, а на їх волю мені байдуже. Тому що це питання виживання, а не етики. Зараз або ми, або вони. То хіба я безчесний?
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12.04.2021 21:23 Ответить
Мені не треба розбиратись в душевних поривах окремо взятого кацапа. Вони виступають проти нас монолітом. Я часом заздрю їхній згуртрваності, допоки не згадаю яким чином вона досягнута і на чому побудована.
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12.04.2021 21:35 Ответить
Не треба. Та на мою думку, помилкова кваліфікація погіршує усвідомлення.
І не заздріть, В нашому болоті більше спроможності, ніж у їхньому моноліті.
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12.04.2021 21:41 Ответить
Усвідомлення чого ?
Що не всі москалі - вороги ?
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12.04.2021 21:50 Ответить
Що вони різні. І розумні, зокрема. І не всі безчесні.
Але це не змінює цивілізаційного протистояння, на фронті якого ми опинились. Та вже й, напевно, не вперше. Тому я пропоную свідому дегуманізацію, а не морально-етичні оцінки.
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12.04.2021 22:07 Ответить
Ми вже 300 років на фронті.
І я вважаю, що для українців шкідливо шукати щось людське в кацапах
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12.04.2021 22:09 Ответить
Хіба що двох рабів?)
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12.04.2021 22:16 Ответить
компромеНтировать в заголовке - на чисто украинском русском...
квалификация
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12.04.2021 22:16 Ответить
Не варто заздрити цій «згуртованості» апріорі. Якщо знищити їхнє кубло владної верхівки, то вона розсиплеться як картковий будиночок. Про це писав Нассім Талеб в «Чорному лебеді», що авторитарні диктаторські режими лише ззовні виглядають сильними та монолітними, але насправді це ілюзія і вони не так далеко від кривавих бунтів і місива громадянської війни. Громадські демократичні суспільства ж виглядають м'якими, але в них немає одного місця по якому можна вдарити щоб легко підірвати. Але з іншого боку, й будувати їх теж важко і довго.
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12.04.2021 23:40 Ответить
Молодцы, все поуничтожали (запасы мин) теперь репу чешим, ходим побираемся, дайте оружие, возьмите в НАТО
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12.04.2021 20:23 Ответить
Не уничтожили, а продали! Не зря потрох в воздух столько складов военных высадил!
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12.04.2021 21:34 Ответить
путин под рязанью, аккурат в свой прошедший д.р, тоже складами изрядно посалютовал...
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12.04.2021 22:11 Ответить
склады в воздух высадил - тебя на бутылку насадил польза очевидная
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16.04.2021 11:53 Ответить
І написи "чіста укрАінскіє" - "США, ЗЕ, Україна, SS", "Слава нації - смерть ворогам (зі свастикою", ну щоб точно сумнівів не було - точно "каратєлі-фашисти"
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12.04.2021 20:26 Ответить
В московии нет людей , там варвари , дикари , горилле и конченое быдло . Аминь 🙏
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12.04.2021 20:27 Ответить
Якобы массовое убийство со стороны ВСУ и будет началом наступления ордло с ****** за спиной.
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12.04.2021 20:31 Ответить
сепары не заслужили права на жизнь, даже если они друг друга минируют. ВСУ на своей территории имеет право как освобождать свою территорию так и защищаться.
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12.04.2021 20:32 Ответить
***** же заказало "сребреницу", вот холуи заказ и стараются выполнить.
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12.04.2021 20:32 Ответить
...і готується масакра нахабно, давно й під камери стешиним та коцам

https://mobile.twitter.com/angelys667

https://mobile.twitter.com/angelys667 Сергей Дорожный https://mobile.twitter.com/angelys667 @angelys667 https://mobile.twitter.com/angelys667/status/1381352474485882883 16 ч

И к этим (ромам) гебня нашла подход. Шото до Майдана они так не беспределили,а сейчас как с цепи сорвались? Вангую шо с их баронами поработали. А шоб их сильно не прессовали - подтянулась свнсобака с лаптестана, Славик Лихачев, для их защиты. Присматривал я за ним. И шо интересно - до этого Славик был борцом с украинским антисемитизмом. А так как франшизу укр антисемитизма передали другой консерве - Долинскому, то Славик сменил специализацию и стал борцом за права цыган. Евреи-цыгане, где-то рядом... Консерва гебешная, которая рисует - Укр страна 404

На дамбасе гебня тоже собрала всю люмпеноту и криминал - мы придем и дадим вам ограбить укропов и биндер. Мну доставляет как некоторые рассказывают про тупую гебню - да они делают нас в одни ворота, задействовав все рычаги, от цыган до советников с Кавказа. ...Вменяемую инфополитику заменили гебешные нарративы. Напомнить кто со Сцянко рассказывал про мову ворожнечи, раскол в обществе и громадянськый конфликт. Да, ТП, которая должна была это рубить на корню. От и маэмо
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12.04.2021 20:44 Ответить
Зелені всюди демострують свій непрофесіоналізм. Зокрема в інформаційному протистоянні зі справжнім ворогом. То вони на Пороха ще здатні гавкать. Але вже українського суспільства побоюються. Проти Кадирова ж колінки трусяться. А путіну взагалі у очко постійно намагаються зазирнути.
А от їх професійні "вміння" проти реальної пропаганди виявляються таким саме пшиком як і управлінські здібності.
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12.04.2021 21:38 Ответить
професіоналізм у них є, і він специфічного штибу: ламають у нас усе, до чого дотягнуться
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12.04.2021 21:56 Ответить
Сподіваюсь, що й тут облажаються.
Занадто вже зжилися з роллю тупих зелених вилупків.)
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12.04.2021 21:59 Ответить
Як то кажуть, нашим військовим не дозволили розвідку, контррозвідку, бпла..
Бюддет оборонний не скорегували. РНБО не зібралось...
Отак вони захищають державу. Фуйло може зайти. А наша влала мовчить, ніьи погоджуючись, що звільнення окупованих рашкою територій, це прояв агресії України. ЯК ?????
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12.04.2021 20:33 Ответить
Казанский предупреждал! Не зря журнашлюхи туда попёрлись...
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12.04.2021 20:43 Ответить
А визитки Яроша из них часом не выпадали? Нет? Непорядок...
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12.04.2021 21:05 Ответить
То же самое надо сделать с нашей стороны, в тех секторах где свободно---но разрешёнными минами. И тогда вся линия будет минирована. Тем более после того как первыми сделали не мы. Как в ответ.
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12.04.2021 21:10 Ответить
Это для Украины эти мины запрещённые а для кацапов нет при чём запрет на мины Украина подписала сама , то кто дебил при этом ?Сепар помки и пфмки по флангам раскидал и спать пошёл спокойно, а укроп сидит и ждёт с какой стороны ему дрг гранату в окоп закинет.Выйдите из этой йо...ной конвенции, она никому даром не нужна , страна прип...дышей.
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12.04.2021 21:54 Ответить
Цензор, ком-про-ме-та-ци-я
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12.04.2021 22:15 Ответить
 
 