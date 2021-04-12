Наемники РФ с целью компроментации ВСУ провели дистанцинное минирование запрещенными минами ПОМ-2 гражданского сектора Зайцево, - ОТГ "Север". ФОТОрепортаж
Командование российско-оккупационных войск пытаясь скомпрометировать Вооруженные Силы Украины проводит дистанционное минирование гражданского сектора в районе проведения операции Объединенных сил.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук оперативно-тактической группировки "Север".
"Сегодня 12 апреля оккупанты коварно осуществили дистанционное минирование гражданского сектора населенного пункта Зайцево запрещенными Оттавской конвенцией противопехотными минами ПОМ-2 под видом действий украинских военных", - говорится в сообщении.
Особенность этих боеприпасов заключается в том, что их невозможно обезвредить без подрыва. Украина, согласно упомянутой Конвенции, к 2011 году под международным наблюдением уничтожила эти мины. А Россия, наоборот отказалась подписать и ратифицировать Оттавскую конвенцию - эти мины до сих пор находятся на вооружении ВС РФ, подчеркивают в ОТГ "Север".
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
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Пан Рейган надав влучне визначення: Імперія зла. Тобто країна, що містить зло, об'єднує зло і несе зло. На мою думку ним і варто послуговуватися.
Тому зовні ми вважаємо все це проявами зла. На противагу нашому добру.
Я не вважаю там усіх однаковими. Проте, з огляду на те, що я вважаю злом усю цю націю, як культурно-історичну спільність, яка несе зло світу, і зокрема нам, - я сам прагну бачити їх мертвими, а на їх волю мені байдуже. Тому що це питання виживання, а не етики. Зараз або ми, або вони. То хіба я безчесний?
І не заздріть, В нашому болоті більше спроможності, ніж у їхньому моноліті.
Що не всі москалі - вороги ?
Але це не змінює цивілізаційного протистояння, на фронті якого ми опинились. Та вже й, напевно, не вперше. Тому я пропоную свідому дегуманізацію, а не морально-етичні оцінки.
І я вважаю, що для українців шкідливо шукати щось людське в кацапах
квалификация
https://mobile.twitter.com/angelys667
https://mobile.twitter.com/angelys667 Сергей Дорожный https://mobile.twitter.com/angelys667 @angelys667 https://mobile.twitter.com/angelys667/status/1381352474485882883 16 ч
И к этим (ромам) гебня нашла подход. Шото до Майдана они так не беспределили,а сейчас как с цепи сорвались? Вангую шо с их баронами поработали. А шоб их сильно не прессовали - подтянулась свнсобака с лаптестана, Славик Лихачев, для их защиты. Присматривал я за ним. И шо интересно - до этого Славик был борцом с украинским антисемитизмом. А так как франшизу укр антисемитизма передали другой консерве - Долинскому, то Славик сменил специализацию и стал борцом за права цыган. Евреи-цыгане, где-то рядом... Консерва гебешная, которая рисует - Укр страна 404
На дамбасе гебня тоже собрала всю люмпеноту и криминал - мы придем и дадим вам ограбить укропов и биндер. Мну доставляет как некоторые рассказывают про тупую гебню - да они делают нас в одни ворота, задействовав все рычаги, от цыган до советников с Кавказа. ...Вменяемую инфополитику заменили гебешные нарративы. Напомнить кто со Сцянко рассказывал про мову ворожнечи, раскол в обществе и громадянськый конфликт. Да, ТП, которая должна была это рубить на корню. От и маэмо
А от їх професійні "вміння" проти реальної пропаганди виявляються таким саме пшиком як і управлінські здібності.
Занадто вже зжилися з роллю тупих зелених вилупків.)
Бюддет оборонний не скорегували. РНБО не зібралось...
Отак вони захищають державу. Фуйло може зайти. А наша влала мовчить, ніьи погоджуючись, що звільнення окупованих рашкою територій, це прояв агресії України. ЯК ?????