Наемники РФ с целью компроментации ВСУ провели дистанцинное минирование запрещенными минами ПОМ-2 гражданского сектора Зайцево, - ОТГ "Север". ФОТОрепортаж

Командование российско-оккупационных войск пытаясь скомпрометировать Вооруженные Силы Украины проводит дистанционное минирование гражданского сектора в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук оперативно-тактической группировки "Север".

"Сегодня 12 апреля оккупанты коварно осуществили дистанционное минирование гражданского сектора населенного пункта Зайцево запрещенными Оттавской конвенцией противопехотными минами ПОМ-2 под видом действий украинских военных", - говорится в сообщении.





Особенность этих боеприпасов заключается в том, что их невозможно обезвредить без подрыва. Украина, согласно упомянутой Конвенции, к 2011 году под международным наблюдением уничтожила эти мины. А Россия, наоборот отказалась подписать и ратифицировать Оттавскую конвенцию - эти мины до сих пор находятся на вооружении ВС РФ, подчеркивают в ОТГ "Север".

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.