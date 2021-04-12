Найманці РФ з метою компрометації ЗСУ провели дистанційне мінування забороненими мінами ПОМ-2 цивільного сектора Зайцевого, - ОТУ "Північ". ФОТОрепортаж

Командування російсько-окупаційних військ намагаючись скомпрометувати Збройні Сили України проводить дистанційне мінування цивільного сектора в районі проведення операції Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку в Фейсбук оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Сьогодні 12 квітня окупанти підступно здійснили дистанційне мінування цивільного сектора населеного пункту Зайцеве забороненими Оттавською конвенцією протипіхотними мінами ПОМ-2 під виглядом дій українських військових", - сказано в повідомленні.





Особливість цих боєприпасів полягає в тому, що їх неможливо знешкодити без підриву. Україна, відповідно до згаданої Конвенції, до 2011 року під міжнародним наглядом знищила ці міни. А Росія, навпаки відмовилася підписати і ратифікувати Оттавську конвенцію - ці міни досі перебувають на озброєнні ЗС РФ, підкреслюють в ОТУ "Північ".

Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.