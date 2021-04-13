В Никополе убили известного волонтера Анжелу Мончинскую, - СМИ. ФОТО

В понедельник, 12 апреля, в городе Никополь Днепропетровской напали на волонтера Анжелу Мончинскую. От полученных травм женщина умерла.

От полученных многочисленных травм потерпевшая скончалась в больнице не приходя в сознание. По подозрению в совершении преступления правоохранители задержали 25-летнего жителя Никопольского района, сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.

"12 апреля в 5:40 в дежурную часть Никопольского районного управления полиции поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи о том, что в травматологическое отделение с телесными повреждениями из здания по ул. Электрометаллургов доставлена ​​женщина, которая от полученных травм скончалась. Проведенными оперативными мероприятиями полицейские установили и задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, подозреваемого в убийстве злоумышленника. Следственным по согласованию с прокуратурой мужчине сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления предусмотренного ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство)", - говорится в сообщении.

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По данным издания "Никопольская правда", убитая - волонтер Анжела Мончинская.

"Анжела Мончинская сделала очень много для украинской армии. С самого начала войны вместе с другими волонтерами она ездила на фронт, возила нашим ребятам продукты и различные необходимые вещи. Ее очень хорошо знали и уважали в ветеранской среде. Анжела награждена медалью "За верность украинскому народу", - пишет издание.







