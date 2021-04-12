Похищение и пытки волонтера: Экс-нацгвардеец предстанет перед судом
ГБР завершило досудебное расследование в отношении экс-командира одного из отделений батальона специального назначения Национальной гвардии Украины. В суд направлен обвинительный акт.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Установлено, что 28-летний военнослужащий осенью 2014 года, исполняя незаконный приказ, по предварительному сговору в группе из шести сослуживцев, угрожая огнестрельным оружием, похитил гражданина в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области. В то время этот человек в качестве волонтера помогал с ведением документации в отделе кадров воинской части.
Сначала связанного клейкой лентой мужчину перевезли в Днепропетровскую область, и в течение месяца удерживали в холодном и влажном помещении туалетной комнаты неработающего детского оздоровительного лагеря, ограничивая в пище и воде. Затем пострадавшего перевезли в заброшенный охотничьий дом в с. Евгеновка Великоновоселковского района Донецкой области, где продолжали незаконно удерживать еще 2 месяца, до середины декабря 2014 года.
По данным следствия, мужчины пытали, били, угрожали и запугивали расправой над ним, его родными и знакомыми. Таким образом, его заставляли признаться в якобы причастности к утечке в интернет персональных данных военнослужащих батальона Нацгвардии.
7 апреля 2021 экс-командиру отделения батальона специального назначения Нацгвардии сообщено о подозрении:
- в похищении человека по предварительному сговору группой лиц, которое сопровождалось причинением физических страданий, с применением оружия, осуществляемое в течение длительного времени (ч. 2 ст. 146 УК Украины);
- в пытках с целью принуждения совершить действия, наказание, запугивание, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК Украины).
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Дело в отношении командира группы военнослужащих Национальной гвардии Украины, по чьему приказу происходили указанные события, в настоящее время рассматривается в суде.
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Позже волонтер доложил командованию военной части, которое считалось настоящим командованием батальона "Донбасс", что из этого фонда Семен Семенченко украл несколько миллионов гривен. Также он заявил, что бойцы батальона по приказу Семенченко занимались мародерством и похитили несколько десятков машин из зоны АТО. Уже 14 сентября волонтер был похищен.
"и исполнял обязанности завхоза" - неправда. Я ніколи не мав ніякого стосунку до грошей чи до натуральної допомоги батальйону, не був зам.по тилу.
"В сентябре 2014 года (после "Иловайского котла") он потребовал проведения аудита благотворительного фонда батальона." - правда. Це сталось через купу відмов у фін.допомозі, яку отримали бійці батальйону від благодійного фонду батальйону. Бійці, які виходили з під Іловайська, просили декілька сотень гривень щоб доїхати додому і отримували відмови!!
"Позже волонтер доложил командованию военной части, которое считалось настоящим командованием батальона "Донбасс", что из этого фонда Семен Семенченко украл несколько миллионов гривен." - неправда. Я цього не робив. Пізніше, у показах потерпілого я неодноразово вказував, що вважаю ці гроші розікраденими, але це було після звільнення і не командуванню в/ч, яке не мало ніякого стосунку до грошових оборудок Семенченка.
"Также он заявил, что бойцы батальона по приказу Семенченко занимались мародерством и похитили несколько десятков машин из зоны АТО." - неправда. Цього ніколи не говорив, ні до викрадення, ні після звільнення. Не маю таких фактів і "під протокол" не висловлював таких підозр.
"Уже 14 сентября волонтер был похищен." - правда. Після декількох вимог аудиту, висловлених протягом 8-12 вересня 2014 р., 13-го вересня особиста охорона Семенченка приїздила у в/ч "поговорити" зі мною. Були спроби тиску і підкупу - з метою відмови від вимог. Наступного дня вони ж мене викрали. А Семенченко почав розповідати, що я зрадник, злив базу батальйону росіянам і втік у "ДНР". І робив це протягом наступних декількох місяців аж до мого звільнення. Після цього він закрив рот і декілька років навіть не визнавав, що пам'ятає про мене, мовляв "у бітільйоні було бігіто бійців".
На цей момент усі рядові виконавці отримали судові вироки. Боєць, про якого іде мова у статті, йде до суду. Організатор злочину і їхній безпосередній командир (Хаммер) - вже у суді. Надіюсь, замовника теж там побачу.