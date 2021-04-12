Похищение и пытки волонтера: Экс-нацгвардеец предстанет перед судом

ГБР завершило досудебное расследование в отношении экс-командира одного из отделений батальона специального назначения Национальной гвардии Украины. В суд направлен обвинительный акт.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Установлено, что 28-летний военнослужащий осенью 2014 года, исполняя незаконный приказ, по предварительному сговору в группе из шести сослуживцев, угрожая огнестрельным оружием, похитил гражданина в селе Новые Петровцы Вышгородского района Киевской области. В то время этот человек в качестве волонтера помогал с ведением документации в отделе кадров воинской части.

Сначала связанного клейкой лентой мужчину перевезли в Днепропетровскую область, и в течение месяца удерживали в холодном и влажном помещении туалетной комнаты неработающего детского оздоровительного лагеря, ограничивая в пище и воде. Затем пострадавшего перевезли в заброшенный охотничьий дом в с. Евгеновка Великоновоселковского района Донецкой области, где продолжали незаконно удерживать еще 2 месяца, до середины декабря 2014 года.

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По данным следствия, мужчины пытали, били, угрожали и запугивали расправой над ним, его родными и знакомыми. Таким образом, его заставляли признаться в якобы причастности к утечке в интернет персональных данных военнослужащих батальона Нацгвардии.

7 апреля 2021 экс-командиру отделения батальона специального назначения Нацгвардии сообщено о подозрении:

- в похищении человека по предварительному сговору группой лиц, которое сопровождалось причинением физических страданий, с применением оружия, осуществляемое в течение длительного времени (ч. 2 ст. 146 УК Украины);

- в пытках с целью принуждения совершить действия, наказание, запугивание, совершенные по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК Украины).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Дело в отношении командира группы военнослужащих Национальной гвардии Украины, по чьему приказу происходили указанные события, в настоящее время рассматривается в суде.

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