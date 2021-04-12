Викрадення та катування волонтера: Екснацгвардієць постане перед судом

ДБР завершило досудове розслідування щодо екскомандира одного з відділень батальйону спеціального призначення Національної гвардії України. До суду направлено обвинувальний акт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що 28-річний військовослужбовець восени 2014 року, на виконання незаконного наказу, за попередньою змовою у групі з шістьох товаришів по службі, погрожуючи вогнепальної зброєю, викрав громадянина у селі Нові Петрівці Вишгородського району на Київщині. На той час цей чоловік у якості волонтера допомагав з веденням документації у відділі кадрів військової частини.

Спочатку зв’язаного клейкою стрічкою чоловіка перевезли до Дніпропетровської області, та протягом місяця утримували у холодному та вологому приміщенні туалетної кімнати непрацюючого дитячого оздоровчого табору, обмежуючи в їжі та воді. Потім потерпілого перевезли до залишеного мисливського будинку в с. Євгенівка Великоновосілківського району Донецької області, де продовжували незаконно утримувати ще 2 місяці, до середини грудня 2014 року.

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За даними слідства, чоловіка катували, били, погрожували та залякували розправою над ним, його рідними та знайомими. Таким чином, його примушували зізнатись у начебто причетності до витоку у мережу Інтернет персональних даних військовослужбовців батальйону Нацгвардії.

7 квітня 2021 року колишньому командиру відділення батальйону спеціального призначення Нацгвардії повідомлено про підозру:

• у викраденні людини за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань, із застосуванням зброї, здійснюване протягом тривалого часу (ч. 2 ст. 146 КК України);

• у катуванні з метою примусу вчинити дії, покарання, залякування, вчиненні за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Справа щодо командира групи військовослужбовців Національної гвардії України, за чиїм наказом відбувались зазначені події, на даний час розглядається в суді.