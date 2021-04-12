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Викрадення та катування волонтера: Екснацгвардієць постане перед судом

Викрадення та катування волонтера: Екснацгвардієць постане перед судом

ДБР завершило досудове розслідування щодо екскомандира одного з відділень батальйону спеціального призначення Національної гвардії України. До суду направлено обвинувальний акт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Встановлено, що 28-річний військовослужбовець восени 2014 року, на виконання незаконного наказу, за попередньою змовою у групі з шістьох товаришів по службі, погрожуючи вогнепальної зброєю, викрав громадянина у селі Нові Петрівці Вишгородського району на Київщині. На той час цей чоловік у якості волонтера допомагав з веденням документації у відділі кадрів військової частини.

Спочатку зв’язаного клейкою стрічкою чоловіка перевезли до Дніпропетровської області, та протягом місяця утримували у холодному та вологому приміщенні туалетної кімнати непрацюючого дитячого оздоровчого табору, обмежуючи в їжі та воді. Потім потерпілого перевезли до залишеного мисливського будинку в с. Євгенівка Великоновосілківського району Донецької області, де продовжували незаконно утримувати ще 2 місяці, до середини грудня 2014 року.

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За даними слідства, чоловіка катували, били, погрожували та залякували розправою над ним, його рідними та знайомими. Таким чином, його примушували зізнатись у начебто причетності до витоку у мережу Інтернет персональних даних військовослужбовців батальйону Нацгвардії.

7 квітня 2021 року колишньому командиру відділення батальйону спеціального призначення Нацгвардії повідомлено про підозру:
• у викраденні людини за попередньою змовою групою осіб, що супроводжувалося заподіянням фізичних страждань, із застосуванням зброї, здійснюване протягом тривалого часу (ч. 2 ст. 146 КК України);
• у катуванні з метою примусу вчинити дії, покарання, залякування, вчиненні за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 КК України).

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Справа щодо командира групи військовослужбовців Національної гвардії України, за чиїм наказом відбувались зазначені події, на даний час розглядається в суді.

Автор: 

викрадення (821) катування (608) волонтери (1339) Національна гвардія (1564) ДБР (3547)


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Топ коментарі
+7
Что-то очень напоминает преследование добробатовцев и отбеливание сепаров... О каком батальйоне идет речь? Пока сплошной мутняк...
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12.04.2021 16:22
+2
Я так розумію, мова йде про Олександра Калашнікова, якого викрали і про групу бійців Семенченка за наказом якого, відбувались катування.
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12.04.2021 16:56
+2
Батальйн "Донбас", про Семенченка і його халуїв, про викраденого Калашнікова.
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12.04.2021 17:50
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А будет привлечение к ответственности издавшего незаконный приказ и сослуживцев (соучастников)?
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12.04.2021 15:56 Відповісти
Сначала пустили к документации отдела кадров, потом за вуха за это оттаскали. Это о какой стране?
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12.04.2021 16:05 Відповісти
дыма без огня, как говорится....
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12.04.2021 16:07 Відповісти
Ето какая-то очень мутная история, причиной которой несомненно является немалое бабло.
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12.04.2021 16:07 Відповісти
Что-то очень напоминает преследование добробатовцев и отбеливание сепаров... О каком батальйоне идет речь? Пока сплошной мутняк...
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12.04.2021 16:22 Відповісти
Батальйн "Донбас", про Семенченка і його халуїв, про викраденого Калашнікова.
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12.04.2021 17:50 Відповісти
Інформація від фсб(у) чи напряму із "расєя-24"?
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13.04.2021 08:36 Відповісти
Я так розумію, мова йде про Олександра Калашнікова, якого викрали і про групу бійців Семенченка за наказом якого, відбувались катування.
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12.04.2021 16:56 Відповісти
Пострадавший волонтер военной части 3027 Национальной гвардии, на базе которой сформирован батальон "Донбасс", заведовал кадровым учетом и исполнял обязанности завхоза. В сентябре 2014 года (после "Иловайского котла") он потребовал проведения аудита благотворительного фонда батальона.
Позже волонтер доложил командованию военной части, которое считалось настоящим командованием батальона "Донбасс", что из этого фонда Семен Семенченко украл несколько миллионов гривен. Также он заявил, что бойцы батальона по приказу Семенченко занимались мародерством и похитили несколько десятков машин из зоны АТО. Уже 14 сентября волонтер был похищен.
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12.04.2021 21:58 Відповісти
"Пострадавший волонтер военной части 3027 Национальной гвардии заведовал кадровым учетом" - правда. до серпня 2014 я був оформленим бійцем батальйону і дійсно займався кадровими справами, на початку вересня оформлювався у кадровий підрозділ в/ч 3027. Тобто період "волонтерської" участі - короткий і по суті невірний.

"и исполнял обязанности завхоза" - неправда. Я ніколи не мав ніякого стосунку до грошей чи до натуральної допомоги батальйону, не був зам.по тилу.

"В сентябре 2014 года (после "Иловайского котла") он потребовал проведения аудита благотворительного фонда батальона." - правда. Це сталось через купу відмов у фін.допомозі, яку отримали бійці батальйону від благодійного фонду батальйону. Бійці, які виходили з під Іловайська, просили декілька сотень гривень щоб доїхати додому і отримували відмови!!

"Позже волонтер доложил командованию военной части, которое считалось настоящим командованием батальона "Донбасс", что из этого фонда Семен Семенченко украл несколько миллионов гривен." - неправда. Я цього не робив. Пізніше, у показах потерпілого я неодноразово вказував, що вважаю ці гроші розікраденими, але це було після звільнення і не командуванню в/ч, яке не мало ніякого стосунку до грошових оборудок Семенченка.


"Также он заявил, что бойцы батальона по приказу Семенченко занимались мародерством и похитили несколько десятков машин из зоны АТО." - неправда. Цього ніколи не говорив, ні до викрадення, ні після звільнення. Не маю таких фактів і "під протокол" не висловлював таких підозр.


"Уже 14 сентября волонтер был похищен." - правда. Після декількох вимог аудиту, висловлених протягом 8-12 вересня 2014 р., 13-го вересня особиста охорона Семенченка приїздила у в/ч "поговорити" зі мною. Були спроби тиску і підкупу - з метою відмови від вимог. Наступного дня вони ж мене викрали. А Семенченко почав розповідати, що я зрадник, злив базу батальйону росіянам і втік у "ДНР". І робив це протягом наступних декількох місяців аж до мого звільнення. Після цього він закрив рот і декілька років навіть не визнавав, що пам'ятає про мене, мовляв "у бітільйоні було бігіто бійців".

На цей момент усі рядові виконавці отримали судові вироки. Боєць, про якого іде мова у статті, йде до суду. Організатор злочину і їхній безпосередній командир (Хаммер) - вже у суді. Надіюсь, замовника теж там побачу.
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13.04.2021 07:40 Відповісти
 
 