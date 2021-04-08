Від початку російської агресії втрати Нацгвардії становлять 230 осіб

Від початку агресії російсько-окупаційних військ на сході України в 2014 році втрати Національної гвардії становлять 230 осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НГУ.

"Національна гвардія втратила загиблими 230 воїнів, 914 нацгвардійців зазнали поранення, а 13 вважаються зниклими без вісти", - повідомили в Нацгвардії.

Уточнюється, що імена та прізвища загиблих навічно зараховані до списків військових частин, в яких вони проходили службу, і занесені в Книгу пам'яті МВС України і висічені на пам'ятних плитах на Солом'янській площі в столиці.

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" За всі роки війни на їхню честь названо 65 вулиць та провулків, відкрито 207 меморіальних дощок, 46 воїнів отримали звання "Почесного громадянина", вісім загальноосвітніх шкіл, відкрито – дев’ять Алей пам’яті та три сквери, 35 меморіалів та 18 стел. 45 обелісків, бюстів, стінописів та пам’ятників по всій Україні нагадують народу про боротьбу героїв за нашу свободу", - зазначили в Нацгвардії.

Раніше в НГУ повідомили, що цьогоріч статус учасника бойових дій присвоєно 1067 нацгвардійцям, загалом з 2014 року в Нацгвардії такий статус отримали понад 40 тис. військових.