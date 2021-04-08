С начала российской агрессии потери Нацгвардии составили 230 человек

С начала агрессии российско-оккупационных войск на востоке Украины в 2014 году потери НАциональной гвардии составили 230 человек.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс службу НГУ.

"Национальная гвардия потеряла погибшими 230 воинов, 914 нацгвардийцев получили ранения, а 13 числятся пропавшими без вести", - сообщили в Нацгвардии.

Уточняется, что имени и фамилии погибших навечно зачислены в списки воинских частей, в которых они проходили службу, и занесено в Книгу памяти МВД Украины и высечены на памятных плитах на Соломенской площади в столице.

"За все годы войны в их честь назван 65 улиц и переулков, открыто 207 мемориальных досок, 46 воинов получили звание "Почетного гражданина", восемь общеобразовательных школ, открыто - девять Алей памяти и три сквера, 35 мемориалов и 18 стел. 45 обелисков, бюстов, стенописей и памятников по всей Украине напоминают народу о борьбе героев за нашу свободу", - отметили в Нацгвардии.

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Ранее в НГУ сообщили, что в этом году статус участника боевых действий присвоено 1067 нацгвардейцам, в общем с 2014 года в Нацгвардии такой статус получили более 40 тыс. военных.