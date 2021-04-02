25-летний мужчина умер при задержании в Староконстантинове: остановилось сердце

Мужчина получил на почте пакет и нес его домой. Когда полицейские остановили его, чтобы установить личность и проверить пакет, он бросил посылку и начал бежать. А стоило стражам порядка задержать его - начал жаловаться на плохое самочувствие.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ.

"В то время как работники полиции пытались оказать первую медицинскую помощь, прохожие вызвали скорую помощь, однако мужчина скончался еще до приезда медиков. По предварительной информации, смерть мужчины наступила в результате остановки сердца", - сказано в сообщении.

Посылку отправили на экспертизу. А против полицейских начали производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины - (превышение полномочий работником правоохранительного органа).

Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

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