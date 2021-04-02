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25-летний мужчина умер при задержании в Староконстантинове: остановилось сердце

25-летний мужчина умер при задержании в Староконстантинове: остановилось сердце

Мужчина получил на почте пакет и нес его домой. Когда полицейские остановили его, чтобы установить личность и проверить пакет, он бросил посылку и начал бежать. А стоило стражам порядка задержать его - начал жаловаться на плохое самочувствие.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ.

"В то время как работники полиции пытались оказать первую медицинскую помощь, прохожие вызвали скорую помощь, однако мужчина скончался еще до приезда медиков. По предварительной информации, смерть мужчины наступила в результате остановки сердца", - сказано в сообщении.

Посылку отправили на экспертизу. А против полицейских начали производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины - (превышение полномочий работником правоохранительного органа).

Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

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Автор: 

задержание (6679) Нацполиция (16498) произвол (37) смерть (9232) Хмельнитчина (896) ГБР (3005)


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Топ комментарии
+17
О как! Даже оказывали первую помощь! Кто нить верит в эту версию? А с какого перепугу они решили его обыскивать? Вангую. Сейчас авакоаские заняты формированием содержимого посылки нужными компонентами...
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02.04.2021 18:14
+10
25-летний мужчина умер при задержании в Старконстантинове: остановилось сердце - Цензор.НЕТ 7864
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02.04.2021 18:00
+7
А в чем виноваты полицейские? Какие полномочия они превысили? Они же не виноваты что мужик нес нечто противозаконное в посылке и начал бежать не смотря на плохое здоровье.
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02.04.2021 18:10
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что в посылке было нам покажит Цензор завтра во второй серии
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02.04.2021 17:59 Ответить
25-летний мужчина умер при задержании в Старконстантинове: остановилось сердце - Цензор.НЕТ 7864
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02.04.2021 18:00 Ответить
молчу...
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02.04.2021 18:01 Ответить
наркотики - зло
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02.04.2021 18:03 Ответить
У нас мєнти всі на трасі стоять. Калимлять перед паскою.
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02.04.2021 18:10 Ответить
страна ментов
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02.04.2021 21:34 Ответить
А в чем виноваты полицейские? Какие полномочия они превысили? Они же не виноваты что мужик нес нечто противозаконное в посылке и начал бежать не смотря на плохое здоровье.
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02.04.2021 18:10 Ответить
цензор як завжди не договорює.
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02.04.2021 18:28 Ответить
Да они наверное его просто отп#здели, вот и виноваты, ну разве не понятно?
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02.04.2021 18:46 Ответить
Копы не уполномочены останавливать без причинно ! Только за совершение правонарушения или преступления (+ если есть ориентировка на данного человека или имеющего максимальную схожесть с ним)
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02.04.2021 18:59 Ответить
Кто вам такое сказал? Документы они имеют право проверить у любого!!! человека, которого посчитают подозрительным.....Сначала пишут, потом думают.
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02.04.2021 19:20 Ответить
На каком основании ?
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02.04.2021 20:17 Ответить
шо за наивность ? - на основании сведений полученных оперативным путём . отработка согласно какого ни будь месячника по борьбе с чем ни будь \ практически каждый месяц\ повёл себя подозрительно - нервничал при приближении полиции и пытался скрыться и куча много разного не считая теперешнего масочного . или по вашему поговорка . что мент может до столба достебаться взялась просто так
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02.04.2021 21:11 Ответить
- "на основании сведений полученных оперативным путём" - само по себе не дает оснований для "остановки граждан".

- "отработка согласно какого ни будь месячника по борьбе с чем ни будь" - не предусмотрена даже внутренними документами МВД (они незаконны ДАЖЕ ПО СИСТЕМЕ МВД)! ну и разумеется - они тоже не дают права для "остановки граждан".

- "повёл себя подозрительно - нервничал при приближении полиции и пытался скрыться" - это им показалось... и тоже не дает оснований для "остановки граждан".


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02.04.2021 21:17 Ответить
Не порите чушь она уже кричит. Если узнали что при себе носит пистолет. автомат. гранаты то водят вокруг хороводы и не подходят потому .что кто то на цензоре решил что это не основание . Про остальное даже писать не охота . Вы юрист после частного ВУЗа ?
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02.04.2021 22:06 Ответить
- "Если узнали что при себе носит пистолет. автомат. гранаты" - КТО "узнали", "как узнал ?" Это всё ИМЕЕТ значение ! И в определенных случаях - даже ЗАПРЕЩЕНО, "прямое" задержание... Например 7ка - не может задержать, даже если сама прямо сейчас видит процесс "убийства" !!!
Правильно делаете, что вам "писать не охота"... - вам нечего лезть в дела в которых вы не смыслите...
И да, я юрист, и большим практическим опытом..
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02.04.2021 22:28 Ответить
"подозрительние" может основываться ТОЛЬКО на основаниях... Например на основании заявления свидетеля, потерпевшего преступления или правонарушения или на основании официальной ориентировки на человека, транспорт .

БЕЗ оснований, они не имеют права !
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02.04.2021 20:19 Ответить
В подтверждение моих слов... Можешь , если есть возможность - посмотреть рапорта о задержании кого-либо...
В какждом рапорте будет указано, что такой то совершил правонарушение, ему ЛЮДИ сделали замечание, он не отреагировал и лишь ПОСЛЕ ЭТОГО к нему подошли работники полиции и ...
в 80% случаев - это всё липа... так как обычно задерживают без всей этой историии !!!! ОН так как это делать нельзя - пишут рапотра так как я указал тебе выше в этом комменте...
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02.04.2021 20:27 Ответить
давай к каждому почтовому отделению по мусору! пусть всех шмонают!
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02.04.2021 19:18 Ответить
О как! Даже оказывали первую помощь! Кто нить верит в эту версию? А с какого перепугу они решили его обыскивать? Вангую. Сейчас авакоаские заняты формированием содержимого посылки нужными компонентами...
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02.04.2021 18:14 Ответить
А нелюдей с закладками, которые травят людей или чингачуков со стволами, как менты ловят как не банальным патрулированием и проверкой подозрительных личностей? А то что посылка чиста и туда подкинут что нибудь, так это точно. Я тоже бегу сразу как меня кто-то окликает, хоть и ничего нету с собой. Нервы сильная вещь, доказано что могут убить....А ментов если все правда, просто по человечески жалко, странный закон у нас.
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02.04.2021 18:36 Ответить
перевірка стандартна. нічого їм не буде. навіть якщо дали йому пару раз а в посилці варення.
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02.04.2021 20:04 Ответить
Нормальным людям тяжело морально переносить смерть как такову( виноват усопший или нет, неважно), плюс долгая юридическая волокита.
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02.04.2021 21:18 Ответить
А ты уверен, что он бежал на самом деле, а не мусора это придумали? Просто хорошо известно как они умеют фабриковать дела...
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03.04.2021 07:04 Ответить
Наркотрафик можно остановить. Но с этого кормятся очень многие - в том числе СБУ, МВС та таке інше....
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03.04.2021 10:51 Ответить
Нащо його зупиняти коли можна просто перенаправити в потрібне русло?
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03.04.2021 23:39 Ответить
Ну кстати и первую помощь часто оказывают и людей спасают, часто такие новости бывает, не пойму чего тут удивительного? Обвинять ментов нужно там где они это заслуживают, а не всех, всегда и под одну гребенку.
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02.04.2021 19:24 Ответить
Перенерничал сам страдаю от панических атаках при общении
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02.04.2021 18:35 Ответить
головой об стену и сердце не выдержало...а тут ещё почта - посылки...отаке от
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02.04.2021 19:47 Ответить
найвірогідніше - використали електрошокер...типова картина.
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02.04.2021 20:03 Ответить
Судя по комментариям, наверное я как-то неправильно живу : десятки раз проверяли документы (бывало даже наличие карманов проверяли), выписывали штрафы за курение и пиво в не нужных местах, и к моему удивлению ни разу не били электрошокером, и самое интересное, даже ни разу не хамили. А я ни разу не убегал зачем-то.
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02.04.2021 20:24 Ответить
ну таки просто мелко нарушал . а что почтой наркоту переправляют по стране ни для кого не секрет . у нас с регулярностью минимум раз в месяц принимают возле новой почты с дачкой на руках после получения .
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02.04.2021 21:01 Ответить
я за оружие,КОГДА АВАКОВСКИЕ ДЕБИЛЫ К ТЕБЕ
ПРИСТАЮТ БЕЗ ПОВОДА Открывать огонь на поражение
это бандиты
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02.04.2021 21:13 Ответить
************* нёс, а тут мафия...
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02.04.2021 22:38 Ответить
Я бы не стал делать преждевременныее выводы. Уверен, что задерживали его не просто так. Скорее всего в посылке была наркота и кто-то из работников Новой Почты маякнул в полицию. Понятно, что просто так бросать посылку и убегать никто бы не стал, как тут пишут некоторые. Обычный человек, прежде,ч ем показывать содержимое посылки, спросит у полиции документы, основания для проверки и т. п.
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03.04.2021 00:46 Ответить
А убегал ли он вообще? Может отказался предъявлять документы (имеет право) - а они его, зал#пастого электрошокером долбанули. А у него сердечко слабенькое....
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03.04.2021 10:52 Ответить
Если бы долбанули шокером, то всякие антиаолицейские организации и активисты, которых в Украине пруд пруди, уже бы сутками орали об этом
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04.04.2021 07:54 Ответить
 
 