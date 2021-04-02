25-летний мужчина умер при задержании в Староконстантинове: остановилось сердце
Мужчина получил на почте пакет и нес его домой. Когда полицейские остановили его, чтобы установить личность и проверить пакет, он бросил посылку и начал бежать. А стоило стражам порядка задержать его - начал жаловаться на плохое самочувствие.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ.
"В то время как работники полиции пытались оказать первую медицинскую помощь, прохожие вызвали скорую помощь, однако мужчина скончался еще до приезда медиков. По предварительной информации, смерть мужчины наступила в результате остановки сердца", - сказано в сообщении.
Посылку отправили на экспертизу. А против полицейских начали производство по ч. 3 ст. 365 УК Украины - (превышение полномочий работником правоохранительного органа).
Наказание по этой статье - лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.
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- "отработка согласно какого ни будь месячника по борьбе с чем ни будь" - не предусмотрена даже внутренними документами МВД (они незаконны ДАЖЕ ПО СИСТЕМЕ МВД)! ну и разумеется - они тоже не дают права для "остановки граждан".
- "повёл себя подозрительно - нервничал при приближении полиции и пытался скрыться" - это им показалось... и тоже не дает оснований для "остановки граждан".
Правильно делаете, что вам "писать не охота"... - вам нечего лезть в дела в которых вы не смыслите...
И да, я юрист, и большим практическим опытом..
БЕЗ оснований, они не имеют права !
В какждом рапорте будет указано, что такой то совершил правонарушение, ему ЛЮДИ сделали замечание, он не отреагировал и лишь ПОСЛЕ ЭТОГО к нему подошли работники полиции и ...
в 80% случаев - это всё липа... так как обычно задерживают без всей этой историии !!!! ОН так как это делать нельзя - пишут рапотра так как я указал тебе выше в этом комменте...
ПРИСТАЮТ БЕЗ ПОВОДА Открывать огонь на поражение
это бандиты