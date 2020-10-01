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Шестеро тюремщиков до смерти забили заключенного в Виннице, - ГБР. ВИДЕО

Сотрудники тюрьмы предстанут перед судом по статье "пытки". По данным следствия, они нанесли заключенному не менее 85 ударов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ.

"13 июля 2019 в учреждении исполнения наказаний погиб 59-летний осужденный. В тот день 6 работников государственного учреждения завели его в отдельное помещение, где его избили, нанеся ему не менее 85 ударов. Во время избиения потерпевшего в действиях 5 работников учреждения исполнения наказаний содержались признаки пыток", - сказано в сообщении.

После избиения заключенного отправили в камеру. Там "уже другой осужденный нанес ему тяжкие телесные повреждения, приведшие к смерти", отметили в ГБР.

Также на Цензор.НЕТ: Суд арестовал троих жителей Киева, которые пытали бездомных, снимали это на камеру и выкладывали в интернет. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Работникам учреждения грозит от 5 до 10 лет за решеткой, еще одному работнику - лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Осужденный может дополнительно провести за решеткой от 7 до 10 лет.

Автор: 

Винница (729) произвол (37) пытки (843) смерть (9250) тюрьма (825) ГБР (3038)


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Топ комментарии
+20
Я как налогоплательщик разве поручал этим недоноскам бить заключённого? Нет! Значит всех в тюрьму и надолго. Если служитель пенитенциарной службы переходит на методы бандита то он сам становится преступником. Точка! Другой трактовки быть не может!
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01.10.2020 18:22 Ответить
+16
Вообще то мы тем и отличаемся от быдла и бандюков что не пользуемся их методами. Они живут в банде а мы в государстве. Они уроды и преступники а мы по идее адекватные люди.
Действовать методами бандита это самому стать бандитом.
Надеюсь этих ублюдков посадят и надолго.
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01.10.2020 18:18 Ответить
+10
Какой детектор???)))У убитого умственная отсталость...Мусорам надо было срочно роскрыть дело вот и нашли жертву,на кого свалить
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01.10.2020 18:32 Ответить
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Видать хотел залезть в платную хату манюськи???
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01.10.2020 17:59 Ответить
Видимо хотел залезть бесплатно но кондуктора начеку. Форменные ублюдки. Надеюсь получат и сядут в ту же камеру.
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01.10.2020 18:01 Ответить
ваще-то забили педофила
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01.10.2020 18:13 Ответить
Вообще то мы тем и отличаемся от быдла и бандюков что не пользуемся их методами. Они живут в банде а мы в государстве. Они уроды и преступники а мы по идее адекватные люди.
Действовать методами бандита это самому стать бандитом.
Надеюсь этих ублюдков посадят и надолго.
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01.10.2020 18:18 Ответить
Наивно ожидать от правоохранителей чего-то белого и пушистого - к ним вполне применима поговорка "с кем поведешься, от того и наберешься".
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01.10.2020 22:47 Ответить
Це, зветься професійною деформацією особистості. Тому, мусора та вертухаї мало чим відрізняються від злочинців.
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02.10.2020 08:44 Ответить
не согласен. если у служащего происходит психологическая и личностная деформация то он ОБЯЗАН покинуть занимаемую должность.
поставили человека с ружьем охранять склад. начал воровать - уволили, посадили.
выбрали на гос должность человека. начал воровать - уволили, посадили.
поступил полицейский на службу в ОБНОН. начал крышевать накроторговлю - уволили, посадили.

не вижу чем пенитенциарная служба хуже, произошла личностная деформация - уволили, посадили. его должность имеет строгие ограничения по свободному применению насилия. нарушил - будьте любезны в камеру.
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02.10.2020 09:34 Ответить
Кого еще можно такими методами убивать ?
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01.10.2020 18:37 Ответить
зелёных?
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01.10.2020 20:43 Ответить
русню
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02.10.2020 02:27 Ответить
Кого убили,тот и педофил.
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01.10.2020 18:43 Ответить
Сядеш ,узнаєш,довго чи ні.
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01.10.2020 18:08 Ответить
оо теперь их будут на бутылку сажать
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01.10.2020 18:00 Ответить
Так вони будуть сидіти на мєнтовській хаті. Там виключно свої і умови мякіші.
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02.10.2020 08:45 Ответить
Игра была ровна- играли два .овна
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01.10.2020 18:05 Ответить
мда, были б деньги на платную камеру так еще б водку в камеру доставляли. А так нима бабла - сапогом в рыло. Чудесная страна.
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01.10.2020 18:07 Ответить
https://vn.20minut.ua/analitika-i-publicistika/hto-vbiv-pedofila-v-sizo-dbr-napravilo-do-sudu-spravu-proti-shesti-tyu-11131957.html это у нас в Виннице убили педофила
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01.10.2020 18:08 Ответить
суть в том что у него был интеллект 6-летнего ребенка . то есть недоразвитый был . и пытали и убили его именно поэтому . Высокопоставленные педофилы себя неплохо чувствуют в обществе .
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01.10.2020 18:41 Ответить
Так я об этом ниже и написал
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01.10.2020 18:48 Ответить
Он был подозреваемым. То есть вина не доказана.
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01.10.2020 18:51 Ответить
Заключенных и задержанных избивают не для того. чтобы наказать. А для того, чтобы получить удовольствие от своего садизма.
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01.10.2020 18:09 Ответить
Там поборы идут в размере до 10 штук грн. в месяц! И работают в связке с уголовниками! Называешь любого педиком и мочишь кого хочешь!
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01.10.2020 18:25 Ответить
Только есть один нюанс...Там так и не понятно он ли изнасиловал 7 летнюю девочку или нет...У этого 57 летнего "педофила" было развитие как у 6 летнего ребенка...
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01.10.2020 18:13 Ответить
Даже это не повод вести себя как звери. Есть детектор лжи, психологи, которые все вытянут и 300 грамм водки
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01.10.2020 18:18 Ответить
Алексей, в работе "полиграфа" 75% зависит от профессионализма оператора. Их развелось с лицензиями, что вшей на бомже. Далее, составление опросного листа - дело следака и психолога (очень сложная штука Вам скажу).
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01.10.2020 18:31 Ответить
Какой детектор???)))У убитого умственная отсталость...Мусорам надо было срочно роскрыть дело вот и нашли жертву,на кого свалить
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01.10.2020 18:32 Ответить
Вполне возможно. С материалами дела не знаком.
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01.10.2020 18:40 Ответить
https://vn.20minut.ua/analitika-i-publicistika/hto-vbiv-pedofila-v-sizo-dbr-napravilo-do-sudu-spravu-proti-shesti-tyu-11131957.html Хто забив «педофіла» в СІЗО. ДБР передає до суду справу проти шести тюремників і зека
Розправа за вчинок Про вбивство арештанта на ім'я Сергій, який у свої неповні 60 років мав розвиток 6-річної дитини та не повинен був потрапити в тюрму, «20 хвилин» розповідав минулого літа у кількох публікаціях:
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01.10.2020 18:46 Ответить
Тем более ! На него могли свалить любое преступление такие как те что били!
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01.10.2020 18:26 Ответить
сволочи иди працюй за 6.5 к грн ..твари
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01.10.2020 18:13 Ответить
І потім воно йде на вулицю, додому, в коло сім'ї...
А *улі, да? Робота така.
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01.10.2020 18:16 Ответить
в коло сім"ї ... в тому колі воно займається приміром порушеннями громадського порядку .
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01.10.2020 19:03 Ответить
Малюська, самый креативный чувак.все должно быть прозрачно. А эти ******, живут за счёт беды других
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01.10.2020 18:20 Ответить
Я как налогоплательщик разве поручал этим недоноскам бить заключённого? Нет! Значит всех в тюрьму и надолго. Если служитель пенитенциарной службы переходит на методы бандита то он сам становится преступником. Точка! Другой трактовки быть не может!
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01.10.2020 18:22 Ответить
+100500! однозначно!!
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01.10.2020 19:40 Ответить
Всяка влада тримається на грубій силі!
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01.10.2020 18:31 Ответить
В основному примітивна влада в примітивному суспільстві. Цю ідею давно вже відкинули в цивілізованих суспільствах.
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02.10.2020 08:50 Ответить
https://vn.20minut.ua/analitika-i-publicistika/hto-vbiv-pedofila-v-sizo-dbr-napravilo-do-sudu-spravu-proti-shesti-tyu-11131957.html Хто забив «педофіла» в СІЗО. ДБР передає до суду справу проти шести тюремників і зека
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01.10.2020 18:35 Ответить
Побили, убили, но в случае доказательства вины... то бишь могут и не доказать, а если учесть, что ГБР создавал попєрєднык который никого кроме добровольцев и патриотов не посадил, и этих ублюдков не просадят.
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01.10.2020 18:35 Ответить
І чим це відрізняється,від того,що в москалів ? В нас починаючи з дитячого садочки.практично вся система як в москалів.а патякають за якусь європейськість.
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01.10.2020 18:42 Ответить
Люто плюсую. В нормальних школах цивілізованих країн вже з 7 класу вивчають філософію, логіку та риторику і тільки у нас не знають чим завантажити діточок впродовж 11 років, намагаються всучити їм вищу матиматику, якої більшість не розуміє і ніколи в житті не буде використовувати.
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02.10.2020 08:53 Ответить
https://censor.net/ru/user/212656 Взяти наприклад сусідню Польщу,то там такого немає.Чому ми не можемо скинути кайдани москалів?

Щодо освіти.То мені тут один дописувач доказував,що математика обов'язкова має бути,бо саме через нею логіка розвивається.І що її всі можуть вивчити.Маю на увазі складну.
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02.10.2020 11:53 Ответить
А эти придурки не знали, что они денно и нощно в любом помещении там под контролем видеокамер? или камера установлена незаконно?
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01.10.2020 19:16 Ответить
надеюсь эту мразоту надзирательскую посадят надолго.
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01.10.2020 19:42 Ответить
"Шестеро тюремщиков до смерти забили заключенного" - І це в самій європейській Вінниці!!!

Нах таку європейськість!!!
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01.10.2020 20:54 Ответить
вертухаи убили, на другого зека хотели списать.
ещё зек срок получит.
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02.10.2020 01:10 Ответить
ЕСЛИ ОН БЫЛ ПРАВ УБЕЙТЕ ВСЕХ ИЗ РОДСТВЕННИКОВ )))
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02.10.2020 04:33 Ответить
...тот, которого воспитывали, рамсы попутал. Авторитета неуважил
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02.10.2020 05:59 Ответить
Да не надо суда шума и пыли - дайте ЗАКОННУЮ возможность Зекам отмолотить этих пид-ров до посинения родственников.
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02.10.2020 08:44 Ответить
Яка користь вертухаям від розумово відсталого жебрака? Так його можна зробити прикладом для тих, кого можна доїти.
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02.10.2020 08:57 Ответить
 
 