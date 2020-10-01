Шестеро тюремщиков до смерти забили заключенного в Виннице, - ГБР. ВИДЕО
Сотрудники тюрьмы предстанут перед судом по статье "пытки". По данным следствия, они нанесли заключенному не менее 85 ударов.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ.
"13 июля 2019 в учреждении исполнения наказаний погиб 59-летний осужденный. В тот день 6 работников государственного учреждения завели его в отдельное помещение, где его избили, нанеся ему не менее 85 ударов. Во время избиения потерпевшего в действиях 5 работников учреждения исполнения наказаний содержались признаки пыток", - сказано в сообщении.
После избиения заключенного отправили в камеру. Там "уже другой осужденный нанес ему тяжкие телесные повреждения, приведшие к смерти", отметили в ГБР.
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Работникам учреждения грозит от 5 до 10 лет за решеткой, еще одному работнику - лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Осужденный может дополнительно провести за решеткой от 7 до 10 лет.
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Действовать методами бандита это самому стать бандитом.
Надеюсь этих ублюдков посадят и надолго.
поставили человека с ружьем охранять склад. начал воровать - уволили, посадили.
выбрали на гос должность человека. начал воровать - уволили, посадили.
поступил полицейский на службу в ОБНОН. начал крышевать накроторговлю - уволили, посадили.
не вижу чем пенитенциарная служба хуже, произошла личностная деформация - уволили, посадили. его должность имеет строгие ограничения по свободному применению насилия. нарушил - будьте любезны в камеру.
Розправа за вчинок Про вбивство арештанта на ім'я Сергій, який у свої неповні 60 років мав розвиток 6-річної дитини та не повинен був потрапити в тюрму, «20 хвилин» розповідав минулого літа у кількох публікаціях:
А *улі, да? Робота така.
Щодо освіти.То мені тут один дописувач доказував,що математика обов'язкова має бути,бо саме через нею логіка розвивається.І що її всі можуть вивчити.Маю на увазі складну.
Нах таку європейськість!!!
ещё зек срок получит.