Шестеро тюремщиков до смерти забили заключенного в Виннице, - ГБР. ВИДЕО

Сотрудники тюрьмы предстанут перед судом по статье "пытки". По данным следствия, они нанесли заключенному не менее 85 ударов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, информирует Цензор.НЕТ.

"13 июля 2019 в учреждении исполнения наказаний погиб 59-летний осужденный. В тот день 6 работников государственного учреждения завели его в отдельное помещение, где его избили, нанеся ему не менее 85 ударов. Во время избиения потерпевшего в действиях 5 работников учреждения исполнения наказаний содержались признаки пыток", - сказано в сообщении.

После избиения заключенного отправили в камеру. Там "уже другой осужденный нанес ему тяжкие телесные повреждения, приведшие к смерти", отметили в ГБР.

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Работникам учреждения грозит от 5 до 10 лет за решеткой, еще одному работнику - лишение свободы на срок от 3 до 8 лет. Осужденный может дополнительно провести за решеткой от 7 до 10 лет.