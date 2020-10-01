Шестеро тюремників до смерті забили ув’язненого у Вінниці, - ДБР. ВIДЕО
Співробітники в'язниці постануть перед судом за статтею "катування". За даними слідства, вони завдали ув’язненому не менше 85 ударів.
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.
"13 липня 2019 в установі виконання покарань загинув 59-річний засуджений. Того дня 6 працівників державної установи завели його в окреме приміщення, де його побили, завдавши йому не менше 85 ударів. Під час побиття потерпілого в діях 5 працівників установи виконання покарань містилися ознаки тортур", - сказано в повідомленні.
Після побиття ув'язненого відправили в камеру. Там "вже інший засуджений заподіяв йому тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті", зазначили в ДБР.
Працівникам установи загрожує від 5 до 10 років за ґратами, ще одному працівникові - позбавлення волі на термін від 3 до 8 років. Засуджений може додатково провести за ґратами від 7 до 10 років.
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Действовать методами бандита это самому стать бандитом.
Надеюсь этих ублюдков посадят и надолго.
поставили человека с ружьем охранять склад. начал воровать - уволили, посадили.
выбрали на гос должность человека. начал воровать - уволили, посадили.
поступил полицейский на службу в ОБНОН. начал крышевать накроторговлю - уволили, посадили.
не вижу чем пенитенциарная служба хуже, произошла личностная деформация - уволили, посадили. его должность имеет строгие ограничения по свободному применению насилия. нарушил - будьте любезны в камеру.
Розправа за вчинок Про вбивство арештанта на ім'я Сергій, який у свої неповні 60 років мав розвиток 6-річної дитини та не повинен був потрапити в тюрму, «20 хвилин» розповідав минулого літа у кількох публікаціях:
А *улі, да? Робота така.
Щодо освіти.То мені тут один дописувач доказував,що математика обов'язкова має бути,бо саме через нею логіка розвивається.І що її всі можуть вивчити.Маю на увазі складну.
Нах таку європейськість!!!
ещё зек срок получит.