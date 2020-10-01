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Шестеро тюремників до смерті забили ув’язненого у Вінниці, - ДБР. ВIДЕО

Співробітники в'язниці постануть перед судом за статтею "катування". За даними слідства, вони завдали ув’язненому не менше 85 ударів.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

"13 липня 2019 в установі виконання покарань загинув 59-річний засуджений. Того дня 6 працівників державної установи завели його в окреме приміщення, де його побили, завдавши йому не менше 85 ударів. Під час побиття потерпілого в діях 5 працівників установи виконання покарань містилися ознаки тортур", - сказано в повідомленні.

Після побиття ув'язненого відправили в камеру. Там "вже інший засуджений заподіяв йому тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті", зазначили в ДБР.

Працівникам установи загрожує від 5 до 10 років за ґратами, ще одному працівникові - позбавлення волі на термін від 3 до 8 років. Засуджений може додатково провести за ґратами від 7 до 10 років.

Дивіться також: Суд заарештував трьох мешканців Києва, які катували безпритульних, знімали це на камеру і викладали в інтернет. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Вінниця (627) сваволя (26) катування (608) смерть (6777) в’язниця (442) ДБР (3549)


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Топ коментарі
+20
Я как налогоплательщик разве поручал этим недоноскам бить заключённого? Нет! Значит всех в тюрьму и надолго. Если служитель пенитенциарной службы переходит на методы бандита то он сам становится преступником. Точка! Другой трактовки быть не может!
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01.10.2020 18:22 Відповісти
+16
Вообще то мы тем и отличаемся от быдла и бандюков что не пользуемся их методами. Они живут в банде а мы в государстве. Они уроды и преступники а мы по идее адекватные люди.
Действовать методами бандита это самому стать бандитом.
Надеюсь этих ублюдков посадят и надолго.
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01.10.2020 18:18 Відповісти
+10
Какой детектор???)))У убитого умственная отсталость...Мусорам надо было срочно роскрыть дело вот и нашли жертву,на кого свалить
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01.10.2020 18:32 Відповісти
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Видать хотел залезть в платную хату манюськи???
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01.10.2020 17:59 Відповісти
Видимо хотел залезть бесплатно но кондуктора начеку. Форменные ублюдки. Надеюсь получат и сядут в ту же камеру.
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01.10.2020 18:01 Відповісти
ваще-то забили педофила
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01.10.2020 18:13 Відповісти
Вообще то мы тем и отличаемся от быдла и бандюков что не пользуемся их методами. Они живут в банде а мы в государстве. Они уроды и преступники а мы по идее адекватные люди.
Действовать методами бандита это самому стать бандитом.
Надеюсь этих ублюдков посадят и надолго.
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01.10.2020 18:18 Відповісти
Наивно ожидать от правоохранителей чего-то белого и пушистого - к ним вполне применима поговорка "с кем поведешься, от того и наберешься".
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01.10.2020 22:47 Відповісти
Це, зветься професійною деформацією особистості. Тому, мусора та вертухаї мало чим відрізняються від злочинців.
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02.10.2020 08:44 Відповісти
не согласен. если у служащего происходит психологическая и личностная деформация то он ОБЯЗАН покинуть занимаемую должность.
поставили человека с ружьем охранять склад. начал воровать - уволили, посадили.
выбрали на гос должность человека. начал воровать - уволили, посадили.
поступил полицейский на службу в ОБНОН. начал крышевать накроторговлю - уволили, посадили.

не вижу чем пенитенциарная служба хуже, произошла личностная деформация - уволили, посадили. его должность имеет строгие ограничения по свободному применению насилия. нарушил - будьте любезны в камеру.
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02.10.2020 09:34 Відповісти
Кого еще можно такими методами убивать ?
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01.10.2020 18:37 Відповісти
зелёных?
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01.10.2020 20:43 Відповісти
русню
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02.10.2020 02:27 Відповісти
Кого убили,тот и педофил.
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01.10.2020 18:43 Відповісти
Сядеш ,узнаєш,довго чи ні.
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01.10.2020 18:08 Відповісти
оо теперь их будут на бутылку сажать
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01.10.2020 18:00 Відповісти
Так вони будуть сидіти на мєнтовській хаті. Там виключно свої і умови мякіші.
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02.10.2020 08:45 Відповісти
Игра была ровна- играли два .овна
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01.10.2020 18:05 Відповісти
мда, были б деньги на платную камеру так еще б водку в камеру доставляли. А так нима бабла - сапогом в рыло. Чудесная страна.
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01.10.2020 18:07 Відповісти
https://vn.20minut.ua/analitika-i-publicistika/hto-vbiv-pedofila-v-sizo-dbr-napravilo-do-sudu-spravu-proti-shesti-tyu-11131957.html это у нас в Виннице убили педофила
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01.10.2020 18:08 Відповісти
суть в том что у него был интеллект 6-летнего ребенка . то есть недоразвитый был . и пытали и убили его именно поэтому . Высокопоставленные педофилы себя неплохо чувствуют в обществе .
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01.10.2020 18:41 Відповісти
Так я об этом ниже и написал
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01.10.2020 18:48 Відповісти
Он был подозреваемым. То есть вина не доказана.
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01.10.2020 18:51 Відповісти
Заключенных и задержанных избивают не для того. чтобы наказать. А для того, чтобы получить удовольствие от своего садизма.
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01.10.2020 18:09 Відповісти
Там поборы идут в размере до 10 штук грн. в месяц! И работают в связке с уголовниками! Называешь любого педиком и мочишь кого хочешь!
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01.10.2020 18:25 Відповісти
Только есть один нюанс...Там так и не понятно он ли изнасиловал 7 летнюю девочку или нет...У этого 57 летнего "педофила" было развитие как у 6 летнего ребенка...
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01.10.2020 18:13 Відповісти
Даже это не повод вести себя как звери. Есть детектор лжи, психологи, которые все вытянут и 300 грамм водки
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01.10.2020 18:18 Відповісти
Алексей, в работе "полиграфа" 75% зависит от профессионализма оператора. Их развелось с лицензиями, что вшей на бомже. Далее, составление опросного листа - дело следака и психолога (очень сложная штука Вам скажу).
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01.10.2020 18:31 Відповісти
Какой детектор???)))У убитого умственная отсталость...Мусорам надо было срочно роскрыть дело вот и нашли жертву,на кого свалить
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01.10.2020 18:32 Відповісти
Вполне возможно. С материалами дела не знаком.
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01.10.2020 18:40 Відповісти
https://vn.20minut.ua/analitika-i-publicistika/hto-vbiv-pedofila-v-sizo-dbr-napravilo-do-sudu-spravu-proti-shesti-tyu-11131957.html Хто забив «педофіла» в СІЗО. ДБР передає до суду справу проти шести тюремників і зека
Розправа за вчинок Про вбивство арештанта на ім'я Сергій, який у свої неповні 60 років мав розвиток 6-річної дитини та не повинен був потрапити в тюрму, «20 хвилин» розповідав минулого літа у кількох публікаціях:
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01.10.2020 18:46 Відповісти
Тем более ! На него могли свалить любое преступление такие как те что били!
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01.10.2020 18:26 Відповісти
сволочи иди працюй за 6.5 к грн ..твари
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01.10.2020 18:13 Відповісти
І потім воно йде на вулицю, додому, в коло сім'ї...
А *улі, да? Робота така.
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01.10.2020 18:16 Відповісти
в коло сім"ї ... в тому колі воно займається приміром порушеннями громадського порядку .
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01.10.2020 19:03 Відповісти
Малюська, самый креативный чувак.все должно быть прозрачно. А эти ******, живут за счёт беды других
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01.10.2020 18:20 Відповісти
Я как налогоплательщик разве поручал этим недоноскам бить заключённого? Нет! Значит всех в тюрьму и надолго. Если служитель пенитенциарной службы переходит на методы бандита то он сам становится преступником. Точка! Другой трактовки быть не может!
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01.10.2020 18:22 Відповісти
+100500! однозначно!!
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01.10.2020 19:40 Відповісти
Всяка влада тримається на грубій силі!
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01.10.2020 18:31 Відповісти
В основному примітивна влада в примітивному суспільстві. Цю ідею давно вже відкинули в цивілізованих суспільствах.
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02.10.2020 08:50 Відповісти
https://vn.20minut.ua/analitika-i-publicistika/hto-vbiv-pedofila-v-sizo-dbr-napravilo-do-sudu-spravu-proti-shesti-tyu-11131957.html Хто забив «педофіла» в СІЗО. ДБР передає до суду справу проти шести тюремників і зека
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01.10.2020 18:35 Відповісти
Побили, убили, но в случае доказательства вины... то бишь могут и не доказать, а если учесть, что ГБР создавал попєрєднык который никого кроме добровольцев и патриотов не посадил, и этих ублюдков не просадят.
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01.10.2020 18:35 Відповісти
І чим це відрізняється,від того,що в москалів ? В нас починаючи з дитячого садочки.практично вся система як в москалів.а патякають за якусь європейськість.
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01.10.2020 18:42 Відповісти
Люто плюсую. В нормальних школах цивілізованих країн вже з 7 класу вивчають філософію, логіку та риторику і тільки у нас не знають чим завантажити діточок впродовж 11 років, намагаються всучити їм вищу матиматику, якої більшість не розуміє і ніколи в житті не буде використовувати.
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02.10.2020 08:53 Відповісти
https://censor.net/ru/user/212656 Взяти наприклад сусідню Польщу,то там такого немає.Чому ми не можемо скинути кайдани москалів?

Щодо освіти.То мені тут один дописувач доказував,що математика обов'язкова має бути,бо саме через нею логіка розвивається.І що її всі можуть вивчити.Маю на увазі складну.
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02.10.2020 11:53 Відповісти
А эти придурки не знали, что они денно и нощно в любом помещении там под контролем видеокамер? или камера установлена незаконно?
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01.10.2020 19:16 Відповісти
надеюсь эту мразоту надзирательскую посадят надолго.
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01.10.2020 19:42 Відповісти
"Шестеро тюремщиков до смерти забили заключенного" - І це в самій європейській Вінниці!!!

Нах таку європейськість!!!
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01.10.2020 20:54 Відповісти
вертухаи убили, на другого зека хотели списать.
ещё зек срок получит.
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02.10.2020 01:10 Відповісти
ЕСЛИ ОН БЫЛ ПРАВ УБЕЙТЕ ВСЕХ ИЗ РОДСТВЕННИКОВ )))
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02.10.2020 04:33 Відповісти
...тот, которого воспитывали, рамсы попутал. Авторитета неуважил
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02.10.2020 05:59 Відповісти
Да не надо суда шума и пыли - дайте ЗАКОННУЮ возможность Зекам отмолотить этих пид-ров до посинения родственников.
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02.10.2020 08:44 Відповісти
Яка користь вертухаям від розумово відсталого жебрака? Так його можна зробити прикладом для тих, кого можна доїти.
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02.10.2020 08:57 Відповісти
 
 