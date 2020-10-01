Шестеро тюремників до смерті забили ув’язненого у Вінниці, - ДБР. ВIДЕО

Співробітники в'язниці постануть перед судом за статтею "катування". За даними слідства, вони завдали ув’язненому не менше 85 ударів.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

"13 липня 2019 в установі виконання покарань загинув 59-річний засуджений. Того дня 6 працівників державної установи завели його в окреме приміщення, де його побили, завдавши йому не менше 85 ударів. Під час побиття потерпілого в діях 5 працівників установи виконання покарань містилися ознаки тортур", - сказано в повідомленні.

Після побиття ув'язненого відправили в камеру. Там "вже інший засуджений заподіяв йому тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті", зазначили в ДБР.

Працівникам установи загрожує від 5 до 10 років за ґратами, ще одному працівникові - позбавлення волі на термін від 3 до 8 років. Засуджений може додатково провести за ґратами від 7 до 10 років.

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