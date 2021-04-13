У Нікополі вбили відому волонтерку Анжелу Мончинську, - ЗМІ. ФОТО

У понеділок, 12 квітня, в місті Нікополь Дніпропетровської області напали на волонтерку Анжелу Мончинську. Від травм жінка померла.

Від численних травм потерпіла померла в лікарні, так і не опритомнівши. За підозрою в скоєнні злочину правоохоронці затримали 25-річного жителя Нікопольського району, повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає Цензор.НЕТ.

"12 квітня о 5:40 до чергової частини Нікопольського районного управління поліції надійшло повідомлення від фельдшера швидкої медичної допомоги про те, що до травматологічного відділення з тілесними ушкодженнями з будівлі по вул. Електрометалургів доставлено жінку, яка від травм померла. Проведеними оперативними заходами поліцейські встановили та затримали, у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, підозрюваного у вбивстві зловмисника. Наразі слідчим за погодженням з прокуратурою чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство)", - йдеться в повідомленні.

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За даними видання "Никопольская правда", вбита - волонтерка Анжела Мончинська.

"Анжела Мончинська зробила дуже багато для української армії. З самого початку війни разом з іншими волонтерами вона їздила на фронт, возила нашим хлопцям продукти і різні необхідні речі. Її дуже добре знали і поважали у ветеранському середовищі. Анжела нагороджена медаллю "За вірність українському народові", - пише видання.







