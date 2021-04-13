Группа фальшивомонетчиков, сбывавшая поддельные доллары, задержана в Житомире, - прокуратура. ФОТО

Во вторник, 13 апреля, в Житомире "на горячем" задержали трех человек, которые сбывали гражданам фальшивые доллары США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирской областной прокуратуры.

Фальшивовалютникив задержали утром, в центре Житомира, на территории Житнего рынка, сразу после продажи ими 300 фальшивых купюр долларов США.





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По данным следствия, незаконным приобретением, хранением с целью сбыта и сбытом поддельной иностранной валюты в виде банкнот занималась группа жителей Житомирщины, 1970-1980 годов рождения. Предварительно установлено, что только в последнее время они продали различным гражданам более одной тысячи фальшивых долларов.

Проводятся обыски по местам жительства задержанных, устанавливается их причастность к совершению других преступлений.

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