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Группа фальшивомонетчиков, сбывавшая поддельные доллары, задержана в Житомире, - прокуратура. ФОТО

Во вторник, 13 апреля, в Житомире "на горячем" задержали трех человек, которые сбывали гражданам фальшивые доллары США.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Житомирской областной прокуратуры.

Группа фальшивомонетчиков, сбывавшая поддельные доллары, задержана в Житомире, - прокуратура 01

Фальшивовалютникив задержали утром, в центре Житомира, на территории Житнего рынка, сразу после продажи ими 300 фальшивых купюр долларов США.

Группа фальшивомонетчиков, сбывавшая поддельные доллары, задержана в Житомире, - прокуратура 02
Группа фальшивомонетчиков, сбывавшая поддельные доллары, задержана в Житомире, - прокуратура 03

Смотрите: СБУ задержала в Николаеве банду фальшивомонетчиков, которая занималась подделкой 100-долларовых купюр. ФОТОрепортаж

По данным следствия, незаконным приобретением, хранением с целью сбыта и сбытом поддельной иностранной валюты в виде банкнот занималась группа жителей Житомирщины, 1970-1980 годов рождения. Предварительно установлено, что только в последнее время они продали различным гражданам более одной тысячи фальшивых долларов.

Группа фальшивомонетчиков, сбывавшая поддельные доллары, задержана в Житомире, - прокуратура 04

Проводятся обыски по местам жительства задержанных, устанавливается их причастность к совершению других преступлений.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Международная группировка фальшивомонетчиков, подделывающая доллары, задержана на Киевщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

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Житомир (687) правоохранительные органы (2970) прокуратура (5032) силовики (2799) фальшивомонетчики (92)


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Та кто ж так сбывает ,детский сад в натуре ...
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13.04.2021 17:45 Ответить
Так "300 фальшивых купюр" или "фальшивых купюр на 300$ ?
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13.04.2021 17:54 Ответить
Кто его знает: то ли фальшивые доллары, то ли валютчики без "крыши", за что и поплатились...Не докажут , что им подкинули фальшивые....
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13.04.2021 17:57 Ответить
 
 