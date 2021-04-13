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Групу фальшивомонетників, які збували підроблені долари, затримано в Житомирі, - прокуратура. ФОТО

У вівторок, 13 квітня, в Житомирі "на гарячому" затримали трьох осіб, які збували громадянам фальшиві долари США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Житомирської обласної прокуратури.

Групу фальшивомонетників, які збували підроблені долари, затримано в Житомирі, - прокуратура 01

Фальшивовалютників затримали вранці, в центрі Житомира, на території Житнього ринку, відразу після продажу ними 300 фальшивих купюр доларів США.

Групу фальшивомонетників, які збували підроблені долари, затримано в Житомирі, - прокуратура 02
Групу фальшивомонетників, які збували підроблені долари, затримано в Житомирі, - прокуратура 03

За даними слідства, незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом фальшивої іноземної валюти у вигляді банкнот займалася група жителів Житомирщини, 1970-1980 років народження. Попередньо встановлено, що тільки останнім часом вони продали різним громадянам понад одну тисячу фальшивих доларів.

Групу фальшивомонетників, які збували підроблені долари, затримано в Житомирі, - прокуратура 04

Проводяться обшуки за місцями проживання затриманих, встановлюється їхня причетність до скоєння інших злочинів.

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Житомир (581) Правоохоронні органи (2708) прокуратура (3700) силовики (2515) фальшивомонетники (73)


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Та кто ж так сбывает ,детский сад в натуре ...
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13.04.2021 17:45 Відповісти
Так "300 фальшивых купюр" или "фальшивых купюр на 300$ ?
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13.04.2021 17:54 Відповісти
Кто его знает: то ли фальшивые доллары, то ли валютчики без "крыши", за что и поплатились...Не докажут , что им подкинули фальшивые....
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13.04.2021 17:57 Відповісти
 
 