Групу фальшивомонетників, які збували підроблені долари, затримано в Житомирі, - прокуратура. ФОТО

У вівторок, 13 квітня, в Житомирі "на гарячому" затримали трьох осіб, які збували громадянам фальшиві долари США.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Житомирської обласної прокуратури.

Фальшивовалютників затримали вранці, в центрі Житомира, на території Житнього ринку, відразу після продажу ними 300 фальшивих купюр доларів США.





За даними слідства, незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту та збутом фальшивої іноземної валюти у вигляді банкнот займалася група жителів Житомирщини, 1970-1980 років народження. Попередньо встановлено, що тільки останнім часом вони продали різним громадянам понад одну тисячу фальшивих доларів.

Проводяться обшуки за місцями проживання затриманих, встановлюється їхня причетність до скоєння інших злочинів.

Читайте також: Фальшивомонетників з Полтавщини затримали на Прикарпатті: в машині знайшли 300 тис. підроблених гривень. ФОТОрепортаж