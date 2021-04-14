Выявлена преступная группа, изготавливавшая поддельные документы об образовании для трудоустройства за рубежом. За 2 года мошенники "заработали" свыше 26 млн грн, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Поддельные документы использовали для трудоустройства за рубежом, а также незаконной легализации иностранных граждан в Украине. Злоумышленники получали заказы через специально созданные сайты. Установлено, что в 2019-2020 годах участники группы "заработали" свыше 26 млн гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Отмечается, что в ходе расследования в полицию Львовской области поступила информация, в том числе и от Генерального консульства Чешской Республики во Львове, относительно поддельных документов об образовании для получения долгосрочных рабочих виз и видов на жительство. Установлено, что Консульство получило около 100 заявлений на долгосрочные визы и вид на жительство, к которым заявители добавили заведомо поддельные документы об образовании.

Выяснилось, что в состав преступной группы, действовавшей на территории Украины, входило около 10 человек. Среди организаторов - 40-летний киевлянин, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Большинство участников группы - жители Киева и Киевской области.

"Злоумышленники разработали преступный план по изготовлению и сбыту заведомо поддельных документов о среднем, среднем специальном и высшем образовании (в частности, аттестатов/дипломов/свидетельств/сертификатов, приложений с оценками к ним) с подробным распределением ролей каждого участника группы", - подчеркивают в Нацполиции.

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Кроме этого, отмечается, что для осуществления преступной деятельности они создали несколько сайтов, где "клиенты" заказывали поддельные дипломы. На сайтах разместили информацию о предоставлении платных услуг по изготовлению заведомо поддельных документов об образовании, выданных от имени любых учебных заведений на территории Украины и по любым специальностям / квалификациями / профессиями.









"Звонки от заказчиков принимал "оператор". Он предоставлял информацию клиентам о своих услугах, их стоимости. После оформления заявки обрабатывались "менеджером", с которым заказчики и обсуждали все детали. Доставку осуществляли курьеры из состава преступной группы, через почтовые отделения или самовывозом в пределах Киева. Также в группу входили лица, которые предоставляли в пользование личные банковские счета для перевода и снятия денег за "услуги"", - добавили правоохранители.

Стоимость изготовления заведомо поддельных документов об образовании, датированных до 2000 года составляла 7500 гривен, а после 2000 года - 12500 гривен. При этом, для принятия заказа в работу покупатель обязательно вносил предоплату в размере 5% от общей стоимости услуги, перечисляя эти средства на банковские счета злоумышленников. В ходе досудебного расследования полицейские установили, что в 2019-2020 годах таким образом группа обогатилась на 26,1 млн гривен.

Отмечается, что в апреле текущего года сотрудники Департамента миграционной полиции Национальной полиции Украины, управления миграционной полиции Львовской, Киевской областей и города Киева совместно со следователями ГУНП во Львовской области с привлечением спецназа полиции Львовщины и под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры одновременно провели в Киеве 12 санкционированных обысков.

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Во время обысков выявлены и изъяты вещественные доказательства, в частности макеты и готовые поддельные документы, материалы и техника для их изготовления, "черновые" записи, деньги, мобильные телефоны, банковские карты, ноутбуки, флэш-носители и тому подобное.







В настоящее время продолжается досудебное расследование в рамках уголовного производства, открытого по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении злоумышленникам о подозрении в совершении указанных правонарушений, в том числе в составе преступной группы.

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