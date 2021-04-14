Виявлено ​​злочинну групу, що виготовляла підроблені документи про освіту для працевлаштування за кордоном. За 2 роки шахраї "заробили" понад 26 млн грн, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Підроблені документи використовували для працевлаштування за кордоном, а також незаконної легалізації іноземних громадян в Україні. Зловмисники отримували замовлення через спеціально створені сайти. Встановлено, що у 2019-2020 роках учасники групи "заробили" понад 26 млн гривень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Зазначається, що в ході розслідування до поліції Львівської області надійшла інформація, зокрема й від Генерального консульства Чеської Республіки у м. Львів, щодо підроблених документів про освіту для отримання довгострокових робочих віз та дозволів на проживання. Встановлено, що Консульство отримало майже 100 заяв на довгострокові візи та дозволи на проживання, до яких заявники додали завідомо підроблені документи про освіту.

З’ясувалося, що до складу злочинної групи, яка діяла на території України, входило приблизно 10 осіб. Серед організаторів – 40-річний киянин, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Більшість учасників групи – мешканці Києва та Київської області.

"Зловмисники розробили злочинний план виготовлення та збуту завідомо підроблених документів про середню, середню спеціальну та вищу освіту (зокрема, атестатів/дипломів/свідоцтв/сертифікатів, додатків з оцінками до них) з детальним розподілом ролей кожного учасника групи", - наголошують у Нацполіції.

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Крім цього, зазначається, що для здійснення злочинної діяльності створили кілька сайтів, де "клієнти" здійснювали замовлення підроблених дипломів. На сайтах розмістили інформацію про надання платних послуг із виготовлення завідомо підроблених документів про освіту, виданих від імені будь-яких навчальних закладів на території України та за будь-якими спеціальностями/кваліфікаціями/професіями.









"Дзвінки від замовників через сайт приймав "оператор". Він надавав інформацію клієнтам про свої послуги, їхню вартість. Після оформлення заявки оброблялися "менеджером", з яким замовники й обговорювали всі деталі. Доставку здійснювали кур’єри зі складу злочинної групи, через поштові відділення або самовивозом у межах Києва. Також до групи були залучені особи, які надавали в користування особисті банківські рахунки для переказу та зняття грошей за "послуги"", - додали правоохоронці.

Вартість виготовлення завідомо підроблених документів про освіту, датованих до 2000 років, становила 7500 гривень, а після 2000 року – 12 500 гривень. При цьому для прийняття замовлення в роботу покупець обов’язково сплачує передплату у розмірі 5% від загальної вартості послуг, переказуючи ці кошти на банківські рахунки зловмисників. У ході досудового розслідування поліцейські встановили, що у 2019-2020 роках на своїх злочинних діях група збагатилася на 26,1 млн гривень.

Зазначається, що у квітні цього року працівники Департаменту міграційної поліції Національної поліції України, управління міграційної поліції Львівської, Київської областей та міста Києва спільно зі слідчими ГУНП у Львівській області із залученням спецпризначенців поліції Львівщини та за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури провели у Києві 12 одночасних санкціонованих обшуків.

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Під час обшуків виявлено та вилучено речові докази, зокрема макети та готові підроблені документи, матеріали та техніка для їхнього виготовлення, "чорнові" записи, гроші, мобільні телефони, банківські картки, ноутбуки, флеш-носії тощо.







Наразі триває досудове розслідування у рамках кримінального провадження, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів), ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру у вчиненні вказаних правопорушень, зокрема у складі злочинної групи.

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