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На Киевщине пропал 2-летний мальчик, к поиску привлечена аэроразведка. ФОТО

Полицейские Киевщины разыскивают 2-летнего Богдана Униченко. Мать обнаружила отсутствие сына вчера около 16:00 и сначала пыталась искать мальчика собственными силами, около 21:00 женщина обратилась в полицию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"В поисках мальчика максимально задействованы все службы полиции Киевщины, на месте работают нацгвардейцы, работники ГСЧС. Правоохранители искали мальчика всю ночь. Утром к поискам привлекли аэроразведку, полицейские проводят подворовой обход. Уже проверили заброшенные здания и колодцы. Правоохранители расширили радиус поисков - будут искать ребенка в ближайших селах. К поиску присоединились и волонтеры", - подчеркивают правоохранители.

В свою очередь пресс-центр ГСЧС сообщает, что спасатели привлекли вертолет для поисков пропавшего ребенка.

"15 апреля вертолет ГСЧС ЕС-225 "Super Puma" вылетел на поиски малолетнего мальчика 2019 рождения, который пропал в селе Раговка Киевской области.

На Киевщине пропал 2-летний мальчик, к поиску привлечена аэроразведка 01
На Киевщине пропал 2-летний мальчик, к поиску привлечена аэроразведка 02
На Киевщине пропал 2-летний мальчик, к поиску привлечена аэроразведка 03

Автор: 

дети (6576) Киевская область (4197) Нацполиция (16562) пропажа (84) ГСЧС (5018)


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Топ комментарии
+18
ребёнку 2 года.. ну как оставляют детей таких без присмотра? надеюсь что найдут живым и здоровым...
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15.04.2021 10:51 Ответить
+11
Как можно было оставить двухлетнего ребёнка без присмотра, ну как???
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15.04.2021 10:52 Ответить
+5
Очередная поуистка ЯЖЕМАТЬ!
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15.04.2021 10:51 Ответить
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ребёнку 2 года.. ну как оставляют детей таких без присмотра? надеюсь что найдут живым и здоровым...
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15.04.2021 10:51 Ответить
Очередная поуистка ЯЖЕМАТЬ!
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15.04.2021 10:51 Ответить
Как можно было оставить двухлетнего ребёнка без присмотра, ну как???
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15.04.2021 10:52 Ответить
Боже, поможи
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15.04.2021 10:55 Ответить
куда так далеко можно зайти в 2года???
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15.04.2021 11:01 Ответить
Может яжемать убила, а полицию вызвала типа пропал...
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15.04.2021 11:02 Ответить
Дебил! Уже нашли целым и невредимым!!!
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15.04.2021 14:23 Ответить
Хорошо что нашли. Жаль что ты дебил! Обратись к специалистам, но врядли помогут!
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15.04.2021 21:12 Ответить
В любую яму упасть и убиться.
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15.04.2021 11:10 Ответить
два года, холодно
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15.04.2021 11:07 Ответить
Может кто-то приютил малыша. Надеюсь, что его найдут
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15.04.2021 12:00 Ответить
16:00 и сначала пыталась искать мальчика собственными силами, около 21:00 женщина обратилась в полицию.

Потеря минимум 4,5 часа ценнейшего времени. Дай Бог чтобы нашли живым
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15.04.2021 12:56 Ответить
Ну, так она ж не сидела на месте, а искала!!!
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15.04.2021 14:27 Ответить
Уже нашли)))))
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15.04.2021 13:59 Ответить
хорошая мама...ей бы еще парочку детей
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15.04.2021 14:00 Ответить
Нашли
https://censor.net/ru/news/3259900/pravoohraniteli_nashli_2letnego_malchika_propavshego_nakanune_na_kievschine_natspolitsiya_foto
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15.04.2021 14:02 Ответить
Уже нашли ребёночка, это первое! А второе, комментаторы видимо понятия не имеют, что такое дети и как иногда с ними тяжело. Вы прежде чем осуждать, послушали бы эту мать, которая тоже пережила ад за последние сутки! Может она многодетная, может никто не помогает приглядывать??? У меня такой ситуации не случалось с ребенком, но... Прежде, чем осуждать, посмотрите на себя, на воспитание собственных детей, на то, есть ли у вас помощь бабушк/дедушек/нянь!
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15.04.2021 14:26 Ответить
Все дрочеры с цензора тут отметились? У которых никогда не было детей, поэтому у них они никогда и не терялись.

Вы чмошники тупые, которые никогда не работали с детьми, не следили за ними и т.д. Лицемерное говно.
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15.04.2021 14:38 Ответить
вроде бы нашли
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15.04.2021 14:55 Ответить
 
 