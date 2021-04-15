На Киевщине пропал 2-летний мальчик, к поиску привлечена аэроразведка. ФОТО

Полицейские Киевщины разыскивают 2-летнего Богдана Униченко. Мать обнаружила отсутствие сына вчера около 16:00 и сначала пыталась искать мальчика собственными силами, около 21:00 женщина обратилась в полицию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

"В поисках мальчика максимально задействованы все службы полиции Киевщины, на месте работают нацгвардейцы, работники ГСЧС. Правоохранители искали мальчика всю ночь. Утром к поискам привлекли аэроразведку, полицейские проводят подворовой обход. Уже проверили заброшенные здания и колодцы. Правоохранители расширили радиус поисков - будут искать ребенка в ближайших селах. К поиску присоединились и волонтеры", - подчеркивают правоохранители.

В свою очередь пресс-центр ГСЧС сообщает, что спасатели привлекли вертолет для поисков пропавшего ребенка.

"15 апреля вертолет ГСЧС ЕС-225 "Super Puma" вылетел на поиски малолетнего мальчика 2019 рождения, который пропал в селе Раговка Киевской области.





