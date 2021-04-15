На Киевщине пропал 2-летний мальчик, к поиску привлечена аэроразведка. ФОТО
Полицейские Киевщины разыскивают 2-летнего Богдана Униченко. Мать обнаружила отсутствие сына вчера около 16:00 и сначала пыталась искать мальчика собственными силами, около 21:00 женщина обратилась в полицию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.
"В поисках мальчика максимально задействованы все службы полиции Киевщины, на месте работают нацгвардейцы, работники ГСЧС. Правоохранители искали мальчика всю ночь. Утром к поискам привлекли аэроразведку, полицейские проводят подворовой обход. Уже проверили заброшенные здания и колодцы. Правоохранители расширили радиус поисков - будут искать ребенка в ближайших селах. К поиску присоединились и волонтеры", - подчеркивают правоохранители.
В свою очередь пресс-центр ГСЧС сообщает, что спасатели привлекли вертолет для поисков пропавшего ребенка.
"15 апреля вертолет ГСЧС ЕС-225 "Super Puma" вылетел на поиски малолетнего мальчика 2019 рождения, который пропал в селе Раговка Киевской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Потеря минимум 4,5 часа ценнейшего времени. Дай Бог чтобы нашли живым
https://censor.net/ru/news/3259900/pravoohraniteli_nashli_2letnego_malchika_propavshego_nakanune_na_kievschine_natspolitsiya_foto
Вы чмошники тупые, которые никогда не работали с детьми, не следили за ними и т.д. Лицемерное говно.