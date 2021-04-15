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На Київщині зник 2-річний хлопчик, до пошуку залучено аеророзвідку. ФОТО

Поліцейські Київщини розшукують 2-річного Богдана Униченка. Мати виявила відсутність сина вчора близько 16:00 і спочатку намагалася шукати хлопчика власними силами, близько 21:00 жінка звернулася в поліцію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

"У пошуках хлопчика максимально задіяні всі служби поліції Київщини, на місці працюють нацгвардійці, працівники ДСНС. Правоохоронці шукали хлопчика всю ніч. Вранці до пошуків залучили аеророзвідку, поліцейські проводять подворовий обхід. Вже перевірили занедбані будівлі та колодязі. Правоохоронці розширили радіус пошуків - будуть шукати дитину в найближчих селах. До пошуку приєдналися і волонтери", - підкреслюють правоохоронці.

У свою чергу пресцентр ДСНС повідомляє, що рятувальники залучили вертоліт для пошуків зниклої дитини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До 13 років позбавлення волі засудили чоловіка, який до смерті побив шестирічного хлопчика в Києві, - прокуратура. ФОТО

"15 квітня вертоліт ДСНС ЄС-225 "Super Puma" вилетів на пошуки малолітнього хлопчика 2019 року народження, який зник у селі Рагівка Київської області.

На Київщині зник 2-річний хлопчик, до пошуку залучено аеророзвідку 01
На Київщині зник 2-річний хлопчик, до пошуку залучено аеророзвідку 02
На Київщині зник 2-річний хлопчик, до пошуку залучено аеророзвідку 03

Автор: 

діти (5152) Київська область (4092) Нацполіція (15276) пропажа (48) ДСНС (5158)


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Топ коментарі
+18
ребёнку 2 года.. ну как оставляют детей таких без присмотра? надеюсь что найдут живым и здоровым...
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15.04.2021 10:51 Відповісти
+11
Как можно было оставить двухлетнего ребёнка без присмотра, ну как???
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15.04.2021 10:52 Відповісти
+5
Очередная поуистка ЯЖЕМАТЬ!
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15.04.2021 10:51 Відповісти
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ребёнку 2 года.. ну как оставляют детей таких без присмотра? надеюсь что найдут живым и здоровым...
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15.04.2021 10:51 Відповісти
Очередная поуистка ЯЖЕМАТЬ!
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15.04.2021 10:51 Відповісти
Как можно было оставить двухлетнего ребёнка без присмотра, ну как???
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15.04.2021 10:52 Відповісти
Боже, поможи
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15.04.2021 10:55 Відповісти
куда так далеко можно зайти в 2года???
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15.04.2021 11:01 Відповісти
Может яжемать убила, а полицию вызвала типа пропал...
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15.04.2021 11:02 Відповісти
Дебил! Уже нашли целым и невредимым!!!
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15.04.2021 14:23 Відповісти
Хорошо что нашли. Жаль что ты дебил! Обратись к специалистам, но врядли помогут!
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15.04.2021 21:12 Відповісти
В любую яму упасть и убиться.
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15.04.2021 11:10 Відповісти
два года, холодно
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15.04.2021 11:07 Відповісти
Может кто-то приютил малыша. Надеюсь, что его найдут
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15.04.2021 12:00 Відповісти
16:00 и сначала пыталась искать мальчика собственными силами, около 21:00 женщина обратилась в полицию.

Потеря минимум 4,5 часа ценнейшего времени. Дай Бог чтобы нашли живым
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15.04.2021 12:56 Відповісти
Ну, так она ж не сидела на месте, а искала!!!
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15.04.2021 14:27 Відповісти
Уже нашли)))))
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15.04.2021 13:59 Відповісти
хорошая мама...ей бы еще парочку детей
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15.04.2021 14:00 Відповісти
Нашли
https://censor.net/ru/news/3259900/pravoohraniteli_nashli_2letnego_malchika_propavshego_nakanune_na_kievschine_natspolitsiya_foto
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15.04.2021 14:02 Відповісти
Уже нашли ребёночка, это первое! А второе, комментаторы видимо понятия не имеют, что такое дети и как иногда с ними тяжело. Вы прежде чем осуждать, послушали бы эту мать, которая тоже пережила ад за последние сутки! Может она многодетная, может никто не помогает приглядывать??? У меня такой ситуации не случалось с ребенком, но... Прежде, чем осуждать, посмотрите на себя, на воспитание собственных детей, на то, есть ли у вас помощь бабушк/дедушек/нянь!
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15.04.2021 14:26 Відповісти
Все дрочеры с цензора тут отметились? У которых никогда не было детей, поэтому у них они никогда и не терялись.

Вы чмошники тупые, которые никогда не работали с детьми, не следили за ними и т.д. Лицемерное говно.
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15.04.2021 14:38 Відповісти
вроде бы нашли
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15.04.2021 14:55 Відповісти
 
 