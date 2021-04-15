На Київщині зник 2-річний хлопчик, до пошуку залучено аеророзвідку. ФОТО
Поліцейські Київщини розшукують 2-річного Богдана Униченка. Мати виявила відсутність сина вчора близько 16:00 і спочатку намагалася шукати хлопчика власними силами, близько 21:00 жінка звернулася в поліцію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.
"У пошуках хлопчика максимально задіяні всі служби поліції Київщини, на місці працюють нацгвардійці, працівники ДСНС. Правоохоронці шукали хлопчика всю ніч. Вранці до пошуків залучили аеророзвідку, поліцейські проводять подворовий обхід. Вже перевірили занедбані будівлі та колодязі. Правоохоронці розширили радіус пошуків - будуть шукати дитину в найближчих селах. До пошуку приєдналися і волонтери", - підкреслюють правоохоронці.
У свою чергу пресцентр ДСНС повідомляє, що рятувальники залучили вертоліт для пошуків зниклої дитини.
"15 квітня вертоліт ДСНС ЄС-225 "Super Puma" вилетів на пошуки малолітнього хлопчика 2019 року народження, який зник у селі Рагівка Київської області.
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https://censor.net/ru/news/3259900/pravoohraniteli_nashli_2letnego_malchika_propavshego_nakanune_na_kievschine_natspolitsiya_foto
Вы чмошники тупые, которые никогда не работали с детьми, не следили за ними и т.д. Лицемерное говно.