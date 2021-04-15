Блокирован контрабандный канал ввоза в Украину сильнодействующих веществ для изготовления поддельных лекарств, - Киевский главк СБУ. ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли контрабандный канал ввоза в нашу страну сильнодействующих веществ. Ингредиенты использовали, в частности, для изготовления фальсифицированных лекарств. Изъято "продукции" на 1 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

По данным предварительного следствия, нелегальный бизнес наладил гражданин Австралии и трое его украинских сообщников. Злоумышленники заказывали "товар" из-за границы через службы почтового сервиса под видом товаров широкого потребления.

Оперативники спецслужбы установили, что дельцы изготавливали и фасовали подделки в нескольких арендованных офисных помещениях, расположенных в Печерском и Соломенском районах столицы. Для реализации товара злоумышленники создали несколько специализированных сайтов. Украинским клиентам товар доставляли курьеры, за границу, в частности в страны ЕС и Великобританию, дельцы отправляли почтовыми отправлениями.

Средства за поддельные препараты заказчики перечисляли на банковские карточки злоумышленников, а те потом переводили их в криптовалюту.





Во время проведения 14 обысков по адресам проживания фигурантов уголовного производства, в автотранспорте, в арендованных офисных помещениях правоохранители изъяли:

- оборудование для изготовления таблеток и ампул, голограммы;

- несколько килограммов веществ, из которых изготавливали фальсифицированные лекарственные средства;

- банковские карты, средства связи и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

По оценкам экспертов, стоимость сырья по ценам черного рынка составляет примерно 1 млн грн.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам производство по ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Проверяется причастность злоумышленников к другим уголовным преступлениям.