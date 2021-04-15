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Блокирован контрабандный канал ввоза в Украину сильнодействующих веществ для изготовления поддельных лекарств, - Киевский главк СБУ. ФОТОрепортаж

В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины перекрыли контрабандный канал ввоза в нашу страну сильнодействующих веществ. Ингредиенты использовали, в частности, для изготовления фальсифицированных лекарств. Изъято "продукции" на 1 млн грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Блокирован контрабандный канал ввоза в Украину сильнодействующих веществ для изготовления поддельных лекарств, - Киевский главк СБУ 01

По данным предварительного следствия, нелегальный бизнес наладил гражданин Австралии и трое его украинских сообщников. Злоумышленники заказывали "товар" из-за границы через службы почтового сервиса под видом товаров широкого потребления.

Оперативники спецслужбы установили, что дельцы изготавливали и фасовали подделки в нескольких арендованных офисных помещениях, расположенных в Печерском и Соломенском районах столицы. Для реализации товара злоумышленники создали несколько специализированных сайтов. Украинским клиентам товар доставляли курьеры, за границу, в частности в страны ЕС и Великобританию, дельцы отправляли почтовыми отправлениями.

Средства за поддельные препараты заказчики перечисляли на банковские карточки злоумышленников, а те потом переводили их в криптовалюту.

Блокирован контрабандный канал ввоза в Украину сильнодействующих веществ для изготовления поддельных лекарств, - Киевский главк СБУ 02
Блокирован контрабандный канал ввоза в Украину сильнодействующих веществ для изготовления поддельных лекарств, - Киевский главк СБУ 03

Во время проведения 14 обысков по адресам проживания фигурантов уголовного производства, в автотранспорте, в арендованных офисных помещениях правоохранители изъяли:
- оборудование для изготовления таблеток и ампул, голограммы;
- несколько килограммов веществ, из которых изготавливали фальсифицированные лекарственные средства;
- банковские карты, средства связи и компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности.

Блокирован контрабандный канал ввоза в Украину сильнодействующих веществ для изготовления поддельных лекарств, - Киевский главк СБУ 04

По оценкам экспертов, стоимость сырья по ценам черного рынка составляет примерно 1 млн грн.

Блокирован контрабандный канал ввоза в Украину сильнодействующих веществ для изготовления поддельных лекарств, - Киевский главк СБУ 05

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, решается вопрос об объявлении подозрения фигурантам производство по ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Проверяется причастность злоумышленников к другим уголовным преступлениям.

Автор: 

Киев (25683) наркотики (2157) правоохранительные органы (2970) СБУ (20048) силовики (2799)


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Топ комментарии
+2
какой смысл фасовать сильнодействующие дорогущие вещества в поддельные лекарства?
Если используемые вещества лекарственные и соответствуют своему предназначению (их не впаривали одноразово) то они не поддельные! Просто парни не захотели кормить фарм. чиновников и сэкономив продавали их дешевле! Почему никакая СБУшная шавка не сделала простого

- не сказала названия "поддельного лекарства?
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15.04.2021 19:42 Ответить
+1
нелегальный бизнес наладил гражданин Австралии

Одесская бубличная артель "Московсккая баранка" (с)
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15.04.2021 19:34 Ответить
+1
это касаетс дорогих лекарств.
перед покупкой надо изучать торговую марку и в аптеку ходить с муляжом пистолета
и обещать убить провизора если шо пойдет не так
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15.04.2021 21:35 Ответить
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Кокс!
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15.04.2021 19:29 Ответить
нелегальный бизнес наладил гражданин Австралии

Одесская бубличная артель "Московсккая баранка" (с)
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15.04.2021 19:34 Ответить
какой смысл фасовать сильнодействующие дорогущие вещества в поддельные лекарства?
Если используемые вещества лекарственные и соответствуют своему предназначению (их не впаривали одноразово) то они не поддельные! Просто парни не захотели кормить фарм. чиновников и сэкономив продавали их дешевле! Почему никакая СБУшная шавка не сделала простого

- не сказала названия "поддельного лекарства?
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15.04.2021 19:42 Ответить
конкуренты . при богатырёвой лепили пилюли прямо в подвале минздрава . а потом в оправдание феноменальное - они из мела и поэтому вреда причинить не могли . учитывая сегодняшнего министра полудауна и всю зешоблу уже и опасаешься в аптека на фуфломицин попасть
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15.04.2021 19:59 Ответить
это касаетс дорогих лекарств.
перед покупкой надо изучать торговую марку и в аптеку ходить с муляжом пистолета
и обещать убить провизора если шо пойдет не так
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15.04.2021 21:35 Ответить
А как они єто реализовівали то?
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15.04.2021 20:54 Ответить
Виготовлення фальсифікованих ліків - не сбушна компетенція.
І контрабасу "сильнодіючих" в 305 статті немає.
Окозамилювання.
А от Семенченко у їхньому фсбушному ізоляторі - це реальність.
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16.04.2021 08:45 Ответить
ну за украденую курицу дают -больше - говно страна
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16.04.2021 13:19 Ответить
За подделку лекарств нужно давать наказание как за умышленное убийство. Как это в Египте делается-и тогда никто не рискнет изготавливать и продавать поддельные лекарства
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17.04.2021 01:08 Ответить
За подделку лекарств нужно давать наказание как за умышленное убийство. Как это в Египте делается-и тогда никто не рискнет изготавливать и продавать поддельные лекарства
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17.04.2021 01:29 Ответить
 
 