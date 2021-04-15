Блоковано контрабандний канал ввезення в Україну сильнодіючих речовин для виготовлення підроблених ліків, - Київський главк СБУ. ФОТОрепортаж
У Києві співробітники Служби безпеки України перекрили контрабандний канал ввезення в нашу країну сильнодіючих речовин. Інгредієнти використовували, зокрема, для виготовлення фальсифікованих ліків. Вилучено "продукції" на 1 млн грн.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУ СБУ у м.Києві та Київській області.
За даними попереднього слідства, нелегальний бізнес налагодив громадянин Австралії і троє його українських спільників. Зловмисники замовляли "товар" з-за кордону через служби поштового сервісу під виглядом товарів широкого споживання.
Оперативники спецслужби встановили, що ділки виготовляли та фасували підробки в декількох орендованих офісних приміщеннях, розташованих у Печерському та Солом'янському районах столиці. Для реалізації товару зловмисники створили кілька спеціалізованих сайтів. Українським клієнтам товар доставляли кур'єри, за кордон, зокрема в країни ЄС і Велику Британію, ділки відправляли поштовими відправленнями.
Кошти за підроблені препарати замовники перераховували на банківські картки зловмисників, а ті потім переводили їх у криптовалюту.
Під час проведення 14 обшуків за адресами проживання фігурантів кримінального провадження, в автотранспорті, в орендованих офісних приміщеннях правоохоронці вилучили:
- обладнання для виготовлення таблеток і ампул, голограми;
- кілька кілограмів речовин, з яких виготовляли фальсифіковані лікарські засоби;
- банківські картки, засоби зв'язку і комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.
За оцінками експертів, вартість сировини за цінами чорного ринку становить приблизно 1 млн грн.
Зараз тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання про оголошення підозри фігурантам провадження у ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Перевіряється причетність зловмисників до інших кримінальних злочинів.
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Если используемые вещества лекарственные и соответствуют своему предназначению (их не впаривали одноразово) то они не поддельные! Просто парни не захотели кормить фарм. чиновников и сэкономив продавали их дешевле! Почему никакая СБУшная шавка не сделала простого
- не сказала названия "поддельного лекарства?
перед покупкой надо изучать торговую марку и в аптеку ходить с муляжом пистолета
и обещать убить провизора если шо пойдет не так
І контрабасу "сильнодіючих" в 305 статті немає.
Окозамилювання.
А от Семенченко у їхньому фсбушному ізоляторі - це реальність.