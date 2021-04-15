Блоковано контрабандний канал ввезення в Україну сильнодіючих речовин для виготовлення підроблених ліків, - Київський главк СБУ. ФОТОрепортаж

У Києві співробітники Служби безпеки України перекрили контрабандний канал ввезення в нашу країну сильнодіючих речовин. Інгредієнти використовували, зокрема, для виготовлення фальсифікованих ліків. Вилучено "продукції" на 1 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУ СБУ у м.Києві та Київській області.

За даними попереднього слідства, нелегальний бізнес налагодив громадянин Австралії і троє його українських спільників. Зловмисники замовляли "товар" з-за кордону через служби поштового сервісу під виглядом товарів широкого споживання.

Оперативники спецслужби встановили, що ділки виготовляли та фасували підробки в декількох орендованих офісних приміщеннях, розташованих у Печерському та Солом'янському районах столиці. Для реалізації товару зловмисники створили кілька спеціалізованих сайтів. Українським клієнтам товар доставляли кур'єри, за кордон, зокрема в країни ЄС і Велику Британію, ділки відправляли поштовими відправленнями.

Кошти за підроблені препарати замовники перераховували на банківські картки зловмисників, а ті потім переводили їх у криптовалюту.





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Під час проведення 14 обшуків за адресами проживання фігурантів кримінального провадження, в автотранспорті, в орендованих офісних приміщеннях правоохоронці вилучили:

- обладнання для виготовлення таблеток і ампул, голограми;

- кілька кілограмів речовин, з яких виготовляли фальсифіковані лікарські засоби;

- банківські картки, засоби зв'язку і комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

За оцінками експертів, вартість сировини за цінами чорного ринку становить приблизно 1 млн грн.

Зараз тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання про оголошення підозри фігурантам провадження у ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Перевіряється причетність зловмисників до інших кримінальних злочинів.