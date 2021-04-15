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Новини Фото Силовики
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Блоковано контрабандний канал ввезення в Україну сильнодіючих речовин для виготовлення підроблених ліків, - Київський главк СБУ. ФОТОрепортаж

У Києві співробітники Служби безпеки України перекрили контрабандний канал ввезення в нашу країну сильнодіючих речовин. Інгредієнти використовували, зокрема, для виготовлення фальсифікованих ліків. Вилучено "продукції" на 1 млн грн.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУ СБУ у м.Києві та Київській області.

Блоковано контрабандний канал ввезення в Україну сильнодіючих речовин для виготовлення підроблених ліків, - Київський главк СБУ 01

За даними попереднього слідства, нелегальний бізнес налагодив громадянин Австралії і троє його українських спільників. Зловмисники замовляли "товар" з-за кордону через служби поштового сервісу під виглядом товарів широкого споживання.

Оперативники спецслужби встановили, що ділки виготовляли та фасували підробки в декількох орендованих офісних приміщеннях, розташованих у Печерському та Солом'янському районах столиці. Для реалізації товару зловмисники створили кілька спеціалізованих сайтів. Українським клієнтам товар доставляли кур'єри, за кордон, зокрема в країни ЄС і Велику Британію, ділки відправляли поштовими відправленнями.

Кошти за підроблені препарати замовники перераховували на банківські картки зловмисників, а ті потім переводили їх у криптовалюту.

Блоковано контрабандний канал ввезення в Україну сильнодіючих речовин для виготовлення підроблених ліків, - Київський главк СБУ 02
Блоковано контрабандний канал ввезення в Україну сильнодіючих речовин для виготовлення підроблених ліків, - Київський главк СБУ 03

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Під час проведення 14 обшуків за адресами проживання фігурантів кримінального провадження, в автотранспорті, в орендованих офісних приміщеннях правоохоронці вилучили:

- обладнання для виготовлення таблеток і ампул, голограми;

- кілька кілограмів речовин, з яких виготовляли фальсифіковані лікарські засоби;

- банківські картки, засоби зв'язку і комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Блоковано контрабандний канал ввезення в Україну сильнодіючих речовин для виготовлення підроблених ліків, - Київський главк СБУ 04

За оцінками експертів, вартість сировини за цінами чорного ринку становить приблизно 1 млн грн.

Блоковано контрабандний канал ввезення в Україну сильнодіючих речовин для виготовлення підроблених ліків, - Київський главк СБУ 05

Зараз тривають невідкладні слідчі дії, вирішується питання про оголошення підозри фігурантам провадження у ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Кримінального кодексу України. Перевіряється причетність зловмисників до інших кримінальних злочинів.

Автор: 

Київ (19663) наркотики (1462) Правоохоронні органи (2708) СБУ (12979) силовики (2515)


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Топ коментарі
+2
какой смысл фасовать сильнодействующие дорогущие вещества в поддельные лекарства?
Если используемые вещества лекарственные и соответствуют своему предназначению (их не впаривали одноразово) то они не поддельные! Просто парни не захотели кормить фарм. чиновников и сэкономив продавали их дешевле! Почему никакая СБУшная шавка не сделала простого

- не сказала названия "поддельного лекарства?
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15.04.2021 19:42 Відповісти
+1
нелегальный бизнес наладил гражданин Австралии

Одесская бубличная артель "Московсккая баранка" (с)
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15.04.2021 19:34 Відповісти
+1
это касаетс дорогих лекарств.
перед покупкой надо изучать торговую марку и в аптеку ходить с муляжом пистолета
и обещать убить провизора если шо пойдет не так
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15.04.2021 21:35 Відповісти
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Кокс!
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15.04.2021 19:29 Відповісти
нелегальный бизнес наладил гражданин Австралии

Одесская бубличная артель "Московсккая баранка" (с)
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15.04.2021 19:34 Відповісти
какой смысл фасовать сильнодействующие дорогущие вещества в поддельные лекарства?
Если используемые вещества лекарственные и соответствуют своему предназначению (их не впаривали одноразово) то они не поддельные! Просто парни не захотели кормить фарм. чиновников и сэкономив продавали их дешевле! Почему никакая СБУшная шавка не сделала простого

- не сказала названия "поддельного лекарства?
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15.04.2021 19:42 Відповісти
конкуренты . при богатырёвой лепили пилюли прямо в подвале минздрава . а потом в оправдание феноменальное - они из мела и поэтому вреда причинить не могли . учитывая сегодняшнего министра полудауна и всю зешоблу уже и опасаешься в аптека на фуфломицин попасть
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15.04.2021 19:59 Відповісти
это касаетс дорогих лекарств.
перед покупкой надо изучать торговую марку и в аптеку ходить с муляжом пистолета
и обещать убить провизора если шо пойдет не так
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15.04.2021 21:35 Відповісти
А как они єто реализовівали то?
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15.04.2021 20:54 Відповісти
Виготовлення фальсифікованих ліків - не сбушна компетенція.
І контрабасу "сильнодіючих" в 305 статті немає.
Окозамилювання.
А от Семенченко у їхньому фсбушному ізоляторі - це реальність.
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16.04.2021 08:45 Відповісти
ну за украденую курицу дают -больше - говно страна
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16.04.2021 13:19 Відповісти
За подделку лекарств нужно давать наказание как за умышленное убийство. Как это в Египте делается-и тогда никто не рискнет изготавливать и продавать поддельные лекарства
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17.04.2021 01:08 Відповісти
За подделку лекарств нужно давать наказание как за умышленное убийство. Как это в Египте делается-и тогда никто не рискнет изготавливать и продавать поддельные лекарства
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17.04.2021 01:29 Відповісти
 
 