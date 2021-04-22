Вице-маршалок Сейма Польши Госиевская и вице-спикер Сейма Литвы Саударгас посетили разрушенное наемниками РФ Широкино. ФОТОрепортаж

Район проведения ООС с рабочей поездкой посетили первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, вице-маршалок Сейма Республики Польша Малгожата Госиевская и вице-спикер Сейма Литовской Республики Паулюс Саударгас.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Парламентарии ознакомились с работой контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово".





Также в ходе визита иностранные и украинские чиновники воочию увидели ситуацию на Востоке Украины во время посещения района ООС, а именно поселка Широкино и общением с военными. Из-за вооруженной агрессию Российской Федерации жители курортного населенного пункта у моря, вблизи Мариуполя, оставили свои дома и не могут вернуться. На сегодня почти 100% объектов жилья в Широкино разрушено и люди там не проживают.







На территории разрушенного российско-оккупационными войсками поселка Широкино, парламентарии подписали трехстороннее соглашение о намерениях на законодательном уровне своих стран признать РФ агрессором по отношению к Украине. В этом документе вице-спикеры парламентов Польши и Литвы единодушно выразили свое осуждение агрессивных действий РФ, которая наращивает военное присутствие вдоль украинской границы, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, наших европейские и евроатлантические ценностей.







Вице-маршалок Сейма Республики Польша Госиевская отметила: "Украина - не только сосед и экономический партнер, но и друг. И сейчас самое важное - солидарность с Украиной и ее поддержка. Я не могу называть это конфликтом, потому что трудно закрывать глаза на смерти людей - военных и гражданских, так это - война. Я увидела как выглядит тот самый "русский мир". Место, где должны играть дети и жить нормально люди изменилось на руины. Подобное я уже видела ранее в Грузии 2008 году. Каждый раз это та же Россия, каждый раз те же действия. Подчеркиваю, что я обращаюсь к политикам западных государств - давайте научимся изучать опыт и подводить итоги истории. Россия остается прежней. Меняются только названия, лидеры, но их методы остаются теми же ".





Свою солидарность с Украиной высказал вице-спикер Сейма Литовской Республики Саударгас, который отметил: "Мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину, поддерживать санкции и продолжать нашу миссию по помощи Украине".