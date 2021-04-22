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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Вице-маршалок Сейма Польши Госиевская и вице-спикер Сейма Литвы Саударгас посетили разрушенное наемниками РФ Широкино. ФОТОрепортаж

Район проведения ООС с рабочей поездкой посетили первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, вице-маршалок Сейма Республики Польша Малгожата Госиевская и вице-спикер Сейма Литовской Республики Паулюс Саударгас.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Вице-маршалок Сейма Польши Госиевская и вице-спикер Сейма Литвы Саударгас посетили разрушенное наемниками РФ Широкино 01

Парламентарии ознакомились с работой контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово".

Вице-маршалок Сейма Польши Госиевская и вице-спикер Сейма Литвы Саударгас посетили разрушенное наемниками РФ Широкино 02
Вице-маршалок Сейма Польши Госиевская и вице-спикер Сейма Литвы Саударгас посетили разрушенное наемниками РФ Широкино 03

Также в ходе визита иностранные и украинские чиновники воочию увидели ситуацию на Востоке Украины во время посещения района ООС, а именно поселка Широкино и общением с военными. Из-за вооруженной агрессию Российской Федерации жители курортного населенного пункта у моря, вблизи Мариуполя, оставили свои дома и не могут вернуться. На сегодня почти 100% объектов жилья в Широкино разрушено и люди там не проживают.

Вице-маршалок Сейма Польши Госиевская и вице-спикер Сейма Литвы Саударгас посетили разрушенное наемниками РФ Широкино 04
Вице-маршалок Сейма Польши Госиевская и вице-спикер Сейма Литвы Саударгас посетили разрушенное наемниками РФ Широкино 05
Вице-маршалок Сейма Польши Госиевская и вице-спикер Сейма Литвы Саударгас посетили разрушенное наемниками РФ Широкино 06

На территории разрушенного российско-оккупационными войсками поселка Широкино, парламентарии подписали трехстороннее соглашение о намерениях на законодательном уровне своих стран признать РФ агрессором по отношению к Украине. В этом документе вице-спикеры парламентов Польши и Литвы единодушно выразили свое осуждение агрессивных действий РФ, которая  наращивает военное присутствие вдоль украинской границы, поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, наших европейские и евроатлантические ценностей.

Вице-маршалок Сейма Польши Госиевская и вице-спикер Сейма Литвы Саударгас посетили разрушенное наемниками РФ Широкино 07
Вице-маршалок Сейма Польши Госиевская и вице-спикер Сейма Литвы Саударгас посетили разрушенное наемниками РФ Широкино 08
Вице-маршалок Сейма Польши Госиевская и вице-спикер Сейма Литвы Саударгас посетили разрушенное наемниками РФ Широкино 09

Вице-маршалок Сейма Республики Польша Госиевская отметила: "Украина - не только сосед и экономический партнер, но и друг. И сейчас самое важное - солидарность с Украиной и ее поддержка. Я не могу называть это конфликтом, потому что трудно закрывать глаза на смерти людей - военных и гражданских, так это - война. Я увидела как выглядит тот самый "русский мир". Место, где должны играть дети и жить нормально  люди изменилось на руины. Подобное я уже видела ранее в Грузии 2008 году. Каждый раз это та же Россия, каждый раз те же действия. Подчеркиваю, что я обращаюсь к политикам западных государств - давайте научимся изучать опыт и подводить итоги истории. Россия остается прежней. Меняются только названия, лидеры, но их методы остаются теми же ".

Вице-маршалок Сейма Польши Госиевская и вице-спикер Сейма Литвы Саударгас посетили разрушенное наемниками РФ Широкино 10
Вице-маршалок Сейма Польши Госиевская и вице-спикер Сейма Литвы Саударгас посетили разрушенное наемниками РФ Широкино 11

Свою солидарность с Украиной высказал вице-спикер Сейма Литовской Республики Саударгас, который отметил: "Мы и в дальнейшем будем поддерживать Украину, поддерживать санкции и продолжать нашу миссию по помощи Украине".

Автор: 

Литва (2520) Польша (8538) Донбасс (26958) Широкино (486) операция Объединенных сил (6766) Стефанчук Руслан (661)


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Топ комментарии
+10
Немецких, австрийских и венгерских депутатов не помешало бы привести на экскурсию в район Промки, для полноты ощущений "рускаго мира" так сказать
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22.04.2021 16:51 Ответить
+5
В Пески, за блок Бороды
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22.04.2021 17:01 Ответить
+3
Це "мотелі" за пагорбом с.Широкіно акі побудували під виглядом гаражного кооперативу. Знайомий "краєвид" ще з початку 2015р.
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22.04.2021 16:55 Ответить
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Это не совсем Широкино. Это сараюшки у моря, которые сдавали в аренду
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22.04.2021 16:50 Ответить
Це "мотелі" за пагорбом с.Широкіно акі побудували під виглядом гаражного кооперативу. Знайомий "краєвид" ще з початку 2015р.
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22.04.2021 16:55 Ответить
Я знаю, мы там как то были на спортивных сборах. Там чуть дальше старый совковый «пионерлагерь», который и до войны был в руинах
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22.04.2021 17:01 Ответить
Цей піонертабір називався "Маяк"... його теж раззвиздячили вщент.
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22.04.2021 17:15 Ответить
Ему хуже не стало
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22.04.2021 18:38 Ответить
А ты предлагаешь им пройтись по улицам, где полно неразорвавшихся боеприпасов ? )
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22.04.2021 17:35 Ответить
Немецких, австрийских и венгерских депутатов не помешало бы привести на экскурсию в район Промки, для полноты ощущений "рускаго мира" так сказать
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22.04.2021 16:51 Ответить
В Пески, за блок Бороды
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22.04.2021 17:01 Ответить
Там улицы усеяны гильзами с надписью "сделано в РФ". Надеюсь увидели?
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22.04.2021 18:14 Ответить
сын юзика....по сравнению с ним широкино узкино
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22.04.2021 19:12 Ответить
 
 